Perú

Policía en actividad es detenido por sus colegas en Piura por presunta extorsión a su padrino de bodas: su esposa también fue intervenida

La denuncia de la víctima permitió rastrear mensajes y depósitos a una billetera digital. Hay una tercera persona intervenida como titular de la cuenta

Guardar

Un video muestra el preciso instante en que un efectivo de la Policía Nacional del Perú es arrestado por sus propios compañeros en plena vía pública. El agente es esposado y conducido a una patrulla. Facebook: Iquitos en todas

La detención de un agente policial en actividad en la región de Piura abrió una investigación que involucra presuntos actos de extorsión dentro de un entorno personal cercano. El caso, que incluye a familiares directos del efectivo, se desarrolla a partir de una denuncia presentada por la víctima ante las autoridades.

El hecho adquirió relevancia por la condición del principal implicado, un suboficial en funciones, y por el vínculo que mantenía con el denunciante. La intervención se produjo mientras el agente realizaba labores de patrullaje, lo que motivó la inmediata acción de unidades especializadas.

PUBLICIDAD

Las diligencias, a cargo de la División de Investigación Criminal (Divincri) y del Ministerio Público, incluyen la recopilación de pruebas materiales y el análisis de comunicaciones que, según la denuncia, contienen amenazas dirigidas a la víctima.

Detención en funciones y avance de la investigación

El suboficial de segunda Wilmer Monsefú Mendoza, de 32 años, fue detenido por sus propios colegas en la comisaría de Veintiséis de Octubre, en Piura, donde prestaba servicio. El registro audiovisual del operativo muestra al efectivo con uniforme institucional en el momento de su intervención.

PUBLICIDAD

Horas después, su esposa, Ruth Kiara Cruz Chorres, de 28 años, fue detenida en otro sector de la ciudad. Ambos quedaron bajo investigación por el presunto delito de extorsión. Las autoridades también intervinieron a una tercera persona, una adulta mayor, quien figuraba como titular de la cuenta de billetera digital donde se solicitaba el depósito del dinero.

Durante el operativo, los agentes incautaron teléfonos celulares, chips, tarjetas bancarias, mensajes de texto y audios. Estos elementos forman parte de las diligencias que buscan determinar la responsabilidad de los implicados y establecer si existen más personas vinculadas al caso.

Relación personal entre implicados y víctima

Policía en actividad capturado por sus propios colegas dentro de su centro de labores. Composición: Infobae
Policía en actividad capturado por sus propios colegas dentro de su centro de labores. Composición: Infobae

Uno de los aspectos centrales de la investigación radica en la relación entre los acusados y el agraviado. La víctima, un hombre de 58 años, mantiene un vínculo cercano con la pareja detenida, ya que figura como padrino de su matrimonio.

Según la denuncia, esta cercanía habría permitido el acceso a información personal que luego se utilizó para ejercer presión. Las amenazas incluyeron advertencias contra la integridad física del denunciante y de su familia, con el objetivo de obtener el pago de más de 15 mil soles.

Las comunicaciones, que consisten en mensajes y audios, constituyen parte de las pruebas que analizan los investigadores. De acuerdo con el expediente, en estos intercambios se exigía el depósito del dinero en una cuenta específica.

Desarrollo del operativo y evidencia clave

El agente y su esposa son investigados por exigir más de S/15 mil a un familiar. La Policía incautó celulares, audios y registros de transferencias. Facebook: Loreto al Minuto
El agente y su esposa son investigados por exigir más de S/15 mil a un familiar. La Policía incautó celulares, audios y registros de transferencias. Facebook: Loreto al Minuto

El caso se inició tras la denuncia formal presentada por la víctima. En una primera etapa, la policía detuvo a la titular de la cuenta de Yape donde se debía realizar el pago. Este procedimiento permitió avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Posteriormente, el suboficial y su esposa contactaron al denunciante para solicitarle que retirara la acusación. Este hecho, según las autoridades, resultó determinante para confirmar su presunta participación en las amenazas.

Con los elementos recabados, la Divincri ejecutó la detención del agente en su centro de labores y, de manera paralela, la captura de su cónyuge. Las autoridades continúan con el análisis de los dispositivos incautados y los testimonios recogidos.

El Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Las investigaciones incluyen la evaluación de posibles vínculos adicionales que permitan establecer si se trata de un hecho aislado o de una estructura más amplia.

