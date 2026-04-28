Perú

Hombre descuartizado en el Cusco: perros fueron alimentados con restos y detenido habría aceptado su participación

La Policía encontró cuchillos, martillos y otros objetos contundentes en la vivienda, mientras el Ministerio Público dispuso siete días de detención preliminar para los dos sospechosos

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Un hombre de 46 años que se encontraba desaparecido fue encontrado sin vida y desmembrado en una vivienda en Cusco. La policía halló sus restos dentro de dos ollas, en un acto que ha horrorizado a la ciudad. (Crédito: Panamericana)

La Policía Nacional investiga el asesinato y descuartizamiento de Rudy Benavides, de 46 años, cuyos restos fueron hallados dentro de una vivienda ubicada en la Asociación Pro Vivienda Manantiales, en la ciudad del Cusco. El caso ha generado conmoción entre los ciudadanos debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.

Según información policial difundida por Panamericana, parte de los restos de la víctima estaban siendo cocinados en dos ollas al momento de la intervención. En una de ellas se halló la cabeza y, en otra, grasa y otras partes desmembradas del cuerpo.

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Las autoridades informaron además que dos hombres, identificados como Gabriel Condori, de 21 años, y Óscar Franco, fueron detenidos como presuntos implicados en el crimen. De acuerdo con la Policía, uno de ellos habría reconocido su participación en los hechos durante las primeras diligencias.

Hallan a hombre descuartizado en Cusco: restos eran cocinados en ollas dentro de vivienda. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/Difusión)
Hallan a hombre descuartizado en Cusco: restos eran cocinados en ollas dentro de vivienda. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/Difusión)

Hallan cuchillos y objetos contundentes en la vivienda

Durante la intervención en el inmueble, los agentes encontraron cuchillos, martillos y otros objetos contundentes que serían sometidos a pericias como parte de la investigación.

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Asimismo, la Policía investiga si parte de los restos humanos habrían sido entregados a perros que permanecían dentro de la vivienda. Según se informó, en el lugar fueron encontrados seis canes, incluidos algunos de raza pitbull.

El jefe encargado de la Región Policial Cusco, Carlos Guizado, confirmó que las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrió el crimen y cuál habría sido el móvil del asesinato.

Cusco - Asesinato - Hombre descuartizado - Perú - 27 abril
Composición: Infobae Perú

Víctima fue reportada desaparecida

Rudy Benavides había sido reportado como desaparecido luego de salir de su centro de trabajo el pasado 18 del mes. Según información preliminar, laboraba en un establecimiento del centro histórico del Cusco y no volvió a comunicarse con su familia.

Los familiares presentaron la denuncia por desaparición varios días después y la Policía inició las investigaciones correspondientes. Posteriormente, los agentes recibieron información de que la víctima había sido vista ingresando a una vivienda en la APV Manantiales.

Cuando los efectivos llegaron al inmueble, encontraron a Gabriel Condori, quien mostró una actitud nerviosa y terminó revelando información que permitió el hallazgo de los restos humanos dentro de la vivienda.

La investigación sobre la desaparición de Rudy Benavides en Cusco tuvo un desenlace aterrador. Sus propios amigos confesaron el crimen, llevando a la policía al lugar donde lo habían descuartizado y estaban cocinando sus restos. (Crédito: Panamericana)

Investigación en curso

El Ministerio Público confirmó que se dictó detención preliminar por siete días contra los dos intervenidos mientras se desarrollan las investigaciones del caso.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, Manuel Mayorga, señaló que durante ese periodo se recopilarán pruebas y pericias para sustentar un eventual pedido de prisión preventiva contra los sospechosos.

Durante las diligencias de reconstrucción realizadas por las autoridades, vecinos y familiares de la víctima reaccionaron con indignación y agredieron físicamente a uno de los detenidos, por lo que la Policía tuvo que intervenir para controlar la situación.

Hombre desaparecido fue hallado descuartizado en Cusco y uno de los detenidos confesó participación. (Foto: Difusión)
Hombre desaparecido fue hallado descuartizado en Cusco y uno de los detenidos confesó participación. (Foto: Difusión)

Policía detiene a dos sospechosos

La Policía Nacional del Perú detuvo de forma preliminar a dos jóvenes acusados de participar en el asesinato y desmembramiento de Rudhy Benavides, un ciudadano reportado como desaparecido desde el 18 de abril en Cusco. Los detenidos, identificados como Oscar Franco Tinco y Gabriel Condori Olmedo, ambos de 21 años, permanecerán bajo custodia durante siete días mientras avanzan las investigaciones por homicidio agravado. La intervención policial se realizó luego de que los familiares de la víctima aportaran información clave que permitió localizar el inmueble donde se hallaron los restos de Benavides dentro de ollas de cocina.

El operativo en el distrito de San Jerónimo incluyó el levantamiento de evidencias de alto valor criminalístico, como dos armas blancas, un martillo, una tijera y objetos con manchas biológicas. Estas pruebas, junto con teléfonos móviles y documentos personales incautados durante las diligencias, serán analizadas por el equipo forense. El coronel Carlos Guizado, vocero de la región policial de Cusco, destacó que estos elementos vinculan directamente a los sospechosos con el caso y constituyen piezas clave para el esclarecimiento del crimen.

“Se encontró gran cantidad de evidencias de interés criminalístico, dos armas blancas, cuchillo, un martillo, elemento contundente, una tijera y todos ellos con manchas biológicas”, indicó la autoridad policial. // Video: 24 Horas

Las autoridades han señalado que, antes del asesinato, la víctima habría compartido una reunión con los acusados donde se consumieron bebidas alcohólicas. La Policía Nacional ubicó y capturó a ambos sospechosos tras cruzar datos y ubicar a sus familiares mediante registros oficiales. Hasta el momento no se ha determinado el motivo del crimen, y los familiares de Benavides exigen justicia frente a la sede de la Dirección de Investigación Criminal en Cusco, reclamando la máxima sanción para los responsables.

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