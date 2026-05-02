Golazo de Mauricio Arrasco tras error en salida en FC Cajamarca vs Sport Boys por la Liga 1 2026

El sábado 2 de mayo, FC Cajamarca recibió a Sport Boys en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El conjunto cajamarquino aumentó su ventaja con un golazo de Mauricio Arrasco en el estadio Héroes de San Ramón.
A los 35 minutos, los ‘rosados’ buscaron salir jugando desde el fondo, pero el delantero presionó y se quedó con el balón. Ingresó al área del Callao y con un misil pudo romper la portería de Melián.
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