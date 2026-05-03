Perú

El estafador de los iPhones quedó en libertad: así operaba el sujeto que engañó a decenas, incluidos influencers

Con perfiles falsos y apoyo de creadores de contenido, difundía ofertas de teléfonos, viajes y alquileres que nunca se concretaban. Las víctimas cuestionan su liberación fiscal

Guardar
Construcción de credibilidad digital: uso de redes sociales para proyectar éxito, lujo y confianza. Composición: Infobae
Construcción de credibilidad digital: uso de redes sociales para proyectar éxito, lujo y confianza. Composición: Infobae

La exposición constante en redes sociales se convirtió en un recurso clave para construir credibilidad en entornos digitales donde la confianza resulta determinante. Perfiles que exhiben consumo, viajes y vínculos exclusivos suelen captar la atención de miles de usuarios que asocian esa imagen con éxito y legitimidad. En ese escenario, las ofertas comerciales difundidas desde cuentas populares adquieren una apariencia de respaldo que facilita decisiones rápidas por parte del público.

En ese contexto, un joven utilizó identidades digitales y estrategias de persuasión para concretar una serie de estafas que alcanzaron a decenas de personas en distintas regiones. Su actividad no solo se limitó a la venta ficticia de productos tecnológicos, también incluyó servicios inexistentes y promociones engañosas que ampliaron el número de afectados. El caso tomó relevancia tras su detención y posterior liberación, decisión que generó cuestionamientos entre las víctimas.

PUBLICIDAD

Las denuncias acumuladas describen un patrón repetido que se sostuvo durante varios años. La construcción de una imagen pública sólida, combinada con mecanismos de validación social, permitió sostener el esquema pese a las alertas de algunos usuarios. La intervención policial logró ubicarlo, pero la medida fiscal posterior modificó el curso del proceso.

Uso de identidades digitales para generar confianza

El investigado operaba bajo el alias de “Giordano Carossi” en plataformas como TikTok y Facebook. Desde esas cuentas difundía contenido que mostraba un estilo de vida asociado al consumo de productos de alto valor, reuniones sociales y aparente estabilidad económica. Esa representación cumplía una función central dentro del esquema: generar confianza previa al ofrecimiento de productos.

PUBLICIDAD

Según la División de Investigación de Cibercrimen de la Dirincri, el sujeto creaba perfiles adicionales, como “Giorgio Carossi”, con el fin de ampliar su alcance y sostener la credibilidad. Las publicaciones incluían imágenes de perfumes, ropa de marca y supuestos encuentros exclusivos. Esa narrativa visual facilitaba la captación de potenciales compradores.

Las ofertas difundidas incluían celulares de alta gama, principalmente modelos recientes de iPhone, con precios por debajo del mercado. También promocionaba alquileres de departamentos y entradas para conciertos internacionales, servicios que no se concretaban tras el pago.

Influencers como canal de validación

Las denuncias revelan un patrón repetido: ofertas atractivas, pagos adelantados y desaparición del vendedor. El caso expone riesgos en el comercio digital. TikTok: aalejazmin

Una de las principales estrategias consistía en contactar a influencers o usuarios con gran cantidad de seguidores. Les ofrecía pagos de 100 soles a cambio de publicar anuncios de venta. Esta práctica generaba un efecto de validación, ya que las promociones aparecían en cuentas reconocidas por el público.

Según reportó América Noticias, las víctimas señalan que esa exposición resultó determinante para confiar en las ofertas. Una de ellas declaró: “Me enviaba una gama de celulares, se veía confiable. El monto final por el iPhone 17 fue depositado el día de mi cumpleaños”. El testimonio refleja el nivel de persuasión alcanzado durante la comunicación previa a la transacción.

El investigado enviaba audios y fotografías que mostraban supuestos envíos en proceso. También aseguraba que los productos se encontraban en “caja, sellados y con garantía”. Esa información reforzaba la credibilidad y reducía las dudas de los compradores.

Denuncias acumuladas y seguimiento policial

El coronel Nilton Santos, jefe de la División de Investigación de Cibercrimen, informó que el sujeto registra más de 35 denuncias a nivel nacional. Los casos se distribuyen en ciudades como Lima y Trujillo, entre otras. “Este ciudadano ha estafado en Lima, Trujillo y otras regiones, siempre bajo la misma falacia”, indicó la autoridad.

El registro incluye denuncias desde 2023 hasta 2026, lo que evidencia continuidad en el esquema. Las investigaciones permitieron identificar el uso de un RUC perteneciente a una empresa ajena, recurso utilizado para reforzar la apariencia de formalidad en las transacciones.

La captura se produjo durante un operativo reciente, luego de recopilar evidencia digital y testimonios de los afectados. La intervención se realizó en un inmueble vinculado al investigado.

Pese a la detención, la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva dispuso la liberación del investigado pocas horas después. Esta decisión generó malestar entre los denunciantes, quienes cuestionan la medida frente al número de casos registrados.

