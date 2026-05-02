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Madrugador gol de Jordan Guivin tras grosera desatención defensiva en ADT vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Antes del primer minuto de juego, el volante de 28 años estrenó el luminoso en el Estadio Unión Tarma luego de aprovechar un rebote corto del portero Patricio Álvarez

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¡El vendaval celeste golpea primero! Jordan Guivin estuvo muy atento en el área para cazar un rebote del arquero 'Pato' Álvarez y marcar el 1-0 para ADT de Tarma frente a Atlético Grau apenas en el primer minuto de juego.

Exactamente 41 segundos después del pitazo inicial de Joel Alarcón, ADT impuso condiciones en su encuentro ante Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo que tiene a cargo interinamente Juan Cahuas se adelantó de forma prematura con un tanto de vestuario gracias al remate de Jordan Guivin que movió las redes de la portería de Patricio Álvarez.

La acción del tanto se gestó por el carril derecho con el desborde de Aldair Rodríguez. El ex Alianza Lima y América de Cali envió un centro al corazón del área que la defensa ’alba’ despejó de forma poca ortodoxa. El desconcierto invadió a la defensa. Lucas Acevedo y Rodrigo Tapia no resolvieron con solvencia y este último terminó rechazando corto.

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El balón quedó bollando cerca del área y quedó a placer para el remate de Joao Rojas. El disparo del atacante ecuatoriano fue repelido por el portero Patricio Álvarez, pero un nuevo rebote le quedó a Jordan Guivin. El mediocampista peruano remató mientras caía al gramado y celebró el tanto.

Madrugador gol de Jordan Guivin tras grosera desatención defensiva en ADT vs Atlético Grau por Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.
Madrugador gol de Jordan Guivin tras grosera desatención defensiva en ADT vs Atlético Grau por Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

Atlético Grau, complicado con el descenso

Atlético Grau enfrenta un momento crítico en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Si se confirma su derrota ante ADT en Tarma, el equipo dirigido por Gerardo Ameli profundizará su crisis y consolidará su posición en la parte baja de la tabla. Actualmente, Grau ocupa la penúltima casilla con apenas 10 puntos, una cifra que refleja la dificultad del equipo para sumar victorias y escapar de la zona de descenso.

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A pesar de la llegada de Ameli al banquillo, el cuadro piurano no ha mostrado una mejoría sostenida en su rendimiento. La única excepción ha sido la sorpresiva goleada frente a Sporting Cristal, un resultado que generó expectativas entre la hinchada pero que, con el paso de los partidos, quedó solo como un espejismo. Desde entonces, Grau no ha logrado encadenar buenos resultados y su reciente caída ante Alianza Lima confirmó las limitaciones futbolísticas que lo afectan en esta campaña.

El panorama para Grau se complica aún más si se concreta una nueva derrota ante ADT. Esta situación lo dejaría como un firme candidato a pelear el descenso en la presente temporada, junto a Sport Boys y FC Cajamarca, equipos que también muestran un desempeño irregular y poco competitivo en la Liga 1. La falta de gol, los errores defensivos y la incapacidad para cerrar partidos han sido constantes en un equipo que no encuentra respuestas, ni en lo individual ni en lo colectivo.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'albos' en el estadio Mansiche de Trujillo - Crédito: L1MAX.

El margen de error se reduce para Atlético Grau, que necesita reaccionar con urgencia si quiere evitar el descenso. El equipo deberá buscar soluciones rápidas para revertir una tendencia negativa que amenaza con condenarlo al final del torneo.

Fixture que le resta a ADT en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

  • Fecha 14: CD Moquegua vs ADT (sábado 9 de mayo / 13:00 horas / estadio 25 de noviembre) 
  • Fecha 15: ADT vs Comerciantes Unidos (domingo 17 de mayo / 10:00 horas / estadio Unión Tarma)
  • Fecha 16: Sporting Cristal vs ADT (sábado 23 de mayo)
  • Fecha 17: ADT vs Cusco FC (sábado 30 de mayo)

Fixture que le resta a Atlético Grau en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

  • Fecha 14: Atletico Grau vs Cienciano (sábado 9 de mayo / 15:15 horas / estadio Campeones del 36)
  • Fecha 15: Universitario vs Atlético Grau (viernes 15 de mayo / 20:00 horas / estadio Monumental)
  • Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau (sábado 23 de mayo)
  • Fecha 17: Atlético Grau vs CD Moquegua (sábado 30 de mayo)

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