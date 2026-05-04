Jorge Fossati emplaza a Franco Velazco, administrador de Universitario, por alocuciones inexactas: “No puedo permitir que se mienta tan groseramente”

Jorge Fossati desmiente tajantemente a Franco Velazco. - Crédito: Difusión

Jorge Fossati se ha visto en la obligación de salir al frente para responderle a Franco Velazco por sus controversiales alocuciones en las que dejó entrever que el veterano estratega uruguayo había condicionado su continuidad en Universitario mediante una serie de excentricidades que pasaban desde la duplicación de su sueldo hasta la exigencia de un “auto de alta gama”.

Haciendo uso a su derecho a réplica, Fossati convocó a una conferencia de prensa virtual con medios peruanos seleccionados para ofrecer su versión con relación a su salida de Universitario al tiempo que desmintió al actual administrador de la ‘U’, de quien ahora tiene otro concepto como persona y profesional.

PUBLICIDAD

“No sé qué pasó, qué lo lleva a esto. Uno piensa que conoce, pero no termina de conocer a algunas personas; este Velazco que yo escuché no tiene nada que ver con el que traté en estos años en Universitario”, partió diciendo el uruguayo en un tono lastimero.

“Al ser directamente aludido en esas declaraciones, voy a ir aclarando. Es tan claro todo esto que no entiendo cómo se puede haber dicho lo que se dijo”, continuó Fossati, intentando demostrar que su honor había sido mancillado con dichos tan inexactos como controversiales.

PUBLICIDAD

Aseguró, por otro lado, encontrarse demasiado sorprendido por la forma en cómo Franco Velazco ha dado a entender que él solo se dedicaba a hablar de Universitario mientras la institución atravesaba un clima de tensión por malos resultados. Ello fue resuelto con contundencia y elegancia.

“En primer lugar, en estos últimos cuatro meses, según Velazco, yo no perdí la oportunidad de hablar de Universitario y yo me he negado a hablar de Universitario porque lo último que está en mí es ser una piedra en el camino para un club que tanto quiero”, zanjó.

PUBLICIDAD

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]