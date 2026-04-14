Trámite de dispensa por no votar: conoce cómo presentar la solicitud para justificar multas electorales ante el JNE

Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilita hoy 14 de abril el proceso que permite a los ciudadanos solicitar dispensa o justificación por multas electorales tras las Elecciones Generales 2026. Quienes no hayan emitido su voto o incumplieron su rol como miembros de mesa pueden eximirse de las sanciones administrativas mediante un trámite que contempla causales específicas y plazos estrictos.

La dispensa es el procedimiento que libera al votante de la multa por omisión al sufragio, siempre que exista una causa justificada. Por su parte, la justificación responde a la inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio. En ambos casos, el trámite ante el JNE permite eximir al ciudadano de la sanción administrativa derivada del proceso electoral.

El JNE establece que la solicitud de dispensa o justificación puede realizarse desde el día siguiente a la elección hasta la emisión de la Resolución de Medida Cautelar de Embargo en el procedimiento de ejecución coactiva. El organismo advirtió que cualquier solicitud presentada fuera del plazo será declarada improcedente.

Ciudadanos de diversos distritos de Lima, incluyendo Santiago de Surco y San Borja, forman largas filas por demoras en la apertura de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026. (Foto: Agencia Andina)

Opciones para gestionar

El trámite puede realizarse de manera virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual SIDVID. El acceso al sistema está disponible en la plataforma online del JNEhttps://dispensavirtual.jne.gob.pe/login. Para completar la gestión, el usuario debe ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), seleccionar la opción correspondiente en la pantalla inicial y definir la causal que justifica su omisión.

El proceso requiere adjuntar la documentación que respalde la causa invocada. Si corresponde, también debe presentarse el comprobante de pago por derecho de trámite. El sistema solicita datos personales y verificación del correo electrónico. Al concluir, se asigna un código de expediente al solicitante.

En situaciones excepcionales, el trámite puede efectuarse en la Mesa de Partes Presencial del JNE, en las Oficinas Desconcentradas o en los Jurados Electorales Especiales durante el periodo electoral.

Un soldado patrulla, mientras la gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Requisitos y documentos

Para solicitar la dispensa o justificación, el ciudadano debe contar con los siguientes documentos:

Copia de DNI o DNIe (solo para casos de pérdida o robo del documento de identidad).

o (solo para casos de pérdida o robo del documento de identidad). Copias simples de los documentos que acrediten la causal invocada, siempre que estén relacionados con el periodo y la fecha de los comicios.

Comprobante de pago del derecho de trámite, según el monto vigente en el Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

RPP Noticias detalló que el monto a pagar por inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio es de S/. 25.90 soles. El mismo valor aplica para la omisión al voto y para quienes tengan ambas omisiones. El pago puede realizarse en cualquier agencia del Banco de la Nación utilizando el código 01465 o a través del portal virtual https://pagalo.pe.

Importancia y canales de consulta

El JNE remarcó la necesidad de presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos, ya que solo así se evaluarán las causas y se podrá eximir al ciudadano de la multa. La información completa sobre el procedimiento y los detalles específicos de cada causal se encuentran disponibles en los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones.

Este proceso resulta fundamental para quienes, por causas justificadas, no pudieron ejercer su derecho al voto o cumplir funciones como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.