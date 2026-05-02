Perú

Incendio en Independencia: Ejército despliega operativo de búsqueda de heridos y remoción de escombros

Un grupo de militares, bomberos y autoridades locales permanece en la zona alta de Lima Norte, donde varias familias fueron evacuadas y buscan apoyo luego de perder sus viviendas y pertenencias

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Incendio en Independencia consume al menos siete viviendas.
Incendio en Independencia consume al menos siete viviendas.

El incendio que afectó la tarde del viernes a la zona de Pampa de Cueva, en el distrito limeño de Independencia, provocó la movilización de 50 efectivos de la Primera Brigada Multipropósito del Ejército del Perú.

Las autoridades desplegaron a su personal para ejecutar labores de remoción de escombros, limpieza y búsqueda de posibles heridos. La intervención ocurrió poco después de que las llamas consumieran al menos siete viviendas de la parte alta del distrito.

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De acuerdo con información del Ministerio de Defensa (Mindef), la participación militar se orienta a responder con rapidez ante emergencias, apoyando a los damnificados en la recuperación de sus espacios perdidos.

A esto se sumó la Compañía de Intervención Rápida ante Desastres, que permanecerá en la zona hasta culminar las tareas de atención y reconstrucción.

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Mientras tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) coordina el trabajo con las autoridades municipales y otras entidades, con el objetivo de garantizar una respuesta integral.

El operativo, que involucra también al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), debió enfrentar dificultades logísticas, ya que los vehículos de emergencia hallaron obstáculos para acceder a la zona.

El jefe de la Segunda Brigada Departamental de Lima Norte, Ronald Sigüeñas, explicó que la construcción de las viviendas con materiales rústicos favoreció la rápida expansión del fuego.

La falta de agua en el área complicó aún más las labores de extinción. Aunque las investigaciones siguen en curso, la Policía Nacional del Perú informó la detención de dos jóvenes presuntamente vinculados al origen del incendio.

Incendio en Independencia consume al menos siete viviendas.
Incendio en Independencia consume al menos siete viviendas.

Testimonios de los afectados

Mientras las autoridades avanzan en la remoción de escombros y búsqueda de víctimas, la prioridad se centra en el bienestar de quienes perdieron su hogar.

La Municipalidad de Independencia habilitó nueve carpas en la losa deportiva La Bombonera, donde familias enteras fueron evacuadas y reciben ayuda humanitaria. El personal municipal distribuyó agua potable, camas, colchones y utensilios básicos para cubrir necesidades inmediatas.

Los testimonios evidencian el impacto del incendio en la comunidad. Juana Chávez Díaz, una de las personas que perdieron su vivienda, relató que permanece en el albergue solo con la ropa que llevaba puesta al momento de la emergencia.

“Estamos sin nada y necesitamos mucha ayuda para todos los que estamos damnificados”, expresó en declaraciones recogidas por Tv Perú Noticias. También solicitó apoyo para sus sobrinos y otros niños de la zona, quienes requieren ropa y pañales.

Entre los damnificados figuran al menos ocho estudiantes universitarios que perdieron herramientas esenciales para continuar sus estudios. Una alumna de Enfermería comentó que varias laptops quedaron destruidas por el fuego, lo que dificulta la reanudación de sus actividades académicas. Las familias, por el momento, desconocen cuándo podrán dejar el refugio temporal. “No nos han dado fecha límite”, indicó una de las personas albergadas.

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas de gravedad.

Los damnificados aguardan información sobre la reubicación definitiva y la continuidad de las labores de reconstrucción por parte del Ejército del Perú y las entidades involucradas.

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