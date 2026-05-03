El delantero peruano anota en la victoria ante el Chernomorets Novorossiysk y deja al Rodina Moscú a solo un triunfo de lograr su primer ascenso a la Premier League de Rusia, tras una temporada notable en la segunda división local (Instagram / FC Rodina Moscow)

En un momento determinante para su carrera y para la historia reciente de su equipo, Yordy Reyna volvió a demostrar su impacto en el fútbol europeo. El atacante peruano fue protagonista en el triunfo del Rodina Moscú por 3-1 ante el Chernomorets Novorossiysk, correspondiente a la jornada 32 del campeonato ruso de segunda división.

Reyna, con una definición precisa a los 63 minutos, sentenció el marcador y elevó su cuenta personal a siete goles en la temporada.

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La actuación del delantero ha sido fundamental para que el club moscovita se mantenga en la primera posición del torneo, un puesto que lo deja a un paso de conseguir el primer ascenso de su historia a la máxima categoría del fútbol ruso.

Rodina Moscú se consolida en el liderato tras el aporte de Reyna

Yordy Reyna selló una victoria clave que mantiene al Rodina Moscú en la cima del torneo, consolidando su dominio y acercando al club a un ascenso histórico en la recta final del campeonato. (Instagram / FC Rodina Moscow)

El Rodina Moscú tomó el control desde los instantes iniciales del encuentro disputado en la capital rusa. Artem Maksimenko abrió el marcador a los tres minutos y, poco después, Iván Timoshenko amplió la diferencia a los quince, reflejando la superioridad del equipo local. El Chernomorets Novorossiysk no consiguió responder con eficacia ante el despliegue ofensivo del conjunto dirigido por Aleksandr Dolgov.

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La segunda mitad tuvo como figura principal a Yordy Reyna, quien aprovechó una falla defensiva para definir con frialdad ante el arquero Mikhail Shtepa. Su gol, que estableció el 3-1 definitivo, confirmó el buen momento que atraviesa y reforzó la confianza del Rodina Moscú en la recta final del certamen. Con este resultado, el club suma 62 puntos y permanece como líder en posiciones de ascenso directo.

Temporada destacada y cifras de Yordy Reyna en Rusia

La campaña de Yordy Reyna se consolida con goles y regularidad, factores que lo posicionan como pieza clave en el Rodina Moscú y uno de los jugadores más influyentes del torneo. (Instagram / FC Rodina Moscow)

El desempeño de Reyna ha sido clave en la campaña del Rodina Moscú. El delantero peruano, apodado ‘La Magia’, suma siete goles en la presente temporada, consolidándose como una pieza vital en el esquema ofensivo. Además de su aporte goleador, destaca por su movilidad y capacidad para generar situaciones de peligro en el área rival.

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De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el valor actual de Yordy Reyna alcanza los 400 mil euros, un indicador de su rendimiento y proyección en el fútbol ruso. La regularidad mostrada por el atacante ha sido reconocida tanto por la prensa local como por los seguidores del club, quienes ven en él a un referente de la plantilla.

El club moscovita, fundado en 2015, atraviesa su mejor momento desde su creación y está cerca de lograr un ascenso histórico a la Premier League de Rusia. La consistencia demostrada por el equipo a lo largo del campeonato ha sido decisiva para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

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Próximos pasos y contexto histórico para el Rodina Moscú

A un paso de hacer historia, el Rodina Moscú se prepara para los duelos finales con la meta de confirmar su ascenso, en una campaña que ya marca un hito en su trayectoria. (Instagram / FC Rodina Moscow)

Con la victoria obtenida, el Rodina Moscú depende únicamente de sus resultados para asegurar el ascenso. En la próxima jornada recibirá al Chelyabinsk, partido en el que buscará consolidar su posición de privilegio y acercarse a la máxima categoría por primera vez.

La trayectoria reciente del club refleja un crecimiento sostenido y un proyecto deportivo que ha ido en ascenso desde su fundación. De concretarse el objetivo, el Rodina Moscú escribiría una página inédita en su corta historia, respaldado por el aporte de jugadores como Reyna, cuya experiencia internacional ha sido un factor diferencial para el grupo.

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El entorno futbolístico ruso observa con atención el desempeño del equipo, que ha sorprendido por su solidez y capacidad de respuesta en partidos clave del torneo. La expectativa se centra ahora en las últimas fechas del campeonato, donde el Rodina Moscú buscará materializar el sueño del ascenso y consolidar su posición entre los clubes de élite del país.