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A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras: partido en Matute por fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘celeste’ defiende la cima del grupo frente a un duro rival brasileño en la cuarta jornada del torneo continental. Revisa la hora y toda la información del encuentro

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Sporting Cristal y Palmeiras se vuelven a encontrar, esta vez en Matute.
Sporting Cristal y Palmeiras se vuelven a encontrar, esta vez en Matute. Crédito: Reuters

Sporting Cristal pondrá en juego el liderato del Grupo F frente a Palmeiras en un duelo de alto voltaje por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. El decisivo encuentro se disputará este martes 5 de mayo desde las 17:00 horas (Perú) en el estadio Alejandro Villanueva y podría empezar a definir el futuro de ambos equipos en el torneo continental.

El conjunto ‘celeste’ llega con confianza tras sus últimos resultados en el torneo continental, pero sabe que enfrenta a uno de los rivales más exigentes de la competición. El apoyo de su hinchada en Matute será clave para intentar quedarse con tres puntos que lo acerquen a los octavos de final.

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¿Cómo llegan Sporting Cristal y Palmeiras?

Sporting Cristal atraviesa un buen momento en el plano internacional. En su última presentación, venció 2-0 a Junior y confirmó su solidez en el Grupo F. En total, registra dos triunfos y una derrota, con seis goles a favor y cuatro en contra, números que lo colocan por el momento en lo más alto de la tabla con 6 puntos.

No obstante, su realidad en la Liga 1 es distinta. El equipo ‘rimense’ ha tenido dificultades para mantener regularidad en el torneo local y actualmente se ubica en la mitad de la clasificación (puesto 12). En su último partido empató 2-2 ante Cusco FC, resultado que evidenció algunas falencias defensivas que deberá corregir de cara al choque ante los brasileños.

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Por su parte, Palmeiras llega como uno de los principales candidatos al título. El ‘verdao’, vigente subcampeón continental, suma 5 puntos y marcha en la segunda posición del Grupo F, muy cerca de Sporting Cristal. En su última presentación por la Libertadores igualó 1-1 ante Cerro Porteño, mientras que por el Brasileirao repitió el mismo marcador frente a Santos. Ahora, el conjunto brasileño buscará reencontrarse con el triunfo en Lima y recuperar el liderato.

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras por fecha 4 de Copa Libertadores 2026

El partido entre Sporting Cristal y Palmeiras por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026 se jugará este martes 5 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 17:00 horas; en Argentina, Brasil y Uruguay, a las 19:00 horas; mientras que en Chile y Venezuela se disputará desde las 18:00 horas, de acuerdo a la programación oficial.

La transmisión del enfrentamiento en Matute estará a cargo de ESPN para Perú y el resto de Sudamérica. También podrá verse vía streaming a través de Disney+, disponible en dispositivos móviles y computadoras con suscripción activa. Además, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto del encuentro.

Sporting Cristal vs Palmeiras: ¿Cómo terminó el duelo en Brasil?

El antecedente más reciente entre ambos equipos se dio en el Allianz Parque, por la segunda fecha del Grupo F. En aquella ocasión, Sporting Cristal cayó 2-1 en un encuentro muy disputado y marcado por la polémica.

Murilo abrió el marcador para Palmeiras, pero el equipo peruano reaccionó rápidamente y logró el empate gracias a una volea de Juan Cruz Gonzales. Durante gran parte del partido, los celestes resistieron los ataques del conjunto brasileño e incluso estuvieron cerca de llevarse un punto.

Sin embargo, al minuto 80, un penal discutido cambió el rumbo del encuentro. José Manuel López se encargó de convertir desde los doce pasos y selló el triunfo para el cuadro paulista. A pesar del resultado, Sporting Cristal dejó una imagen competitiva ante uno de los favoritos del torneo.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

Ahora se viene la revancha. Con su gente en las tribunas y el impulso de sus recientes actuaciones internacionales, el club bajopontino confía en hacerse fuerte en casa y devolverle el golpe a Palmeiras, que apelará a su experiencia y jerarquía para imponer condiciones en un escenario siempre complicado.

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