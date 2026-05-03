Perú

¿Quién mató a Rudhy Benavides en Cusco? Pistas y los principales sospechosos de la brutal muerte del guía de turismo

Los dos jóvenes detenidos ya registraban antecedentes por delitos sexuales. El caso tomó un giro aún más macabro tras revelarse que los restos de Benavides habrían sido cocinados e incluso utilizados para alimentar pitbulls

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La investigación sobre la desaparición de Rudy Benavides en Cusco tuvo un desenlace aterrador. Sus propios amigos confesaron el crimen, llevando a la policía al lugar donde lo habían descuartizado y estaban cocinando sus restos. (Crédito: Panamericana)

El brutal asesinato de Rudhy Benavides Charalla ha desatado una ola de indignación en Cusco, donde el caso ha dejado más preguntas que respuestas. El guía turístico de 46 años pasó de ser una figura querida a convertirse en el centro de una de las investigaciones criminales más impactantes del año en el Perú. Su desaparición, reportada el 18 de abril, encendió las alertas de su familia, pero nadie anticipó el nivel de violencia con el que terminaría su historia.

Tras varios días de búsqueda, la Policía Nacional del Perú encontró los restos del guía en condiciones estremecedoras dentro de una vivienda en la asociación Manantiales del Inca. El hallazgo no solo confirmó su muerte, sino que reveló un escenario marcado por la ferocidad del crimen, lo que ha llevado a las autoridades a profundizar en las hipótesis sobre quiénes participaron y cuál fue el verdadero móvil detrás del asesinato. .

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¿Qué se sabe del crimen de Rudhy Benavides y cuáles son las principales pistas?

Hombre desaparecido fue hallado descuartizado en Cusco y uno de los detenidos confesó participación. (Foto: Difusión)
Hombre desaparecido fue hallado descuartizado en Cusco y uno de los detenidos confesó participación. (Foto: Difusión)

Las primeras diligencias de la investigación policial señalan que Rudhy Benavides fue visto por última vez tras reunirse con dos jóvenes: Gabriel Alexis Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, ambos de 21 años. Según la reconstrucción preliminar, el encuentro habría continuado en la vivienda de uno de ellos, donde consumieron alcohol durante varias horas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el crimen se habría producido cuando la víctima quedó inconsciente. En ese momento, los sospechosos habrían ejecutado un ataque coordinado utilizando un arma blanca y objetos contundentes. Este detalle es clave dentro de la hipótesis fiscal, ya que refuerza la figura de homicidio agravado por ferocidad, una de las tipificaciones más severas en el sistema penal peruano.

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Uno de los elementos más perturbadores del caso es lo encontrado en la escena: restos humanos distribuidos en recipientes, utensilios de cocina y ollas con evidencias de cocción. Para los investigadores, esto no solo apunta a un intento de desaparición de pruebas, sino también a una posible planificación posterior al crimen. No se descarta que los implicados hayan intentado eliminar cualquier rastro biológico o incluso manipular los restos para evitar su identificación.

Otra pista clave surgió gracias a un informante anónimo y a la denuncia de la familia, especialmente de la madre de la víctima, quien impulsó la búsqueda desde el primer momento. La intervención del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) permitió ubicar el inmueble exacto, donde además se encontraron herramientas presuntamente utilizadas en el asesinato, como cuchillos y un martillo con rastros biológicos.

Principales sospechosos y antecedentes: lo que revela la investigación

Cusco - Asesinato - Hombre descuartizado - Perú - 27 abril
Composición: Infobae Perú

Hasta el momento, Gabriel Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco son considerados los principales sospechosos del asesinato de Rudhy Benavides. Ambos cumplen detención preliminar mientras el Ministerio Público reúne pruebas para sustentar un eventual pedido de prisión preventiva.

El perfil de los detenidos ha encendido nuevas alarmas. Según registros policiales, uno de ellos presenta antecedentes por acoso sexual y denuncias por violación sexual, incluyendo casos que involucran a menores de edad. Este historial es ahora parte central de la investigación, ya que podría evidenciar un patrón de conducta violenta previo al crimen.

Vecinos de la zona también han aportado testimonios relevantes. De acuerdo con sus declaraciones, la vivienda donde ocurrió el asesinato era escenario frecuente de reuniones con consumo excesivo de alcohol, presencia de desconocidos y constantes disturbios. Estas advertencias habrían sido reportadas anteriormente, pero sin intervenciones que lograran frenar la situación.

Para la Fiscalía, el móvil aún no está completamente definido, pero la hipótesis principal gira en torno a la violencia extrema sin provocación directa, lo que encajaría en la figura de ferocidad. No obstante, los investigadores no descartan otros factores, como conflictos personales, consumo de sustancias o incluso una escalada de violencia espontánea.

Mientras tanto, la comunidad cusqueña sigue exigiendo respuestas. El caso ha impactado especialmente al sector turismo, donde Rudhy Benavides era conocido como el “Embajador de los Andes”. Su muerte ha dejado un vacío no solo en su entorno familiar, sino también en una actividad clave para la economía local.

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