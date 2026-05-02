2 de mayo: ¿Qué hecho trascendental ocurrió y que hasta hoy permite generar importantes ingresos económicos al Perú?

El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.

Este 2 de mayo se celebran 200 años de las relaciones diplomáticas establecidas entre Perú y Estados Unidos. Es por ello que el BCR lanzó una moneda alusiva a dicho hecho histórico entre ambos estados. En dicho evento no solo estuvo el presidente del BCR, Julio Velarde, sino que además estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, quien resaltó este importante acontecimiento en la historia diplomática del país. En la cita también estuvo el embajador de Estados Unidos en Perú.

Relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Perú

La jornada tuvo lugar en el Cercado de Lima, donde el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) presentó una moneda alusiva a los dos siglos de relación diplomática. El acto contó con la presencia de Carlos Pareja, actual Ministro de Relaciones Exteriores, y del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. Ambos funcionarios destacaron el significado histórico de la fecha y el valor del reconocimiento mutuo que ha cimentado el vínculo bilateral.

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Durante la ceremonia, el titular de la Cancillería señaló que el 2 de mayo de 1826 marcó el inicio formal de las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos. Según explicó Pareja, en esa fecha el gobierno estadounidense reconoció oficialmente a Perú como país independiente, un hito que sentó las bases para una relación que se ha mantenido activa durante dos siglos. “Este día, hace doscientos años, se establecieron lazos diplomáticos que han perdurado y evolucionado con el tiempo”, afirmó el ministro.

El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.

Por su parte, el embajador Bernie Navarro expresó su reconocimiento hacia el presidente del BCR, Julio Velarde, resaltando su gestión al frente de la institución. “Admiro mucho y honro a Julio Velarde por su gran trayectoria”, manifestó Navarro, de acuerdo con el reporte oficial. El embajador subrayó la importancia de la cooperación económica y financiera entre Perú y Estados Unidos, y elogió el papel de Velarde en el fortalecimiento de la estabilidad monetaria del país.

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En su intervención, Navarro enfatizó que la emisión de la moneda constituye un símbolo concreto de la relación bilateral y un recordatorio tangible de los logros alcanzados desde 1826. “Celebramos dos siglos de amistad, cooperación y respeto mutuo”, remarcó el funcionario durante la presentación. El embajador también destacó que esta conmemoración ocurre en un contexto de renovados acuerdos en materia de defensa y tecnología, aludiendo a recientes negociaciones entre ambos gobiernos.

El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.

BCR marca un hito con el lanzamiento de moneda

La moneda conmemorativa lanzada por el BCR tiene una tirada limitada de cinco mil unidades, según informaron las autoridades durante el evento. El diseño de la pieza incluye elementos que representan la hermandad entre ambos países, así como símbolos nacionales de cada uno. Esta moneda ya circula y se suma a otras emisiones que el BCR ha realizado para destacar acontecimientos históricos relevantes para el país.

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El acto protocolar concluyó con el saludo institucional entre Carlos Pareja, Julio Velarde y Bernie Navarro, quienes compartieron un mensaje conjunto sobre la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación. Los funcionarios reafirmaron su compromiso con el desarrollo de nuevos proyectos bilaterales y celebraron el aniversario como una oportunidad para fortalecer la agenda común.

El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.

Aviones F-16

En el marco de la ceremonia, se hizo referencia a la reciente adquisición de aviones de combate F-16 por parte del gobierno peruano, una operación que evidencia la colaboración estratégica en el ámbito de defensa entre Perú y Estados Unidos. Si bien el acto principal giró en torno a la moneda y la historia diplomática, la mención de este acuerdo militar reflejó el dinamismo de la relación bilateral en distintos frentes.

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Es importante destacar que el evento fue transmitido en vivo para permitir la participación de funcionarios y ciudadanos interesados en la historia de las relaciones entre ambos países. Además, se difundieron materiales informativos que repasan los principales hitos diplomáticos, comerciales y culturales registrados desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú. (Foto: Paula Elizalde)

Al final de la ceremonia el canciller, Carlos Pareja, reiteró que el reconocimiento de la independencia peruana por parte de Estados Unidos constituyó un paso clave para la inserción de Perú en la comunidad internacional. El canciller subrayó que, desde entonces, el intercambio comercial, la cooperación técnica y la colaboración educativa han sido pilares constantes de la relación.

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A lo largo de los doscientos años transcurridos desde 1826, Perú y Estados Unidos han suscrito numerosos acuerdos en materia de comercio, seguridad, ciencia y cultura. El lanzamiento de la moneda conmemorativa y la ceremonia oficial en Lima se suman a una serie de actividades impulsadas tanto por la embajada estadounidense como por instituciones peruanas para rememorar la efeméride.

BCR emite moneda para conmemorar relaciones entre Perú y Estados Unidos. (Foto: Paula Elizalde)

El acto finalizó con una fotografía oficial de las autoridades presentes y un intercambio protocolar de la moneda conmemorativa, símbolo de dos siglos de entendimiento y cooperación entre Perú y Estados Unidos.

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