Las víctimas sostienen que la liberación incrementa la sensación de impunidad. Además, indican que el investigado inactivó sus cuentas en redes sociales tras recuperar su libertad. Intentos de contacto telefónico no obtuvieron respuesta.

El programa Domingo al Día acudió al inmueble donde se realizó la intervención inicial, pero no logró ubicarlo. El silencio del investigado contrasta con la exposición previa en plataformas digitales.

Alcance de las estafas y perjuicio económico

Primer plano de un joven con capucha oscura mirando fijamente la pantalla de un smartphone, con el dedo índice derecho tocándola. La pantalla muestra perfiles con fotos.
Un delincuente, con el rostro parcialmente cubierto, examina detalladamente la información personal de contactos en un teléfono móvil robado, evidenciando el riesgo a la privacidad tras el hurto de dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias no se limitan a la venta de celulares. También incluyen alquileres de departamentos inexistentes en zonas exclusivas y reventa de entradas para conciertos. En varios casos, los pagos se realizaron por adelantado sin recibir el servicio ofrecido.

Incluso algunos influencers que difundieron los anuncios reportaron incumplimiento en los pagos acordados por publicidad. Este elemento amplía el número de afectados dentro del esquema.

Según los testimonios recogidos, el dinero obtenido se destinaba a sostener el estilo de vida que el investigado mostraba en redes sociales. Las víctimas conservan capturas de pantalla como evidencia de las transacciones y comunicaciones previas.

Mientras el proceso continúa, los denunciantes mantienen sus reclamos ante las autoridades, a la espera de avances en la investigación.

Temas Relacionados

estafasIphonesentradas de conciertoperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Sobre la cancha del Polideportivo Lucha Fuentes se definirá todo: si las ‘blanquiazules’ logran el tricampeonato o si las ‘santas’ vuelven a la cima. Sigue aquí todas las incidencias del duelo decisivo

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Partidos de hoy, domingo 3 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical tendrá una gran variedad de encuentros en las diversas ligas alrededor del mundo, destacando las de Europa y América

Partidos de hoy, domingo 3 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Quién mató a Rudhy Benavides en Cusco? Pistas y los principales sospechosos de la brutal muerte del guía de turismo

Los dos jóvenes detenidos ya registraban antecedentes por delitos sexuales. El caso tomó un giro aún más macabro tras revelarse que los restos de Benavides habrían sido cocinados e incluso utilizados para alimentar pitbulls

¿Quién mató a Rudhy Benavides en Cusco? Pistas y los principales sospechosos de la brutal muerte del guía de turismo

“Piero Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo”: Jefe del JNE denuncia que la ONPE ocultó retrasos

Roberto Burneo afirmó que el exfuncionario encubrió demoras en el reparto de material electoral antes de los comicios y sostuvo que existen actas que documentan las advertencias realizadas por los fiscalizadores

“Piero Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo”: Jefe del JNE denuncia que la ONPE ocultó retrasos

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura

Alianza Lima superó a CD Moquegua, mientras que Universitario hizo lo mismo con Juan Pablo II y Sporting Cristal empató con Cusco FC. Conoce cómo van las ubicaciones

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Piero Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo”: Jefe del JNE denuncia que la ONPE ocultó retrasos

“Piero Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo”: Jefe del JNE denuncia que la ONPE ocultó retrasos

Roberto Sánchez rechaza declaraciones de Antauro Humala sobre Chile: “No representa la posición de Juntos por el Perú ni la mía”

Roberto Burneo advierte sobre la Segunda vuelta del 7 de junio: “El mismo equipo de la ONPE sigue ahí y eso nos preocupa”

Diputado chileno responde a idea de Antauro Humala sobre una supuesta guerra: “Chile debe estar preparado”

Segunda Vuelta 2026: Las razones detrás de la herencia política que persigue a Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Ana María Orozco enternece con romántica dedicatoria de cumpleaños para Salvador del Solar: “Amor mío, gracias por existir”

Ana María Orozco enternece con romántica dedicatoria de cumpleaños para Salvador del Solar: “Amor mío, gracias por existir”

Paul Michael explota contra Mónica Torres por consejos a Pamela López: “No alimentes su odio”

Adrián Bello debutará en el Gran Teatro Nacional: fecha y entradas para el concierto

Magdyel Ugaz cumplió un sueño para su madre: “Ella cobraba en micro y ahora le compré su departamento”

Jorge Benavides cuenta que Carlos Álvarez le ofreció volver a hacer humor juntos si no pasaba a la segunda vuelta electoral

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Partidos de hoy, domingo 3 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura

¿A qué hora y canal TV para ver Alianza Lima vs San Martín? Partido final que define al campeón de la Liga Peruana de Vóley

Universitario vs Juan Pablo 4-1: goles y resumen de la goleada ‘crema’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026