Nueva explosión del volvám Sabancaya generó emisión de cenizas y activó alerta naranja en Arequipa: cuatro distritos en riesgo cercano

Explosión registrada a las 11:52 a.m. generó dispersión de cenizas hacia el suroeste, oeste y noroeste, según el IGP. (Composición: Infobae /IGP)

La actividad volcánica en el sur del Perú mantiene en alerta a comunidades cercanas al macizo andino, en un contexto de vigilancia permanente por parte de organismos técnicos. Durante la mañana del 3 de mayo de 2026, una nueva emisión de cenizas generó preocupación en distritos ubicados en la provincia de Caylloma, donde la población convive desde hace años con episodios similares.

El fenómeno se registró en un escenario ya conocido por las autoridades, debido a la continuidad de la actividad eruptiva en la zona. Las condiciones atmosféricas influyeron en la trayectoria de las partículas volcánicas, lo que obligó a reforzar las recomendaciones de prevención dirigidas a los habitantes y a los gobiernos locales.

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La información difundida por entidades oficiales permitió precisar el alcance del evento y sus posibles consecuencias. La alerta vigente responde a un monitoreo constante que busca reducir riesgos en una región donde la presencia del volcán forma parte de la vida cotidiana.

Emisión de cenizas y zonas bajo posible impacto

El volcán Sabancaya registró una explosión a las 11:52 horas, según reportó el Instituto Geofísico del Perú. Este evento produjo la expulsión de cenizas y gases que se desplazaron impulsados por los vientos hacia los sectores suroeste, oeste y noroeste.

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El radio estimado de dispersión alcanzó los 30 kilómetros. Dentro de este perímetro, los distritos de Lluta, Huambo, Cabanaconde y Tapay figuran como áreas de posible afectación, junto con diversos centros poblados cercanos. El boletín indica que la proyección de cenizas se mantiene en esas direcciones durante las horas posteriores, con posibilidad de extenderse también hacia el sector norte del volcán.

Nivel de alerta y vigilancia científica

Boletín de Indeci

El macizo permanece en nivel de alerta naranja, una categoría que implica actividad eruptiva con riesgo moderado a alto. El Instituto Geofísico del Perú señaló que este tipo de explosiones forma parte del comportamiento actual del volcán, que continúa en erupción desde 2016.

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El sistema de vigilancia incluye estaciones sísmicas, equipos de medición de gases, cámaras y dispositivos de geolocalización. Estos instrumentos permiten detectar cambios en la actividad interna y emitir reportes oportunos para las autoridades y la población.

El Sabancaya, ubicado a 5.960 metros sobre el nivel del mar, se considera uno de los volcanes más activos del país. Su monitoreo se intensificó desde su reactivación en 1988, lo que marcó el inicio de estudios especializados en vulcanología en el Perú.

Recomendaciones para la población expuesta

Explosión volcánica registrada: el Sabancaya emitió cenizas el 8 de marzo de 2026 a las 15:02 horas. (composición: Infobae)

Las autoridades difundieron medidas específicas para reducir riesgos ante la caída de cenizas. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó el uso de mascarillas y lentes para proteger las vías respiratorias y los ojos.

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También se instó a evitar la exposición directa, limitar salidas innecesarias y cubrir depósitos de agua para prevenir contaminación. El boletín advierte sobre el consumo de agua que podría presentar partículas volcánicas, por lo que se sugiere tomar precauciones adicionales.

Entre las indicaciones figura el cierre de puertas y ventanas para impedir el ingreso de ceniza a las viviendas, así como la protección de equipos eléctricos. En el caso de animales, se solicita mantenerlos en cobertizos y evitar que consuman pastos expuestos.

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El documento oficial solicita a las autoridades locales y regionales realizar una evaluación constante del impacto de las cenizas en el agua, el suelo, el aire y la salud de las personas. Esta tarea busca identificar posibles afectaciones en el corto plazo y coordinar respuestas ante escenarios adversos.

Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil pidió la difusión del contenido del boletín a través de medios de comunicación, con el objetivo de asegurar que la información llegue a toda la población en riesgo.

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Las recomendaciones incluyen la preparación de mochilas de emergencia con alimentos no perecibles y agua potable, así como la disposición para una eventual evacuación en caso de que las condiciones lo requieran.

El boletín N.° 021-2026-INDECI/COEN, elaborado con base en información del IGP, constituye la fuente oficial de estas disposiciones y forma parte del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, en aplicación de la Ley N.° 29664.

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