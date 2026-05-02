Perú

JNE reporta 46 mil solicitudes de dispensa por no votar: salud, trabajo y viajes al extranjero entre las principales causas

El trámite de dispensa electoral permite eximir la multa por no votar o faltar como miembro de mesa. Según el JNE, las causas más frecuentes son problemas de salud, desempeño de función electoral y viajes académicos

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Una fila de ciudadanos espera frente a un edificio del JNE con cartel "Trámite de Dispensas". Un hombre entrega documentos a un oficial sentado en una mesa.
Ciudadanos peruanos se forman en fila para presentar sus solicitudes de dispensa por no votar en las próximas Elecciones Generales 2026 ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el 29 de abril, más de 46.000 ciudadanos han presentado solicitudes de dispensa o justificación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para eximirse de las multas por omisión al voto o inasistencia como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026. El proceso, que permite a los ciudadanos regularizar su situación administrativa siempre que acrediten una causal válida, revela cuáles han sido los motivos más frecuentes para ausentarse de la jornada electoral.

De acuerdo con información oficial del JNE, las causas más recurrentes para tramitar una dispensa electoral responden, en primer lugar, a situaciones de función electoral, con 27.562 solicitudes. Este grupo corresponde a personas que, el día de los comicios, cumplieron labores vinculadas al acto electoral, como trabajadores de la ONPE, el propio JNE o entidades involucradas en el proceso. El reglamento reconoce que quienes se desempeñan en estas funciones están imposibilitados de votar en su mesa asignada, por lo que la dispensa es procedente.

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Infografía del JNE para Elecciones 2026, con logo. Detalla causas frecuentes de dispensas electorales: prisión, error padrón, salud en extranjero, defectos electorales, edad y desastres naturales
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú continúa procesando más de 46 mil solicitudes de dispensa y justificación de multas electorales, detallando las causas más frecuentes para las Elecciones 2026. (Jurado Nacional de Elecciones)

La segunda causa más frecuente es la salud, con 6.200 solicitudes. Ciudadanos que enfrentaron enfermedades, hospitalizaciones u otras condiciones médicas acreditadas presentaron la documentación correspondiente para justificar su ausencia. La normativa exige certificados médicos o constancias hospitalarias que respalden la imposibilidad de acudir a sufragar o ejercer funciones electorales.

En tercer lugar figuran las situaciones excepcionales que impidieron el cumplimiento de los deberes electorales, sumando 4.775 solicitudes. Este grupo incluye emergencias imprevistas, accidentes o circunstancias extraordinarias que, debidamente sustentadas, imposibilitaron al ciudadano participar en la jornada electoral.

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El viaje al extranjero por estudios académicos también destaca entre las causas con mayor incidencia, con 2.679 solicitudes registradas. Los ciudadanos que cursan estudios fuera del país pueden solicitar la dispensa siempre que acrediten la matrícula y la permanencia fuera del territorio nacional durante el proceso electoral.

Gráfico de barras del JNE muestra dispensas por no votar en Elecciones 2026 en Perú. La 'función electoral' es la mayor causa con 27,562, 'salud' con 6,200
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reporta que la función electoral es la principal causa de dispensa para no votar en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, con 27,562 casos. (Jurado Nacional de Elecciones)

Otros motivos relevantes incluyen la discapacidad física, mental, sensorial o intelectual (1.661 casos) y la lactancia o embarazo (1.131 casos), situaciones especialmente contempladas por la ley para proteger derechos fundamentales y garantizar la equidad en el acceso al proceso electoral.

El robo o pérdida de DNI fue causa de 899 solicitudes, mientras que 279 ciudadanos que realizaron labores de transporte aéreo, terrestre o marítimo el día de las elecciones también fueron considerados para la dispensa. La normativa permite justificar la ausencia en estos casos, siempre que se presente la documentación laboral que acredite la imposibilidad de acudir a la mesa de sufragio.

Causas menos frecuentes

En el grupo de causales menos frecuentes, pero igualmente relevantes, se encuentran los desastres naturales (192 solicitudes), el fallecimiento de familiar directo (182), la mayoría de edad avanzada (149 para ciudadanos mayores de 65 años) y los defectos en la organización electoral (105), como errores en el padrón, incidencias en la instalación de mesas o fallos atribuibles a las entidades del sistema electoral.

También se han registrado solicitudes por salida del país por motivos de salud (83 casos), impedimento del derecho de sufragio por incidencias electorales (72), error en el padrón electoral (27), y prisión (21).

¿Cómo tramitar la dispensa por no votar?

El trámite de dispensa y justificación puede realizarse de forma virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual (SIDVID), disponible en la plataforma oficial del JNE. El ciudadano debe ingresar su número de DNI, seleccionar la causal y adjuntar la documentación que respalde su solicitud. El costo por omisión al voto, inasistencia a la instalación de la mesa o ambas faltas asciende a S/ 25.90, pagaderos en agencias del Banco de la Nación o mediante la plataforma virtual pagalo.pe.

El JNE recuerda que la presentación de la solicitud fuera de los plazos establecidos será declarada improcedente, por lo que es fundamental cumplir con los requisitos y adjuntar los documentos que acrediten la causal invocada. El proceso puede realizarse también de manera presencial en casos excepcionales, en la Mesa de Partes del JNE, Oficinas Desconcentradas o Jurados Electorales Especiales durante el periodo electoral.

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