Rímac: Recapturan a acusado de raptar y abusar de una niña en la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo

El investigado había sido liberado por falta de flagrancia tras ser ubicado días después del crimen, pero ahora afronta una detención preliminar mientras se recaban más pruebas en su contra. // Video: Latina Noticias

La justicia parece abrirse paso en el Rímac luego de días de profunda incertidumbre y temor. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó la captura de un sujeto acusado de haber secuestrado y realizado tocamientos indebidos contra una niña de 8 años perteneciente a la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo.

La captura fue ejecutada en cumplimiento de una orden de detención preliminar por 72 horas emitida por el Poder Judicial, una medida que busca asegurar que el investigado no eluda la acción de la justicia mientras se recaban más pruebas.

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Actualmente, especialistas del Centro Emergencia Mujer (CEM) brindan acompañamiento legal y soporte psicológico a la pequeña y a su entorno cercano, quienes han tenido que enfrentar no solo el trauma del ataque, sino también la indignación de ver cómo el sospechoso fue puesto en libertad en una primera instancia por la comisaría de Piedra Liza, bajo el argumento de que no existía flagrancia delictiva.

El drama en Cantagallo: hombre engañó a menor con golosinas

Composición: Infobae Perú

Los hechos se remontan al pasado viernes 17 de abril. Según las investigaciones y el crudo testimonio de la madre, el sujeto logró captar a la menor en las inmediaciones de su vivienda en la comunidad de Cantagallo, ofreciéndole juguetes y dulces. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en que ambos se retiran, imágenes que hoy son piezas clave para la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

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El recorrido de la menor terminó en un inmueble ubicado en la zona de Zepita, en el Cercado de Lima. Durante las ocho horas que permaneció retenida, la niña relató haber sido alimentada cerca del Parque de la Muralla; sin embargo, tras ingerir los alimentos, perdió el conocimiento.

La niña despertó recién a la mañana siguiente, cuando fue abandonada en la puerta de su asociación. Los exámenes de medicina legal no detectaron violencia física reciente, pero las pericias psicológicas y el testimonio en Cámara Gesell serán determinantes para confirmar los alcances del abuso y los tocamientos indebidos denunciados.

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Comunidad Shipibo-Konibo capturó al presunto abusador

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura inicial del sospechoso se logró gracias al esfuerzo de los propios vecinos de la comunidad Shipibo-Konibo, quienes lo ubicaron once días después del incidente. No obstante, la alegría de la familia duró poco. Al haber transcurrido más de 24 horas desde el hecho, la PNP determinó que no se cumplían los requisitos para una detención inmediata por flagrancia, procediendo a liberarlo. Esta decisión desató protestas en el Rímac, donde la madre de la menor exigió que el caso no quede impune, alertando que el sujeto representaba un peligro latente para otros niños de la zona.

Con la nueva disposición del Poder Judicial, el panorama legal del investigado ha cambiado. Las autoridades del Ministerio de la Mujer han enfatizado que la violencia sexual no debe quedar impune y que se mantendrán vigilantes durante las diligencias programadas.

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El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la efectividad de los protocolos de detención en delitos contra la libertad sexual, mientras la comunidad de Cantagallo permanece en alerta, esperando que esta detención de 72 horas se convierta en una medida más severa que garantice la seguridad de sus menores.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

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