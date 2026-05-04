Ryan Castro agradece la acogida en Perú tras concierto: “Feliz por tanto amor y cariño”

Ryan Castro expresa su gratitud al público peruano por el gran amor y cariño recibidos durante su reciente y exitoso concierto en el país. (Raúl Umeres )

La visita de Ryan Castro a Perú marcó un momento significativo en su gira internacional, con un multitudinario concierto en Lima donde el cantante colombiano expresó su reconocimiento por el recibimiento de los fanáticos locales. La euforia y el entusiasmo inundaron Costa 21, escenario donde el artista presentó un repertorio cargado de éxitos y colaboraciones emblemáticas del género urbano.

La noche comenzó con miles de asistentes reuniéndose en la costa limeña, entre niños, adolescentes y adultos, todos a la espera de la aparición de Ryan Castro. Desde su llegada, la energía del lugar se reflejó en los cánticos, aplausos y pancartas que acompañaron al artista. El público coreó cada uno de los temas, desde “Monastery” y “Jordan” hasta “Quema” y “Una Noche en Medellín”. La interacción fue constante, con respuestas entusiastas a cada intervención del cantante.

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“Gracias a todos los peruanos por su amor y cariño. Me los llevo en el corazón”, declaró Ryan Castro sobre el escenario, generando una ovación inmediata entre los asistentes.

El artista colombiano Ryan Castro ofrece una enérgica presentación en Perú, rodeado de confeti y el fervor de sus seguidores. (Raúl Umeres )

Este mensaje de gratitud se volvió uno de los momentos más recordados de la noche y reflejó la conexión que logró establecer con los seguidores peruanos. La puesta en escena incluyó luces, efectos visuales y una producción que mantuvo elevada la atmósfera festiva, confirmando la capacidad del artista para movilizar multitudes y captar la atención del público.

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La selección del repertorio apostó por la variedad, con temas que han recorrido el continente y colaboraciones junto a nombres destacados como Feid y Peso Pluma. La presencia de estos éxitos aseguró una participación activa de los espectadores, que no dejaron de acompañar cada estrofa. La propuesta musical de Ryan Castro, basada en la fusión de reggaetón, dancehall y sonidos urbanos, se consolidó en Lima como una de las más representativas de la escena actual.

El artista urbano Ryan Castro ofrece un vibrante espectáculo en Perú, agradeciendo el inmenso amor y cariño de sus fans en una noche llena de pirotecnia y luces. (Raúl Umeres )

Trayectoria y proyección internacional

Conocido como “El Cantante del Ghetto”, Ryan Castro tiene sus raíces en Medellín, donde comenzó su carrera en el freestyle y en presentaciones callejeras. Este origen marcó su estilo directo y auténtico, que ha sido clave en su posicionamiento en plataformas digitales y en la colaboración con otros referentes del género. La respuesta positiva en cada país visitado ha reforzado su presencia en la industria musical y ha ampliado su base de seguidores.

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La escala en Perú resultó especialmente significativa, con un público que acompañó la presentación de principio a fin. El artista, que se encuentra en plena gira por la región, dejó claro su interés por regresar y continuar fortaleciendo el vínculo con sus seguidores peruanos.

Ryan Castro emocionado con su llegada a Perú.

Antes de despedirse, Ryan Castro reiteró su aprecio hacia la audiencia, anticipando una próxima visita y confirmando el crecimiento de su trayectoria en nuevos territorios.

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La noche en Lima se añade como un hito dentro de la gira internacional del cantante, consolidando su impacto en la escena urbana de Hispanoamérica y dejando una experiencia memorable tanto para el artista como para quienes participaron del evento.