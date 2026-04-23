Perú

La amenaza de Rafael López Aliaga a Piero Corvetto: “Va a terminar 20 años en la carcel, voy a perseguirlo hasta que se muera”

El candidato presidencial de Renovación Popular afirmó que el JNE debe permitir que los peruanos que no pudieron votar el 12 y 13 de abril emitan su voto en unas “elecciones complementarias” pese a que estas no están estipuladas en la ley electoral

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La amenaza de Rafael López Aliaga a Piero Corvetto: “Vas a ir a la cárcel, te voy a perseguir hasta la muerte”. (Video: Facebook/Rafael López Aliaga)

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a amenazar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y al extitular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y afirmó que de no aprobar el desarrollo de lo que él llama unas “elecciones complementarias”, en ese caso “arde Troya”.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook en la que intentó explicar el mecanismo de un supuesto fraude electoral -que organismos internacionales y entidades electorales niegan que haya ocurrico-, López Aliaga afirmó que el presidente del JNE sería “cómplice” de Piero Corvetto, el renunciante jefe de la ONPE sobre el que pesan cuestionamientos sobre la realización de las elecciones generales 2026.

“ Yo no soy una persona que aguanta el robo, la injusticia, sabiendo que detrás de esta decisión criminal, de permitir ser cómplice... Señor (Roberto) Burneo, usted está siendo cómplice de un señor Corvetto que va a terminar en la cárcel. Señor Burneo, usted tiene que dar una solución para que 1.5 millones de peruanos ejercen su derecho (al voto)”, afirmó el candidato en la transmisión en vivo.

El ultraderechista Rafael López Aliaga del partido Renovación Popular habla este 19 de abril de 2026, en la Gran Marcha Defendamos la democracia, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes
El ultraderechista Rafael López Aliaga del partido Renovación Popular habla este 19 de abril de 2026, en la Gran Marcha Defendamos la democracia, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

“Voy a perseguirlo hasta que se muera”

En otro momento de la transmisión, Rafael López Aliaga aseguró que el exjefe de la ONPE será encarcelado pese a que hasta el momento no se conoce que sea investigado por la Fiscalía.

“El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo me voy a, voy a encargarme de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”, afirmó el líder de Renovación Popular.

Procuraduría que se incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar

La Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio Público la inclusión de Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y de Edward Eloy Alarcón González, gerente de administración de la entidad, en la investigación preliminar por presunta colusión agravada vinculada a las irregularidades detectadas en la jornada electoral del 12 de abril.

El pedido de la Procuraduría —formulado por Mario Luna Ramos, procurador público especializado en delitos de corrupción (e)— plantea la “ampliación, precisión de hechos e identificación de presuntos implicados” dentro del caso que investiga acciones que impidieron a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto en Perú.

Piero Corvetto renunció a su cargo de jefe de la ONPE tras escándalo en elecciones generales en Perú. Canal N

Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE

El 21 de abril, el ahora exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia al cargo tras las fallas logísticas reportadas en los comicios del domingo 12 de abril, día de la primera vuelta de las elecciones generales.

“Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, se lee en la carta de Corvetto dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera.

El renunciante jefe de la ONPE afirma que cumplió con integridad su función, pero “los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”.

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