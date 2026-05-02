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Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura

Universitario visitará a Juan Pablo II en Trujillo, Alianza Lima recibirá a CD Moquegua en Matute y Los Chankas chocarán con Deportivo Garcilaso en casa

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los clubes durante la fecha 13 del Torneo Apertura.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los clubes durante la fecha 13 del Torneo Apertura.

La fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 comenzará este sábado 2 de mayo, tras varios días de participación de los equipos peruanos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los encuentros de esta jornada podrían modificar las posiciones en la tabla, por lo que se recomienda seguir en vivo las actualizaciones de las ubicaciones.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Los Chankas y Alianza Lima comparten el liderato del Torneo Apertura con 29 puntos tras doce jornadas. Ambos equipos deben evitar cualquier tropiezo, ya que un resultado adverso podría favorecer al otro.

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Cienciano, con 23 puntos, y Universitario de Deportes, con 21, se mantienen expectantes. Ambos equipos compiten tanto en el torneo local como en los certámenes de Conmebol.

Sporting Cristal, pese a su buen desempeño en la Copa Libertadores, no logró replicar ese rendimiento en el Apertura y se ubica en la undécima posición con 14 puntos, lejos de la lucha por el título.

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Los clubes que no están en la pelea por el Torneo Apertura deberán enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos en las fechas restantes, con el objetivo de mejorar su posición en la tabla acumulada, que determina los clasificados a torneos internacionales y los descensos.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 previo a la fecha 13.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 previo a la fecha 13.

Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

- FC Cajamarca vs Sport Boys (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- ADT vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Comerciantes Unidos (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs CD Moquegua (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 3 de mayo

- Sporting Cristal vs Cusco FC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Universitario de Deportes (13:15 horas / estadio IPD Mansiche / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Atlético vs Sport Huancayo (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Melgar vs UTC (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 4 de mayo

- Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver los partidos por la fecha 13

La transmisión de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 Max, canal que emitirá en vivo todos los partidos. La señal podrá verse a través de servicios como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permitirá a los hinchas acceder a los encuentros desde distintas opciones de televisión por suscripción.

Quienes opten por dispositivos móviles o computadoras podrán seguir los partidos en tiempo real mediante la aplicación Liga 1 Play, una alternativa digital pensada para quienes buscan flexibilidad y movilidad.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura completa del torneo, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles, jugadas relevantes y declaraciones de los protagonistas, consolidándose como una fuente esencial para no perderse ningún detalle de la jornada.

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