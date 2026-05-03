Lo que dijo Edison Flores tras marcar doblete con Universitario y conseguir primer triunfo de visita en Torneo Apertura 2026

El delantero anotó doblete para triunfo de los 'cremas' en condición de visita - Crédito: L1MAX.

El atacante de Universitario de Deportes, Edison Flores, fue protagonista en la victoria 4-1 frente a Juan Pablo II, resultado que refuerza la confianza del equipo de cara a los próximos compromisos tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Tras el encuentro, Flores reconoció el significado de los tres puntos obtenidos y puso énfasis en la cohesión grupal, destacando la labor colectiva que permitió alcanzar el objetivo. El futbolista, autor de dos goles en la jornada, valoró especialmente el respaldo de la hinchada, con quien compartió una celebración emotiva.

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En sus declaraciones, también abordó su evolución física tras un inicio de temporada marcado por lesiones, insistiendo en su determinación por seguir mejorando.

El análisis de Edison Flores sobre el triunfo<b> </b>

Tras el triunfo, Flores valoró el rendimiento del equipo y reconoció que aún hay aspectos por mejorar, en un proceso que apunta a consolidar a Universitario como protagonista del torneo. (Liga 1)

Edison Flores calificó el resultado como fundamental para las aspiraciones de Universitario. “Sabíamos que era necesario ganar y sumar fuera de casa. El equipo se mantuvo concentrado en todo momento y eso fue clave para conseguir la victoria“, puntualizó el mediocampista tras finalizar el encuentro. El jugador resaltó la calidad del grupo y el trabajo realizado desde el inicio de la temporada: “Hemos venido preparándonos para elevar nuestro nivel. A veces los rivales logran contrarrestar nuestras fortalezas, pero siento que estamos acercándonos al rendimiento que buscamos“, señaló Flores a Liga 1.

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El futbolista hizo referencia a la necesidad de corregir aspectos puntuales en el funcionamiento colectivo: "Hay errores que debemos ajustar y virtudes que fortalecer. Lo importante es que todos aprovechan sus oportunidades y la competencia interna nos impulsa a ser mejores", afirmó el mediocampista. Flores enfatizó que la autocrítica forma parte del proceso de crecimiento del plantel.

El significado de la celebración de Flores

Flores explicó que su celebración con la hinchada fue un gesto de gratitud, destacando el respaldo constante que reciben incluso en momentos difíciles dentro de la temporada. (Liga 1)

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la celebración de Flores junto a la Trinchera Norte. El jugador explicó el sentido de su gesto: “Los hinchas han estado siempre presentes, incluso en los momentos difíciles. Conozco la presión que implica vestir esta camiseta y sé que en las etapas complicadas el apoyo no falta. Por eso, compartir ese segundo gol con ellos fue una manera de agradecerles", expresó el futbolista.

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Flores insistió en la importancia de mantener la conexión con la afición y reconoció que el respaldo recibido en el estadio contribuye al rendimiento del equipo: “En situaciones adversas, los hinchas se mantienen firmes y eso nos motiva. Sentimos la responsabilidad de responderles en la cancha y llevarles alegrías“, sostuvo el jugador, quien fue ovacionado tras su doblete.

Recuperación física y objetivos personales de ‘Orejas’

El mediocampista señaló que su prioridad es mantenerse en forma y aportar al equipo, luego de superar un inicio complicado que afectó su participación en la temporada. (Liga 1)

El inicio del año no fue sencillo para Edison Flores, quien atravesó problemas físicos que limitaron su participación. "La primera parte de la temporada fue complicada debido a las lesiones. Ahora estoy acumulando partidos seguidos, recuperando la confianza y el ritmo de competencia", explicó el mediocampista, que disputó su cuarto encuentro consecutivo.

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Flores subrayó que su principal motivación es contribuir al crecimiento del equipo: “Trabajo cada día para mejorar mi rendimiento y dar lo mejor en la cancha. Quiero ofrecer actuaciones que beneficien al grupo y retribuir el esfuerzo de mis compañeros y cuerpo técnico“, declaró el jugador de Universitario. El doblete ante Juan Pablo II representa para Flores un paso adelante en su proceso de recuperación y reafirma su compromiso con el club.

La victoria ante Juan Pablo II, con dos goles de Edison Flores, permite a Universitario consolidarse en la tabla y mirar con optimismo los desafíos venideros tanto en el torneo local como en el plano internacional.

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