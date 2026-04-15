Link para consultar si tienes multas electorales: ¿qué ocurre si no pagas la sanción por no votar o ser miembro de mesa?

Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, donde el sufragio es obligatorio. (Foto: ONPE)

En el Perú, durante las jornadas de elecciones organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organismo electoral peruano, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. Quienes no acudieron a sufragar sin una justificación válida reciben una multa electoral cuyo monto varía según el nivel de pobreza del distrito consignado en el DNI.

El monto de las multas se determinó de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito de votación: en zonas de pobreza extrema, la sanción es de S/ 27,50; en distritos de pobreza no extrema, asciende a S/ 55; y en localidades catalogadas como no pobres, la multa llega a S/ 110. Para los miembros de mesa que no asistieron o se negaron a ejercer su función, la multa es única y asciende a S/ 275.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente máximo electoral del Perú, dispone de una plataforma digital para consultar, de forma rápida y segura, si existen multas electorales pendientes. Esta verificación, accesible con solo el número de DNI, es necesaria para evitar restricciones en trámites administrativos y mantener los derechos civiles habilitados.

Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

Link para verificar si tienes multas por no votar

La consulta sobre multas electorales pendientes se realiza mediante la plataforma virtual del JNE. El proceso consiste en acceder al enlace oficial (https://multas.jne.gob.pe/login), ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), aceptar las condiciones y completar el código de verificación.

El sistema muestra si existen sanciones, el tipo de infracción y el monto acumulado. Esta herramienta permite prepararse para regularizar la situación antes de realizar trámites importantes. Según detalló Luis Grillo, jefe de atención al cliente del JNE, “cualquier trámite administrativo puede verse detenido si el ciudadano no ha regularizado sus multas”.

¿Qué pasa si no pagas tu multa electoral?

De acuerdo con declaraciones de Grillo a RPP Noticias, una persona sancionada no podrá tramitar o renovar el DNI, obtener un pasaporte en Migraciones, ni efectuar compraventas de bienes ante notario. Además, quedan vedadas la realización de trámites judiciales y administrativos, el registro de matrimonios, inscripciones en el estado civil y, en el caso de los funcionarios, la posibilidad de postular o ejercer cargos públicos.

Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

“El procedimiento se detiene hasta que el ciudadano regularice su situación con el JNE”, sostuvo. El pago de la multa puede realizarse en la plataforma digital de pagos (https://pagalo.pe), en agencias del Banco de la Nación o en las oficinas del JNE. Regularizar la situación es indispensable para evitar bloqueos en gestiones personales, laborales o profesionales.

De acuerdo con el JNE, el incumplimiento en el pago de multas puede afectar incluso la compra o venta de bienes en notarías, ya que los fedatarios están obligados a verificar la situación electoral del solicitante antes de continuar con el trámite.

Cómo solicitar la dispensa por no ir a votar en Perú: paso a paso

El JNE habilita el trámite de dispensa o justificación para quienes no pudieron votar o ejercer funciones como miembros de mesa por causas justificadas. Este proceso es 100% virtual y se realiza a través del Sistema de Dispensa Virtual (https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login). El ciudadano debe ingresar su DNI, seleccionar el proceso electoral y la causal de la omisión, presentar la documentación que respalde la justificación y abonar el derecho de trámite de S/ 25,90.

ONPE aclara dudas previas a las elecciones generales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agendia Andina)

Entre las causales aceptadas se encuentran problemas de salud, viajes al extranjero por estudios o trabajo, pérdida o robo del DNI, emergencias familiares y situaciones imprevistas debidamente sustentadas. En el caso de miembros de mesa mayores de 65 años, la normativa permite solicitar la justificación por edad. Si el ciudadano reside en el extranjero y su dirección está actualizada en el DNI, no genera multa por no votar, pero sí debe justificar si fue sorteado como miembro de mesa.

El JNE evalúa cada solicitud en un plazo máximo de cinco días hábiles y notifica la resolución al correo electrónico consignado en el trámite. Es esencial presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos, ya que fuera de ellos será declarada improcedente. Para más información, la ciudadanía puede comunicarse con el call center o consultar los canales digitales oficiales del JNE.