Paul Michael explota contra Mónica Torres por consejos a Pamela López: “No alimentes su odio”

La convivencia en ‘La Granja VIP Perú’ se vio alterada tras un fuerte cruce entre Paul Michael y Mónica Torres, quienes dejaron en evidencia las tensiones dentro del grupo de los Reales. El cantante acusó a la actriz de intervenir en su relación con Pamela López, lo que generó una discusión que también involucró a Gabriela Herrera.

El conflicto comenzó durante una reunión de los Reales, cuando Pablo Herrera señaló a Gabriela Herrera y Mónica Torres de compartir información con el Team Víboras. Estas acusaciones generaron un ambiente de sospecha y reactivaron un desencuentro previo entre Pamela López y Paul Michael, originado por comentarios de Pati Lorena.

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En medio de la tensión, Paul Michael intentó frenar los señalamientos recordando que las cámaras documentaban cada momento de la convivencia. “Intenté desbaratar la versión de Pablo recordándole que las cámaras registraban todo lo que ocurría”, explicó en plena conversación.

Paul Michael confronta a Mónica Torres en 'La Granja VIP', expresando su molestia por los consejos que ella le dio a Pamela López.

Dirigiéndose a Pamela López, el cantante expresó su malestar con claridad: “No tengo por qué pagar ‘pato’. No voy a discutir todos los días. Relájate. Te estás cargando sola. A mí no me cargues”.

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La incomodidad de Pamela fue aumentando, lo que llevó a Mónica Torres a intervenir para apoyarla y aconsejarle que priorizara su bienestar. “Un día se va a dar cuenta de la peor manera y tú vas a estar ahí”, señaló la actriz. López respondió que ese comentario debería estar dirigido a su pareja, pero Torres insistió: “Te lo digo a ti porque te estás con ánimo de entender”.

Buscando distender la situación, Paul Michael propuso aplazar la conversación. “Ahorita no quiero escuchar todo esto que son problemas. Recién me levanto. Quiero ver lo bonito de la vida. He escuchado tus incomodidades. Voy a hablar con ella (Pati Lorena). Solamente te pido que estés calmada. No como ayer. Más tarde nos juntamos. Ahorita estamos con mier*** encima”, manifestó el cantante, intentando evitar un conflicto mayor.

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Paul Michael confronta a Mónica Torres por sus controvertidos consejos a Pamela López en medio de una acalorada discusión.

El cruce de palabras entre Mónica y Paul Michael

La discusión, lejos de apaciguarse, se intensificó. Pamela López no logró expresar su versión ya que Paul Michael sostuvo su postura, mientras Gabriela Herrera y Mónica Torres retomaban la palabra. El cantante insistía en que su pareja no lo comprendía porque estaba cegada por la situación.

Fue entonces cuando Mónica Torres insistió en su consejo, dirigiéndose a Pamela: “Pamela, respira porque a la gente no le gusta verte así. Te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir: primero eres tú, segundo eres tú y tercero eres tú. Si él quiere entender o no, ese será su proceso. Él sabrá”.

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Estas palabras provocaron la reacción inmediata de Paul Michael, quien la increpó sin rodeos: “Yo la entiendo, pero no alimentes su odio. Cómo dices ‘enfócate en ti’. ¿Porque yo no la secundé en su nota tú dices enfócate en ti? Para esas amistades… Igual pasó ese día. Qué feo es. Se lo dicen de otra manera. Yo no soy tonto, no necesito malinterpretar”.

Paul Michael confronta a Mónica Torres por sus consejos a Pamela López en una acalorada discusión durante el programa de telerrealidad.

La respuesta de Mónica Torres no se hizo esperar y contestó con firmeza: “¿Cuál odio? Le estoy diciendo que se tranquilice. Oye, ¿qué te pasa? ¿Nosotras somos las malas ahora?”. En medio de la disputa, Gabriela Herrera intentó respaldar a Pamela López, mientras Mark Vito se acercaba al cantante, quien optó por retirarse de la cocina y dirigirse a la zona donde se encontraban los otros integrantes del reality.

El episodio dejó al descubierto la fragilidad de las relaciones dentro del reality, donde las presiones, las alianzas y los consejos pueden desatar nuevos conflictos y modificar el equilibrio de la convivencia en cualquier momento.

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