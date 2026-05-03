Rímac: Balacera en local policial causa la muerte de joven de 18 años

El ataque armado también dejó a tres personas heridas. Según información policial, los criminales dispararon hasta doce balas durante el atentado. (Foto:Minsa)

Un ataque a balazos durante la celebración de un cumpleaños al interior de un local de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la avenida Francisco Pizarro del Rímac dejó como saldo tres personas heridas y la muerte de un joven identificado como Johnny Gabriel Vicente Castro Málaga, de 18 años.

“Había una fiesta acá de una señorita y ella, los chicos han estado sentados al lado de afuera, creo, y entonces han entrado directo a disparar”, relató a Exitosa el administrador del local de la Asociación Mutualista de Suboficiales Técnicos y Empleados Civiles de la Policía Nacional, Richard Acero Villanueva. Según su versión, el local policial había sido alquilado para celebrar un cumpleaños.

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Según información policial, el joven asesinado fue alcanzado en el pecho por los disparos. Pese a que fue trasladado de emergencia al Hospital Materno Infantil del Rímac, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas. Durante el tiroteo resultaron heridas tres personas, entre ellas el propio Acero Villanueva, de 51 años.

Hasta el momento, la asociación policial no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el ataque contra sus instalaciones o el fallecimiento del joven de 18 años. Según Exitosa, la familia de la víctima tampoco dio declaraciones.

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Balacera en un local policial causa la muerte de joven de 18 años y deja a otras tres personas heridas. (Foto: Exitosa)

Según información policial, el atentado dejó siete marcas de bala en la pared y doce casquillos repartidos en la zona.

Las autoridades aún no accedieron a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, ya que, de acuerdo al mismo medio, “el encargado, el administrador que resultó herido, todavía no se encuentra en un buen estado para que nos pueda brindar la información”. La investigación está ahora en manos de la Séptima Fiscalía de Cercado de Lima, que busca identificar a los responsables.

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Casi 700 asesinatos en cuatro meses

Según información del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), hasta el 1 de mayo se han registrado un total de 698 asesinatos en todo el Perú y Lima es la región más afectada con 274 homicidios reportados en la base de datos pública del Ministerio de Salud.

La región La Libertad aparece en segundo lugar con 68 asesinatos registrados en los cuatro meses que han pasado del 2026. Precisamente es en esta región en la que el problema de la inseguridad ciudadana se ha incrementado considerablemente a pesar de que se ha declarado en estado emergencia a varias provincias de la zona, como Trujillo, Virú y Pataz, lugares en los que operan organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, extorsión y sicariato.

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Casi 700 asesinatos en cuatro meses y más de 270 se concentran en la región Lima

Las estadísticas oficiales del Minsa también indican que el Callao es la tercera zona más afectada con la ola de asesinatos a nivel nacional, con 64 casos registrados hasta la fecha. Piura (48) e Ica (30) cierran el top cinco de las regiones con más asesinatos a nivel nacional.

Canales de emergencia

El Gobierno puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas. Esta línea permite reportar situaciones de extorsión y recibir protección de forma inmediata. Además, está enlazada con la Central de Emergencias 105 y ofrece la posibilidad de que los ciudadanos envíen pruebas como audios o videos.

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También, hay alternativas adicionales para notificar estos delitos:

Línea 1818: Canal de emergencia para denunciar extorsiones.

Celular 942841978: Número directo para hacer reportes.

Comisarías: Espacios en cada distrito donde se pueden presentar denuncias.

Depincri: Áreas especializadas de la policía que investigan este tipo de crímenes.