Temas Relacionados

PiuraPNPextorsiónperu-noticias

Más Noticias

Conferencia Episcopal reconoce denuncia de abuso sexual contra el cura Omar Sánchez y activa protocolo del Papa Francisco

La institución eclesiástica informó que ya puso en marcha las medidas previstas por la normativa canónica y el Motu proprio Vos estis lux mundi, garantizando la “protección de las partes” y el cumplimiento del procedimiento establecido por el Vaticano

Conferencia Episcopal reconoce denuncia de abuso sexual contra el cura Omar Sánchez y activa protocolo del Papa Francisco

Ana María Orozco enternece con romántica dedicatoria de cumpleaños para Salvador del Solar: “Amor mío, gracias por existir”

La actriz colombiana sorprendió en redes sociales al dedicarle unas emotivas palabras al también actor peruano por su cumpleaños, mostrando el lado más tierno y cómplice de la pareja

Ana María Orozco enternece con romántica dedicatoria de cumpleaños para Salvador del Solar: “Amor mío, gracias por existir”

Universitario vs Juan Pablo 4-1: goles y resumen de la goleada ‘crema’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Impulsado por su reciente triunfo internacional, el cuadro ‘crema’ saldrá decidido a imponerse ante su rival chongoyapano en Trujillo. Sigue aquí todas las incidencias de este encuentro

Universitario vs Juan Pablo 4-1: goles y resumen de la goleada ‘crema’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Maguilaura Frías hace historia en España: lidera el primer título de la Liga Iberdrola para su club

Bajo el liderazgo de su capitana peruana, el Fundación Cajasol Andalucía remontó la serie ante Heidelberg y se consagró campeón en un vibrante tie-break, coronando una temporada histórica con un doblete inolvidable

Maguilaura Frías hace historia en España: lidera el primer título de la Liga Iberdrola para su club

Capitán PNP amasó fortuna de S/ 31 millones, pero gana apenas S/ 4 mil: clientes de su empresa se dedican al transporte de oro

La Fiscalía acusa a Vallejos de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo tras detectar una brecha entre sus ingresos oficiales y su patrimonio millonario, que podría tener vínculos con casos de “cambiazos” de oro

Capitán PNP amasó fortuna de S/ 31 millones, pero gana apenas S/ 4 mil: clientes de su empresa se dedican al transporte de oro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez rechaza declaraciones de Antauro Humala sobre Chile: “No representa la posición de Juntos por el Perú ni la mía”

Roberto Sánchez rechaza declaraciones de Antauro Humala sobre Chile: “No representa la posición de Juntos por el Perú ni la mía”

Roberto Burneo advierte sobre la Segunda vuelta del 7 de junio: “El mismo equipo de la ONPE sigue ahí y eso nos preocupa”

Diputado chileno responde a idea de Antauro Humala sobre una supuesta guerra: “Chile debe estar preparado”

Segunda Vuelta 2026: Las razones detrás de la herencia política que persigue a Keiko Fujimori

Roberto Sánchez acusa a Renzo Reggiardo por supuesta vulneración a la neutralidad: “No se ha dado cuenta que es alcalde”

ENTRETENIMIENTO

Ana María Orozco enternece con romántica dedicatoria de cumpleaños para Salvador del Solar: “Amor mío, gracias por existir”

Ana María Orozco enternece con romántica dedicatoria de cumpleaños para Salvador del Solar: “Amor mío, gracias por existir”

Paul Michael explota contra Mónica Torres por consejos a Pamela López: “No alimentes su odio”

Adrián Bello debutará en el Gran Teatro Nacional: fecha y entradas para el concierto

Magdyel Ugaz cumplió un sueño para su madre: “Ella cobraba en micro y ahora le compré su departamento”

Jorge Benavides cuenta que Carlos Álvarez le ofreció volver a hacer humor juntos si no pasaba a la segunda vuelta electoral

DEPORTES

Universitario vs Juan Pablo 4-1: goles y resumen de la goleada ‘crema’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario vs Juan Pablo 4-1: goles y resumen de la goleada ‘crema’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Maguilaura Frías hace historia en España: lidera el primer título de la Liga Iberdrola para su club

Doblete espectacular de Edison Flores en tiempo récord en Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

Sporting Cristal vs Cusco FC 2-2: goles y resumen del empate en el Gallardo por Torneo Apertura de Liga 1 2026