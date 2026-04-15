Ciudadanos acuden a tramitar dispensas ante el JNE tras ausencias en elecciones 2026 por causas personales y laborales

JNE anuncia medidas ante problemas en instalación de mesas durante jornada electoral. (Foto: JNE/Agencia Andina)

Las Elecciones Generales 2026 dejaron un escenario en el que miles de ciudadanos no acudieron a las urnas o no cumplieron funciones como miembros de mesa. Las razones varían y responden a situaciones personales, laborales y de seguridad que se presentaron el mismo día del proceso electoral. Frente a ello, las autoridades electorales activaron un mecanismo para atender estos casos.

Desde el 14 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permite iniciar el trámite de dispensa o justificación, dirigido a quienes no participaron en la jornada electoral. El procedimiento contempla causales específicas y exige documentación que respalde cada solicitud, dentro de plazos definidos por la normativa vigente.

En distintos puntos del país, ciudadanos acudieron a gestionar este trámite. Las historias muestran contextos diversos, pero coinciden en un mismo resultado: la imposibilidad de votar. Las dificultades incluyen problemas de salud, errores administrativos, robos y obligaciones laborales que impidieron cumplir con el deber electoral.

Motivos que impidieron acudir a votar

Los ciudadanos que extravíen o sean víctimas de robo de su documento de identidad cerca a la jornada electoral pueden iniciar trámites de duplicado o pedir dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones| Andina

Entre los testimonios recogidos, aparecen casos vinculados a situaciones personales que surgieron en el mismo momento de la votación. Una ciudadana explicó: “No me recibieron mis documentos en la ONPE. Cuando quise presentar mis papeles me dieron una información equivocada. De lactancia. Tengo un bebé de cuatro meses”.

También se registraron casos relacionados con la salud mental. Otro ciudadano indicó: “Soy paciente de psiquiatría. No me permiten estar en un lugar cerrado. Estoy exponiendo documentos”. Estas condiciones forman parte de las causales que pueden ser evaluadas por la autoridad electoral.

Los hechos delictivos también afectaron la participación. Un votante relató: “Ah, que me robaron el mismo día mi DNI”. Ante la consulta sobre el momento del robo, precisó: “Sí, antes de ir a votar. Lo que pasa que nos fuimos a tomar desayuno en un mercado y en el mercado, pues se robaron”.

Procedimiento habilitado por el JNE

Documentos informativos para las Elecciones Generales 2026 son preparados en medio de preocupaciones por posibles demoras y falta de material electoral. (Paula Díaz Elizalde)

El JNE informó que el trámite de dispensa y justificación se encuentra disponible desde las cero horas posteriores a la elección. Según la entidad, el proceso puede realizarse de manera virtual a través de su portal institucional o de forma presencial en sus oficinas.

Un representante explicó el funcionamiento del sistema: “Pues el trámite de dispensa y de justificación ya está habilitado desde las cero cero horas. Lo que podemos hacer es ingresar a la, la página web del Jurado Nacional de Elecciones: www.jne.gob.pe. Vamos a encontrar el ícono de justificación y dispensa y, una vez que ingresamos, vamos a loguearnos y el mismo sistema te va a solicitar que, y señales, indiques qué proceso electoral quieres dispensar o justificar”.

El procedimiento distingue entre dispensa, que corresponde a la omisión del voto, y justificación, que se aplica a la inasistencia como miembro de mesa. En ambos casos, la evaluación depende de la documentación presentada por el solicitante.

Causales aceptadas y documentación requerida

El organismo electoral establece que las solicitudes deben sustentarse con documentos válidos. Entre las causales consideradas figuran problemas de salud, pérdida o robo del documento de identidad, permanencia en el extranjero por estudios o tratamiento médico, y obligaciones laborales, como el caso del personal de salud.

El mismo vocero detalló: “Por ejemplo, por un tema de salud. Hay muchas personas que perdieron o a quienes les robaron sus pertenencias, entre ellas su documento nacional de identidad. También están quienes se encuentran en el exterior realizando estudios o recibiendo tratamiento médico, o quienes debieron trabajar, como el personal de salud. Son distintas circunstancias, ajenas a su control y voluntad, que han impedido su participación en el proceso electoral”.

Para completar el trámite, el ciudadano debe presentar copia del Documento Nacional de Identidad, o una copia en caso de pérdida o robo, junto con documentos que acrediten la causal invocada. Además, se exige el comprobante de pago del derecho de trámite, según el monto establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.

Plazos y condiciones del proceso

El Jurado Nacional de Elecciones habilitó desde el 14 de abril el trámite de dispensa y justificación electoral. JNE

El JNE precisó que el plazo para presentar la solicitud inicia al día siguiente de la elección y se extiende hasta la emisión de la Resolución de Medida Cautelar de Embargo dentro del procedimiento de ejecución coactiva. La entidad advirtió que las solicitudes fuera de este periodo no serán admitidas.

El proceso busca atender situaciones en las que la ausencia no responde a una decisión voluntaria, sino a factores externos. Cada caso se evalúa de manera individual, con base en la documentación presentada por el ciudadano.