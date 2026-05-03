Ignacio Buse se alista para Roma: volverá a entrenar con Novak Djokovic antes del Masters 1000

Ignacio Buse volverá a compartir entrenamientos con Novak Djokovic.

Ignacio Buse continúa sumando experiencias de alto nivel en el circuito internacional y tendrá una preparación de élite antes de su participación en el Masters 1000 de Roma. El joven tenista peruano volverá a compartir cancha con Novak Djokovic, una de las máximas leyendas de este deporte, en la antesala de su debut en el prestigioso torneo italiano.

La preparación de ‘Nacho’ incluirá sesiones en un escenario de primer nivel. El peruano entrenará este lunes 4 de mayo en la cancha central del Foro Itálico junto a Djokovic, en un turno programado para las 6:00 p.m. (hora local), correspondiente a las 11:00 a.m. en Perú, como parte de su puesta a punto para el torneo.

PUBLICIDAD

Se trata de una práctica de alto nivel que le permitirá a Buse medirse ante uno de los jugadores más exitosos de todos los tiempos, en un contexto competitivo exigente y en una de las sedes más emblemáticas del circuito. Este tipo de sesiones no solo sirven para afinar detalles técnicos, sino también para ganar confianza en la previa de un certamen de máxima categoría.

Más allá del aspecto deportivo, compartir cancha con Djokovic representa una oportunidad única para absorber conceptos tácticos, rutinas de preparación y manejo de presión, aspectos fundamentales en el desarrollo de cualquier tenista joven que busca consolidarse en la élite.

PUBLICIDAD

Programación del entrenamiento entre Ignacio Buse y Novak Djokovic.

Un vínculo que ya tiene antecedentes

Esta no será la primera vez que ambos comparten cancha. Ignacio Buse ya había entrenado con Novak Djokovic meses atrás, en la previa del torneo de Indian Wells, cumpliendo uno de los grandes sueños de su carrera.

Aquella experiencia marcó un punto importante en su crecimiento, no solo por el aprendizaje técnico, sino también por el impacto emocional de compartir con un referente mundial. Desde entonces, el peruano ha continuado su progresión en el circuito, afianzándose dentro del top 100 y enfrentando rivales de mayor jerarquía.

PUBLICIDAD

Pese a estos encuentros en prácticas, todavía no han tenido la oportunidad de enfrentarse en un partido oficial. Esa posibilidad mantiene expectativa y refleja el camino ascendente que viene recorriendo Buse dentro del circuito profesional.

El tenista peruano y serbio intercambiaron lanzamientos en Indian Wells. (Tenis al Máximo / Youtube)

Roma, una parada clave en su temporada

El Masters 1000 de Roma comenzará el miércoles 6 de mayo y será un torneo fundamental para el crecimiento del peruano, quien aún no conoce a su rival ni el horario de su debut. Este certamen forma parte de la gira europea sobre arcilla, una superficie clave en esta etapa del calendario. Además, representa una escala determinante en la preparación rumbo a Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada.

PUBLICIDAD

Competir en la capital italiana no solo le permitirá sumar experiencia en torneos de alta exigencia, sino también medir su nivel frente a jugadores consolidados del circuito. Cada partido en este tipo de escenarios resulta clave para su evolución y adaptación al ritmo del tenis de élite.

Buse aterriza en Italia tras una destacada actuación en el Challenger de Aix-en-Provence, donde alcanzó los cuartos de final. En ese torneo, logró importantes triunfos ante Francisco Comesaña y Thomas Faurel, mostrando solidez en su juego y una evolución sostenida.

PUBLICIDAD

Su camino se detuvo en cuartos de final tras caer frente al chileno Alejandro Tabilo, quien finalmente se consagró campeón del certamen. Este detalle no es menor, ya que evidencia que el peruano compitió de igual a igual ante uno de los jugadores más en forma del torneo.

Este rendimiento confirma el buen momento que atraviesa el peruano, quien continúa sumando confianza y consolidando su presencia en el circuito internacional.

PUBLICIDAD