Perú

¿Se cayó la app del BCP? Usuarios reportan problemas con la banca móvil este fin de mes

La interrupción de los canales digitales en una jornada de alta demanda complica operaciones clave para usuarios y empresas, en medio de vencimientos y obligaciones que no admiten retrasos

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El cierre de mes concentra un flujo elevado de operaciones, impulsado tanto por personas que organizan sus finanzas como por empresas que ejecutan pagos y gestionan planillas.
El cierre de mes concentra un flujo elevado de operaciones, impulsado tanto por personas que organizan sus finanzas como por empresas que ejecutan pagos y gestionan planillas. Foto: composición Infobae Perú/captura BCP

Clientes del Banco de Crédito del Perú (BCP) reportaron este 30 de abril fallas en su aplicación móvil y otros canales digitales, justo en una de las fechas de mayor movimiento financiero del mes. Los usuarios señalaron dificultades para iniciar sesión, ver sus cuentas, realizar transferencias y efectuar pagos, lo que generó preocupación debido a la coincidencia con el cierre de mes, periodo en el que se concentran obligaciones como servicios, tarjetas y alquileres.

La interrupción del servicio se produce en un contexto clave para miles de personas que dependen de las plataformas digitales para cumplir con sus compromisos financieros. El último día del mes suele registrar un alto volumen de transacciones, tanto de trabajadores que administran sus ingresos como de empresas que procesan pagos y planillas, por lo que cualquier falla impacta directamente en la gestión cotidiana del dinero.

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Malestar de los usuarios del BCP se hace notar en redes sociales

En redes sociales, múltiples usuarios manifestaron su frustración por la caída de la aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP), señalando que la falla ocurrió en el peor momento, justo cuando necesitaban realizar pagos tras recibir sus sueldos. Los comentarios coinciden en la imposibilidad de acceder tanto a la app como a la banca por internet, lo que impidió completar transacciones clave.

Además, algunos calificaron el servicio como deficiente ante este tipo de interrupciones, reflejando el malestar generalizado por la dependencia de los canales digitales en fechas críticas.

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Algunas de las quejas por la caída de la app del BCP.
Algunas de las quejas por la caída de la app del BCP. Foto: X

Hasta el momento, el banco no ha brindado mayores detalles sobre las causas de la caída ni un plazo estimado para la normalización total de sus canales digitales.

Caídas de BCP y Yape son recurrentes durante los fines de mes

Las interrupciones en los servicios digitales del Banco de Crédito del Perú (BCP) y su billetera Yape se han vuelto un fenómeno recurrente, especialmente en periodos de alta demanda como fines de mes. En estas fechas, cuando coinciden pagos de sueldos, transferencias y compras cotidianas, se incrementa de forma notable el tráfico en las plataformas, lo que suele poner a prueba la capacidad de sus sistemas. Reportes recientes muestran que, en momentos clave del día —como las mañanas o inicios de jornada—, usuarios enfrentan dificultades para acceder a sus cuentas o completar operaciones básicas.

Hace unos días, por ejemplo, múltiples clientes reportaron fallas simultáneas en ambas aplicaciones, sobre todo en Yape, con problemas para iniciar sesión, revisar saldos o realizar transferencias. Aunque no siempre se trata de caídas totales, sí se presentan intermitencias que afectan a un número considerable de personas, generando retrasos en pagos diarios y compras esenciales.

Uno de los factores que explica estas incidencias es la realización de mantenimientos programados. El propio banco ha informado que, durante ciertas madrugadas, sus canales digitales pueden quedar temporalmente fuera de servicio o funcionar de manera irregular. Sin embargo, en algunos casos los inconvenientes se extienden más allá de esos horarios, lo que intensifica la percepción de inestabilidad del sistema.

Ahora solo aparecen las 3 primeras letras del primer nombre y el primer apellido.
Debido a su actual uso cotidiano, no tener acceso a Yape o a la aplicación del BCP puede significar un gran percance para el día a día de los usuarios. Foto: composición Infobae Perú/BCP/Yape

A esto se suma un patrón observado en meses anteriores, donde caídas similares ya habían sido reportadas, evidenciando que no se trata de episodios aislados. La combinación de alta demanda, actualizaciones técnicas y posibles limitaciones en la infraestructura digital contribuye a que estas fallas se repitan, afectando la confianza de usuarios que dependen cada vez más de estos canales para sus transacciones diarias.

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