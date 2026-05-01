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Juntos por el Perú denunció al alcalde de Lima por haber apoyado discurso fraudista de Rafael López Aliaga

Según el documento presentado ante el JEE, Renzo Reggiardo habría utilizado su condición de autoridad municipal para pronunciarse sobre el proceso electoral

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Juntos por el Perú denunció al alcalde de Lima por haber apoyado discurso fraudista de Rafael López Aliaga. Canal N

La agrupación política Juntos por el Perú presentó una denuncia ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por presuntamente vulnerar el principio de neutralidad electoral al pronunciarse sobre el proceso de elecciones y respaldar cuestionamientos relacionados con un supuesto fraude electoral.

La denuncia fue presentada por el personero legal de la organización política, Carlos Adeval Zafra Flores, quien sostiene que el burgomaestre habría utilizado su condición de alcalde y recursos de la Municipalidad Metropolitana de Lima para emitir declaraciones sobre el proceso electoral. Según el documento remitido al órgano electoral, Reggiardo habría respaldado públicamente posiciones similares a las expresadas por el alcalde Rafael López Aliaga respecto a las incidencias registradas durante las elecciones.

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Juntos por el Perú denuncia a Renzo Reggiardo ante el JEE por presunta vulneración de neutralidad electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JP)
Juntos por el Perú denuncia a Renzo Reggiardo ante el JEE por presunta vulneración de neutralidad electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JP)

Cuestionamientos al JNE y la ONPE

De acuerdo con la denuncia, el 28 de abril Renzo Reggiardo solicitó que el Jurado Nacional de Elecciones reconsidere su decisión de no convocar elecciones complementarias. Además, cuestionó la legitimidad del proceso electoral y señaló que se habría afectado el derecho al voto de ciudadanos que no pudieron sufragar.

El documento también indica que el alcalde atribuyó responsabilidades a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al propio JNE por los problemas ocurridos durante la jornada electoral. Para Juntos por el Perú, estas declaraciones constituyen una intervención indebida de una autoridad política en un proceso electoral en curso.

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Collage mostrando a Renzo Reggiardo hablando y a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, con una imagen circular insertada de personas haciendo fila para votar
Renzo Reggiardo exige la salida de Piero Corvetto de la ONPE por las demoras en la instalación de mesas en las Elecciones 2026 en Lima, mientras votantes hacen fila en la imagen. (Infobae)

Presunta vulneración de neutralidad

La agrupación política sostiene que el alcalde habría infringido la neutralidad que deben mantener las autoridades durante los procesos electorales. En esa línea, señala que sus declaraciones contribuyeron a reforzar cuestionamientos sobre la legitimidad de los comicios.

Asimismo, la denuncia menciona que Reggiardo habría advertido la posibilidad de presentar acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional para cuestionar decisiones vinculadas al proceso electoral. Según el partido denunciante, estas expresiones constituyen una presión pública contra los organismos electorales.

Elecciones 2026: JNE publica acuerdo y confirma que no habrá votación adicional
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Pedido de intervención de entidades

Juntos por el Perú solicitó al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 que declare fundada la denuncia y que, tras el informe de fiscalización correspondiente, remita el caso al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Hasta el momento, el alcalde Renzo Reggiardo no ha emitido un pronunciamiento público adicional respecto a la denuncia presentada en su contra. El caso será evaluado por las autoridades electorales en el marco de las normas sobre neutralidad y participación de funcionarios públicos durante procesos electorales.

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía
El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía

Renzo Reggiardo presentó moción de amparo ante el TC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó una moción de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a convocar elecciones complementarias. Reggiardo explicó que esta acción forma parte de una estrategia jurídica que incluye, además, la petición al JNE para que rectifique su decisión. Según sus declaraciones, la evaluación final de los pasos legales depende del análisis de su equipo, que revisa el caso en el marco del concejo metropolitano.

Reggiardo sostiene que el recurso ante el TC responde a la defensa de derechos fundamentales, en particular el derecho al voto de un grupo de ciudadanos que no pudo participar en la primera vuelta electoral. El alcalde subraya que el debate no es político ni partidario, sino constitucional, y justifica su postura en la Ley Orgánica de Municipalidades, que le atribuye la defensa de los intereses de los vecinos. Añade que el Ministerio de Justicia respalda la competencia del alcalde para proteger los derechos ciudadanos en este tipo de situaciones.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, enfrenta acusaciones por presuntamente violar la neutralidad electoral al respaldar la propuesta de 'elecciones complementarias' de Rafael López Aliaga. Un especialista señala dos posibles infracciones y la ONPE podría iniciar un proceso sancionador.

El burgomaestre rechaza las críticas sobre una supuesta intervención política en el proceso electoral y asegura que no ha favorecido a ningún partido. Sus declaraciones se produjeron después de que el JNE publicara un acuerdo plenario descartando las elecciones complementarias, argumentando que esa figura no aplica para comicios presidenciales ni congresales y que reabrir el proceso podría afectar la transparencia electoral. Reggiardo insiste en que deben adoptarse medidas legales para restituir el derecho al sufragio de los afectados, aun cuando se trate de un grupo reducido de personas.

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