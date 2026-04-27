Caen dos jóvenes acusados de descuartizar y cocinar a hombre desaparecido en Cusco

La investigación por el macabro crimen en Cusco sigue sumando nuevas revelaciones. A pocos días del hallazgo del cuerpo descuartizado de Rudhy Benavides, un ciudadano de 46 años que había sido reportado como desaparecido desde el 18 de abril, las autoridades confirmaron la detención preliminar de dos jóvenes presuntamente implicados en el asesinato.

De acuerdo con información policial y fiscal, el Ministerio Público consiguió que se dicte detención preliminar por siete días contra Oscar Franco Tinco (21) y Gabriel Condori Olmedo (21), quienes habrían participado directamente en el homicidio y posterior desmembramiento de la víctima. Asimismo, los restos de Benavides habrían sido hallados dentro de ollas de cocina, en estado de cocción.

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La intervención se produjo tras una serie de diligencias iniciadas luego de que los familiares recibieran información clave sobre el último paradero de Benavides, lo que permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicar el inmueble donde ocurrió el crimen.

Detención de sospechosos y evidencias clave en el caso

Composición: Infobae Perú

El operativo que permitió la captura de los implicados se realizó tras el levantamiento de información y el cruce de datos que llevaron a los agentes hasta el distrito de San Jerónimo. Según detalló el coronel PNP Carlos Guizado, vocero de la región policial Cusco, durante la intervención se hallaron evidencias de alto valor criminalístico que vincularían directamente a los detenidos con el asesinato.

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“Se encontró gran cantidad de evidencias de interés criminalístico, dos armas blancas, cuchillo, un martillo, elemento contundente, una tijera y todos ellos con manchas biológicas”, indicó la autoridad policial, precisando que estos objetos serán fundamentales para el desarrollo de las pericias forenses.

Las investigaciones preliminares también revelan que ambos sospechosos habrían estado con la víctima en una reunión donde se consumieron bebidas alcohólicas antes de que ocurriera el crimen. A partir de esta información, la Policía logró identificar al segundo implicado y proceder con su captura en las inmediaciones del mercado Vinocanchon, luego de ubicar a sus familiares mediante registros oficiales.

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Asimismo, durante las diligencias se incautaron celulares, documentos y otros objetos personales, los cuales serán analizados como parte del proceso para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades han evitado brindar mayores detalles sobre este material debido a que forma parte de la investigación en curso.

Familia exige justicia mientras se investiga el móvil del crimen

El caso ha generado conmoción entre los vecinos, mientras las autoridades desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Exitosa

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de la víctima realizaron un plantón frente a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Cusco, donde exigieron justicia y la máxima sanción contra los responsables. Entre gritos y pancartas, pidieron que el caso no quede impune y que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de Rudhy Benavides.

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Uno de los aspectos que aún genera incertidumbre es el móvil del crimen, ya que, según versiones de los allegados, no existiría una relación de amistad previa entre la víctima y los detenidos. Esta situación ha sido confirmada por la Policía, que indicó que, por el momento, no se ha logrado establecer el motivo que llevó a los presuntos implicados a cometer un acto de tal violencia.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, el día de su desaparición, Benavides salió con rumbo a su centro de trabajo en el centro histórico de Cusco, pero nunca llegó. Las pesquisas apuntan a que ese mismo día habría tenido contacto con los detenidos, primero en otro lugar y posteriormente en la vivienda donde finalmente se produjo el crimen.

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El caso, que inicialmente fue investigado como una desaparición, dio un giro tras el hallazgo del cuerpo en condiciones estremecedoras, convirtiéndose en una investigación por homicidio agravado. Las autoridades no descartan que en los próximos días se revelen nuevos elementos que permitan entender la secuencia de los hechos y las razones detrás de este crimen que ha impactado a toda la región.