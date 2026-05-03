Perú

Rímac: Balacera en local policial causa la muerte de joven de 18 años

El ataque armado también dejó a tres personas heridas. Según información policial, los criminales dispararon hasta doce balas durante el atentado

Guardar
Homicidios en Perú: 219 personas asesinadas por sicariato en lo que va del año dentro de Lima Metropolitana.
El ataque armado también dejó a tres personas heridas. Según información policial, los criminales dispararon hasta doce balas durante el atentado. (Foto:Minsa)

Un ataque a balazos durante la celebración de un cumpleaños al interior de un local de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la avenida Francisco Pizarro del Rímac dejó como saldo tres personas heridas y la muerte de un joven identificado como Johnny Gabriel Vicente Castro Málaga, de 18 años.

“Había una fiesta acá de una señorita y ella, los chicos han estado sentados al lado de afuera, creo, y entonces han entrado directo a disparar”, relató a Exitosa el administrador del local de la Asociación Mutualista de Suboficiales Técnicos y Empleados Civiles de la Policía Nacional, Richard Acero Villanueva. Según su versión, el local policial había sido alquilado para celebrar un cumpleaños.

PUBLICIDAD

Según información policial, el joven asesinado fue alcanzado en el pecho por los disparos. Pese a que fue trasladado de emergencia al Hospital Materno Infantil del Rímac, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas. Durante el tiroteo resultaron heridas tres personas, entre ellas el propio Acero Villanueva, de 51 años.

Hasta el momento, la asociación policial no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el ataque contra sus instalaciones o el fallecimiento del joven de 18 años. Según Exitosa, la familia de la víctima tampoco dio declaraciones.

PUBLICIDAD

Balacera en un local policial causa la muerte de joven de 18 años y deja a otras tres personas heridas. (Foto: Exitosa)
Balacera en un local policial causa la muerte de joven de 18 años y deja a otras tres personas heridas. (Foto: Exitosa)

Según información policial, el atentado dejó siete marcas de bala en la pared y doce casquillos repartidos en la zona.

Las autoridades aún no accedieron a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, ya que, de acuerdo al mismo medio, “el encargado, el administrador que resultó herido, todavía no se encuentra en un buen estado para que nos pueda brindar la información”. La investigación está ahora en manos de la Séptima Fiscalía de Cercado de Lima, que busca identificar a los responsables.

Casi 700 asesinatos en cuatro meses

Según información del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), hasta el 1 de mayo se han registrado un total de 698 asesinatos en todo el Perú y Lima es la región más afectada con 274 homicidios reportados en la base de datos pública del Ministerio de Salud.

La región La Libertad aparece en segundo lugar con 68 asesinatos registrados en los cuatro meses que han pasado del 2026. Precisamente es en esta región en la que el problema de la inseguridad ciudadana se ha incrementado considerablemente a pesar de que se ha declarado en estado emergencia a varias provincias de la zona, como Trujillo, Virú y Pataz, lugares en los que operan organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, extorsión y sicariato.

Asesinatos por sicariato en Lima en Estado de emergencia
Casi 700 asesinatos en cuatro meses y más de 270 se concentran en la región Lima

Las estadísticas oficiales del Minsa también indican que el Callao es la tercera zona más afectada con la ola de asesinatos a nivel nacional, con 64 casos registrados hasta la fecha. Piura (48) e Ica (30) cierran el top cinco de las regiones con más asesinatos a nivel nacional.

Canales de emergencia

El Gobierno puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas. Esta línea permite reportar situaciones de extorsión y recibir protección de forma inmediata. Además, está enlazada con la Central de Emergencias 105 y ofrece la posibilidad de que los ciudadanos envíen pruebas como audios o videos.

También, hay alternativas adicionales para notificar estos delitos:

  • Línea 1818: Canal de emergencia para denunciar extorsiones.
  • Celular 942841978: Número directo para hacer reportes.
  • Comisarías: Espacios en cada distrito donde se pueden presentar denuncias.
  • Depincri: Áreas especializadas de la policía que investigan este tipo de crímenes.

Temas Relacionados

RimacInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Día de la Madre 2026 en Perú: cuándo se celebra y otros detalles importantes que debes conocer

El segundo domingo de mayo, los peruanos festejarán una tradición especial, que los motiva a expresar su cariño a mamá a través de visitas, regalos, llamadas o gestos simbólicos

Día de la Madre 2026 en Perú: cuándo se celebra y otros detalles importantes que debes conocer

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija: “No pierdo la fe de que algún día me diga mamá”

La cantante de cumbia se refirió a la condición de su pequeña que reveló hace poco y aseguró que seguirá luchando en busca de mejora para ella

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija: “No pierdo la fe de que algún día me diga mamá”

El ‘blooper’ de Alejandro Duarte que acabó en gol de Édgar Lastre en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Momento de tensión en Matute. El portero peruano se confío al intentar controlar a la carrera un saque de falta y, al final, el balón se le escurrió de las manos

El ‘blooper’ de Alejandro Duarte que acabó en gol de Édgar Lastre en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Petroperú formaliza a Edmundo Lizarzaburu como presidente y queda listo recibir para un nuevo rescate estatal

Días atrás, el presidente José María Balcázar había condicionado un fideicomiso por 2.000 millones de dólares a la dimisión de Roger Arévalo al directorio de Petroperú

Petroperú formaliza a Edmundo Lizarzaburu como presidente y queda listo recibir para un nuevo rescate estatal

Asesinan a empresario textil cerca a su casa en San Martín de Porres: imágenes muestran a sospechosos minutos antes

El hombre de 55 años fue ultimado tras oponerse a un asalto en las inmediaciones de su domicilio, según reportes policiales que involucran a cinco atacantes captados en video

Asesinan a empresario textil cerca a su casa en San Martín de Porres: imágenes muestran a sospechosos minutos antes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

José Domigo Pérez revela que los jueces nunca establecieron golpe de Estado en la condena a Pedro Castillo

ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

Segunda vuelta 2026: Las rutas de campaña de los candidatos de cara al balotaje del 7 de junio

Segunda vuelta 2026: ¿Roberto Sánchez incluyó a sus filas a José Domingo Pérez para atraer el antivoto de Keiko Fujimori?

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija: “No pierdo la fe de que algún día me diga mamá”

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija: “No pierdo la fe de que algún día me diga mamá”

Mark Vito fue eliminado de ‘La Granja VIP’: Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Pati Lorena regresaron al reality

Ethel Pozo rompe en llanto tras la emotiva despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP’

Diego Chávarri envía tierno saludo de cumpleaños a su novia y marca distancia con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia

DEPORTES

El ‘blooper’ de Alejandro Duarte que acabó en gol de Édgar Lastre en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

El ‘blooper’ de Alejandro Duarte que acabó en gol de Édgar Lastre en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: HOY partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo en Trujillo por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”