Entrenadores de Cienciano y Comerciantes Unidos casi se van a las manos y la policía tuvo que intervenir en las afueras del estadio

Un gol que vale tres puntos. Nery Bandiera se viste de héroe y anota de cabeza para asegurar el triunfo de Cienciano. ¡Una definición de infarto y una celebración para el recuerdo! | L1MAX

Cienciano celebró una sufrida victoria por 1-0 ante Comerciantes Unidos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, en la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El único gol, anotado por Neri Bandiera al minuto 100, desató un ambiente de alta tensión. La polémica tomó protagonismo tras el pitazo final, cuando los reclamos del cuadro visitante por la jugada de la anotación derivaron en un tenso cruce entre los comandos técnicos de ambos equipos, primero en la zona de bancos y luego a las afueras del estadio.

La situación comenzó al término de la contienda, cuando los jugadores de las ‘águilas cutervinas’ se dirigieron al árbitro Alexander Blas para cuestionarle la decisión de agregar 10 minutos de tiempo extra, llegando a mostrar una tarjeta amarilla a alguno de ellos.

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En un principio, el colegiado agregó seis minutos de tiempo adicional, pero luego sumó otros cuatro, donde se dio la diana del atacante del ‘papá’. Y pese a que los futbolistas del elenco cusqueño estaban celebrando la victoria, el enojo del rival generó un cruce verbal entre los arqueros Gonzalo Falcón (C) y Matías Córdova (CU). La temperatura se fue elevando, ya que los intercambios de palabras se volvieron recurrentes entre las delegaciones de ambas escuadras, por lo que tuvo que intervenir la policía.

Sin embargo, cuando las dos delegaciones se dirigieron a los vestuarios, se conoció que hubo un encontronazo entre los técnicos Claudio Biaggio (CU) y Horacio Melgarejo (C). “Lo que hizo el señor Melgarejo no se hace”, expresó un miembro del cuadro cutervino. Esto siguió con insultos por parte de un ayudante del ‘Pampa’: “¿Qué me va a venir a cag... el idiota ese? ¿de dónde salió? ¡No has trabajado en ningún lado hijo de p...! ¡Muerto de hambre! ¡Ponte a pelear con los periodistas!“.

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Biaggio aclaró ante la policía que “nosotros no hicimos nada, ellos fueron los que provocaron. Me extrañó que ellos siguieran provocando. Entonces, a ellos tienes que decirles”.

La victoria tiene un sabor especial, y la derrota, uno muy amargo. Cienciano celebró un triunfo agónico por 1-0, pero el pitazo final fue solo el comienzo de la polémica con los jugadores de Comerciantes Unidos explotando contra el árbitro | L1MAX

Entrenadores de Cienciano y Comerciantes Unidos casi se van a las manos

La tensión por el resultado del compromiso fue más allá de las canchas, ya que en las afueras del estadio Inca Garcilaso de la Vega, concretamente en el estacionamiento, Claudio Biaggio, técnico de Comerciantes Unidos, buscó pelearse con su par de Cienciano, Horacio Melgarejo, escuchándose palabras de grueso calibre entre los dos. De hecho, el ‘Pampa’ lució descontrolado, por lo que sus colaboradores, acompañados de efectivos policiales, apelaron a la contención con el fin de que la violencia no tenga espacio.

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Inclusive, Biaggio amagó con tranquilizarse y pasar la página del incidente, aunque después intentó dirigirse hacia Melgarejo. Un momento de calentura que no pasó a mayores y logró ser calmado.

Horacio Melgarejo y Claudio Biaggio estuvieron cerca de irse a las manos a las afueras del estadio Inca Garcilaso de la Vega. (Video: Gusadro Podcast)

Por el lado de Comerciantes Unidos, el asistente técnico, Daniel Morales, ofreció su versión sobre el altercado. “Así les quedó el orto, nos dice (Horacio Melgarejo). ¿Ese es el entrenador que ustedes tienen? Ustedes tienen una imagen. Cienciano es un club enorme, no merecen el técnico de mie... que tienen. Háblenlo ustedes", manifestó para la prensa.

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Comunicado de Cienciano tras el incidente con Comerciantes Unidos

Cienciano difundió un comunicado para expresar su rechazo ante los intentos de agresión ocurridos al finalizar el partido frente a Comerciantes Unidos. La institución cusqueña manifestó que lamenta y condena los hechos atribuidos a integrantes de la delegación visitante, subrayando que rechaza cualquier acto de violencia sin importar su procedencia. Además, la directiva negó que haya existido provocación alguna hacia el equipo rival por parte de su club.

En el mismo mensaje, el ‘papá’ aclaró que ningún miembro del comando técnico de Horacio Melgarejo intervino en los incidentes reportados en la zona de estacionamiento del estadio. A la vez, la dirigencia brindó un respaldo total al comportamiento y desempeño del cuerpo técnico, destacando la labor que viene realizando durante la temporada, peleando en ambos frentes: tercero en Liga 1 y líder de su grupo en Copa Libertadores.

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Comunicado de Cienciano tras los altercados con Comerciantes Unidos en Cusco. - créditos: Cienciano