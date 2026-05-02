Pati Lorena enfrenta doble polémica en ‘La Granja VIP’: sancionada por filtrar información a Diego Chávarri y cuestionada por insultar a Mónica Torres

La participante recibió sanción por filtrar información a uno de los participantes de La Granja VIP. Panamericana TV

La polémica rodea a Pati Lorena, exproductora de televisión y participante de ‘La Granja VIP’, tras recibir una contundente sanción de la producción del reality por haber filtrado información del exterior a Diego Chávarri. El hecho se produjo en medio de una semana decisiva para el programa y generó repercusión tanto entre los concursantes como en la audiencia.

La situación se desencadenó cuando la producción detectó que Lorena, tras su regreso al reality por la revancha, sostuvo conversaciones con Chávarri en las que habría entregado datos externos. Este tipo de conductas está expresamente prohibido por las reglas del programa, que busca preservar la equidad de condiciones entre los participantes.

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Ethel Pozo, conductora de ‘La Granja VIP’, fue la encargada de comunicar la decisión: “Las reglas se han traspasado, se ha quebrado y la sanción es que tú hoy no vas a acceder a la salvación, no vas a jugar y vas directo a la placa y será el público quien tenga que salvarte”.

El consejo de Pati Lorena a Diego Chávarri y lo que causó la decisión de la irse de La Granja Vip Perú.

Pati Lorena rechazó haber transmitido información externa de forma intencional, argumentando que solo intentó aconsejar a Chávarri por la compleja situación emocional que enfrentaba. “Yo a Diego le tengo mucho cariño y me es difícil verlo llorar. Lo conozco hace años y lo que hice fue aconsejarlo incluso antes de irme del programa. Yo nunca he visto nada, pero pasó la banderola y yo ahí empiezo a caer que puede estar pasando algo”, explicó la participante.

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La sanción tuvo repercusiones inmediatas: Diego Chávarri, visiblemente afectado, rompió en llanto y expresó su deseo de abandonar el reality para resolver su situación sentimental fuera del programa. El ambiente dentro de ‘La Granja VIP’ se tornó tenso.

Ante ello, el equipo de Pati Lorena emitió un comunicado oficial aceptando la sanción e insistiendo en la importancia de la equidad en la aplicación de las reglas. “Aceptamos la sanción impuesta por la producción debido a la entrega indirecta de información del exterior… Pati Lorena es consciente de ello y asume las consecuencias dentro de la competencia”, señala el documento. Además, el equipo reclamó trato igualitario para todos los participantes: “Diversos participantes han emitido comentarios de carácter similar, sin haber recibido sanciones equivalentes. Creemos firmemente en la equidad y en la aplicación justa de las normas”.

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Llanto y disculpas de Pati Lorena tras insultar a Mónica Torres

El escándalo por la sanción se sumó a la controversia por los insultos que Pati Lorena profirió contra la actriz Mónica Torres, a quien llamó “gorda de m**” en una conversación privada que fue vista dentro del reality. La producción abordó el tema en vivo, y Ethel Pozo confrontó a la participante frente a las cámaras, exigiendo explicaciones y disculpas.

Pati Lorena enfrenta doble polémica en ‘La Granja VIP’.

Pati Lorena, visiblemente afectada por la presión y el escrutinio público, reconoció su error y ofreció disculpas a Mónica Torres y a su entorno. “Pido perdón por eso, fue algo que no debí haber dicho. Le pido perdón a ella, a su familia que de repente lo han visto y bueno, nada, no tengo defensa sobre eso”, declaró entre lágrimas, admitiendo que su relación con Torres no era buena y que su respeto y cariño hacia la actriz se habían desvanecido tras desacuerdos previos.

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El equipo de Mónica Torres emitió un comunicado rechazando de manera categórica el uso de calificativos denigrantes y la normalización de discursos de violencia en espacios públicos. “El uso de calificativos denigrantes… contribuye a normalizar discursos de violencia que deben quedar fuera de cualquier espacio público”, expresó el entorno de la actriz en su mensaje.

Por su parte, el equipo de Pati Lorena reiteró sus disculpas en un comunicado oficial, asumiendo la responsabilidad por los comentarios y lamentando cualquier incomodidad generada. “Ofrecemos disculpas sinceras por los comentarios emitidos por Pati Lorena que han sido considerados discriminatorios. Reconocemos que este tipo de expresiones no representan los valores que promovemos y asumimos la responsabilidad correspondiente”, indica el documento.

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