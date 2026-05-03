El estafador de los iPhones quedó en libertad: así operaba el sujeto que engañó a decenas, incluidos influencers

Construcción de credibilidad digital: uso de redes sociales para proyectar éxito, lujo y confianza. Composición: Infobae

La exposición constante en redes sociales se convirtió en un recurso clave para construir credibilidad en entornos digitales donde la confianza resulta determinante. Perfiles que exhiben consumo, viajes y vínculos exclusivos suelen captar la atención de miles de usuarios que asocian esa imagen con éxito y legitimidad. En ese escenario, las ofertas comerciales difundidas desde cuentas populares adquieren una apariencia de respaldo que facilita decisiones rápidas por parte del público.

En ese contexto, un joven utilizó identidades digitales y estrategias de persuasión para concretar una serie de estafas que alcanzaron a decenas de personas en distintas regiones. Su actividad no solo se limitó a la venta ficticia de productos tecnológicos, también incluyó servicios inexistentes y promociones engañosas que ampliaron el número de afectados. El caso tomó relevancia tras su detención y posterior liberación, decisión que generó cuestionamientos entre las víctimas.

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Las denuncias acumuladas describen un patrón repetido que se sostuvo durante varios años. La construcción de una imagen pública sólida, combinada con mecanismos de validación social, permitió sostener el esquema pese a las alertas de algunos usuarios. La intervención policial logró ubicarlo, pero la medida fiscal posterior modificó el curso del proceso.

Uso de identidades digitales para generar confianza

El investigado operaba bajo el alias de “Giordano Carossi” en plataformas como TikTok y Facebook. Desde esas cuentas difundía contenido que mostraba un estilo de vida asociado al consumo de productos de alto valor, reuniones sociales y aparente estabilidad económica. Esa representación cumplía una función central dentro del esquema: generar confianza previa al ofrecimiento de productos.

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Según la División de Investigación de Cibercrimen de la Dirincri, el sujeto creaba perfiles adicionales, como “Giorgio Carossi”, con el fin de ampliar su alcance y sostener la credibilidad. Las publicaciones incluían imágenes de perfumes, ropa de marca y supuestos encuentros exclusivos. Esa narrativa visual facilitaba la captación de potenciales compradores.

Las ofertas difundidas incluían celulares de alta gama, principalmente modelos recientes de iPhone, con precios por debajo del mercado. También promocionaba alquileres de departamentos y entradas para conciertos internacionales, servicios que no se concretaban tras el pago.

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Influencers como canal de validación

Las denuncias revelan un patrón repetido: ofertas atractivas, pagos adelantados y desaparición del vendedor. El caso expone riesgos en el comercio digital. TikTok: aalejazmin

Una de las principales estrategias consistía en contactar a influencers o usuarios con gran cantidad de seguidores. Les ofrecía pagos de 100 soles a cambio de publicar anuncios de venta. Esta práctica generaba un efecto de validación, ya que las promociones aparecían en cuentas reconocidas por el público.

Según reportó América Noticias, las víctimas señalan que esa exposición resultó determinante para confiar en las ofertas. Una de ellas declaró: “Me enviaba una gama de celulares, se veía confiable. El monto final por el iPhone 17 fue depositado el día de mi cumpleaños”. El testimonio refleja el nivel de persuasión alcanzado durante la comunicación previa a la transacción.

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El investigado enviaba audios y fotografías que mostraban supuestos envíos en proceso. También aseguraba que los productos se encontraban en “caja, sellados y con garantía”. Esa información reforzaba la credibilidad y reducía las dudas de los compradores.

Denuncias acumuladas y seguimiento policial

El coronel Nilton Santos, jefe de la División de Investigación de Cibercrimen, informó que el sujeto registra más de 35 denuncias a nivel nacional. Los casos se distribuyen en ciudades como Lima y Trujillo, entre otras. “Este ciudadano ha estafado en Lima, Trujillo y otras regiones, siempre bajo la misma falacia”, indicó la autoridad.

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El registro incluye denuncias desde 2023 hasta 2026, lo que evidencia continuidad en el esquema. Las investigaciones permitieron identificar el uso de un RUC perteneciente a una empresa ajena, recurso utilizado para reforzar la apariencia de formalidad en las transacciones.

La captura se produjo durante un operativo reciente, luego de recopilar evidencia digital y testimonios de los afectados. La intervención se realizó en un inmueble vinculado al investigado.

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Pese a la detención, la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva dispuso la liberación del investigado pocas horas después. Esta decisión generó malestar entre los denunciantes, quienes cuestionan la medida frente al número de casos registrados.

Las víctimas sostienen que la liberación incrementa la sensación de impunidad. Además, indican que el investigado inactivó sus cuentas en redes sociales tras recuperar su libertad. Intentos de contacto telefónico no obtuvieron respuesta.

El programa Domingo al Día acudió al inmueble donde se realizó la intervención inicial, pero no logró ubicarlo. El silencio del investigado contrasta con la exposición previa en plataformas digitales.

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Alcance de las estafas y perjuicio económico

Un delincuente, con el rostro parcialmente cubierto, examina detalladamente la información personal de contactos en un teléfono móvil robado, evidenciando el riesgo a la privacidad tras el hurto de dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias no se limitan a la venta de celulares. También incluyen alquileres de departamentos inexistentes en zonas exclusivas y reventa de entradas para conciertos. En varios casos, los pagos se realizaron por adelantado sin recibir el servicio ofrecido.

Incluso algunos influencers que difundieron los anuncios reportaron incumplimiento en los pagos acordados por publicidad. Este elemento amplía el número de afectados dentro del esquema.

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Según los testimonios recogidos, el dinero obtenido se destinaba a sostener el estilo de vida que el investigado mostraba en redes sociales. Las víctimas conservan capturas de pantalla como evidencia de las transacciones y comunicaciones previas.

Mientras el proceso continúa, los denunciantes mantienen sus reclamos ante las autoridades, a la espera de avances en la investigación.