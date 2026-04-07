Economía

El salto de la mora también golpea a Mercado Pago: casi se triplicó en un año y roza el 15% de su cartera

La plataforma de servicios financieros enfrenta una suba pronunciada del ratio de irregularidad, en línea con los problemas crediticios que afectan a las familias argentinas y a otros actores del sistema. Está por debajo de otras fintech, y al nivel de los bancos

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Imagen ilustrativa que representa la conveniencia de la billetera virtual para pagos digitales y compras en comercios. Esta tecnología está impulsando a las pymes y facilitando el cobro con celular. (Imagen ilustrativa Infobae)
El ratio de mora de Mercado Pago subió de 5,5% a 14,7% entre enero de 2025 y enero de 2026, en línea con la tendencia general del sistema financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año pasado el sistema financiero argentino experimentó un incremento sostenido en los niveles de mora, especialmente en el segmento de préstamos a personas físicas. En ese contexto, la billetera virtual Mercado Pago -la más grande del país- registró un salto considerable en su ratio de irregularidad, que subió del 5,5% en enero de 2025 al 14,7% en enero de 2026, según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU). Esta dinámica reflejó una tendencia común a otros bancos y entidades financieras, donde el deterioro de la capacidad de pago impactó con fuerza sobre las familias.

El último Informe Sobre Bancos del Banco Central (BCRA) mostró que la mora en créditos a hogares pasó de 2,67% a 10,6% en apenas un año. La suba llevó ese índice al nivel más alto en casi veinte años. El informe también precisó que la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4% en enero de 2026. El segmento de préstamos personales marcó 13,2%, mientras que los atrasos en tarjetas de crédito treparon a 11%. En las líneas prendarias, la mora alcanzó 6,3%, y en hipotecarios, 1,3%. Las empresas, en tanto, mostraron un nivel de 2,8%, aunque con diferencias entre sectores y tamaños.

La situación en las entidades no bancarias y en las billeteras virtuales fue incluso más grave. Allí, la morosidad se acercó al 25%. Este dato sirvió de referencia para contextualizar el desempeño de Mercado Pago, que se ubicó en un escalón intermedio, más cerca de los bancos privados tradicionales que de las financieras no bancarias. Aunque no libre de problemas.

Según voceros de Mercado Pago consultados por Infobae, “el ratio de mora de Mercado Pago se encuentra en línea con el de los principales bancos privados del país al observar el segmento de personas físicas. De acuerdo a la Central de Deudores del BCRA, nuestra tasa de irregularidad es del 14,7%. Este nivel es comparable al de la banca privada, aún cuando incluimos a segmentos que el sistema tradicional suele considerar de mayor riesgo, y está significativamente por debajo del promedio de irregularidad de entidades no bancarias (23,9%, según el último dato del BCRA)”.

La empresa subrayó que la mayor parte de su cartera de créditos está dirigida a personas físicas, es decir, a familias y consumidores, lo que vuelve pertinente la comparación directa con ese segmento de la banca tradicional, que es el más golpeado. El salto observado en el último año no fue una excepción, sino parte de una tendencia general del sistema. En ese período, la mora en Mercado Pago casi se triplicó, una dinámica que también se observó en el universo bancario.

Marcos Galperin (Bloomberg)
En redes, Marcos Galperin compartió datos que ubican a la Argentina con uno de los ratios de deuda/PBI más bajos de la región , un indicador de severo atraso financiero

Un relevamiento privado, con datos a diciembre, mostró las diferencias en los niveles de irregularidad entre las principales entidades de crédito no bancario y banca digital. Tarjeta Naranja registró la mora más alta del sector, con un 35,7% al cierre de 2025. Mercado Libre, el unicornio dueño de Mercado Pago, se ubicó en 17,5%, mientras que Cencosud alcanzó 25,5% y Credicuotas Consumo llegó a 25,4%. En el grupo de bancos digitales, Banco del Sol cerró el año con una irregularidad de 6,2%, Alau Tecnología con 8,7% y Banco Columbia con 7,4%. Estos datos ubicaron a Mercado Pago, con 14,7% en enero de 2026, en una posición intermedia respecto a las entidades no bancarias de mayor riesgo y más cerca de los bancos tradicionales, que muestran indicadores de mora más bajos. El promedio del segmento de crédito no bancario y banca digital cerró el año en 21,7%.

El deterioro en la calidad de los créditos no fue exclusivo de Mercado Pago. Los datos de un análisis de financiamiento elaborado por EcoGo y el BCRA reflejaron un cambio generalizado en las posiciones relativas de las entidades. La morosidad promedio en el sector no bancario superó el 23%, mientras que los bancos privados experimentaron subas marcadas en todos los segmentos dirigidos a personas físicas.

Desde Mercado Pago explicaron a Infobae el funcionamiento de su estrategia de gestión de riesgo. “Para ampliar el acceso a financiamiento a millones de personas que no son alcanzadas por el sistema tradicional, contamos con un modelo de scoring propio que se nutre del análisis del comportamiento de los usuarios dentro y fuera de nuestro ecosistema, analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real. Esto nos permite realizar una gestión de riesgo mucho más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, personalizar condiciones y otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios”, indicaron los voceros.

El modelo de evaluación de riesgo de la plataforma utiliza información que excede los parámetros tradicionales del sistema financiero, lo que le facilita incorporar a usuarios sin historial bancario previo o con antecedentes limitados. La empresa remarcó que su tasa nominal anual (TNA), que parte de un mínimo del 60%, se determina en función del perfil de riesgo individual. “La TNA que ofrece Mercado Pago (hoy desde 60%) se determina en función del perfil de riesgo individual y mejora a medida que el usuario construye historial y demuestra buen comportamiento de pago. En perfiles de usuarios con buen comportamiento y bajo riesgo, somos muy competitivos con las tasas respecto a la banca tradicional”, añadieron fuentes de la compañía.

El acompañamiento a los clientes que registran atrasos en sus pagos es otro de los puntos destacados por la empresa. Los voceros sostuvieron: “Ante una situación de mora, estamos cerca del usuario en todo momento, manteniendo una comunicación proactiva a través de múltiples canales y ofreciendo herramientas y alternativas que faciliten la regularización de la deuda. El objetivo es ayudar al usuario a sanear su situación para que, en un futuro y si lo necesita, pueda acceder a financiamiento”.

En materia de fondeo y colocaciones, Mercado Pago resaltó logros recientes para respaldar la calidad de su cartera. “Durante 2025, demostramos la alta calidad de nuestra cartera al colocar 12 fideicomisos financieros por un valor superior a los $1,18 billones, logrando captar fondeo por más de $926.000 millones. Además, cerramos con el BIND el primer programa de venta de cartera en el país por más de $150.000 millones. El interés de inversores en adquirir esta cartera es una señal clara de confianza en nuestro modelo y en la calidad del riesgo que originamos”, señalaron los voceros a Infobae.

El desempeño regional de Mercado Pago mostró diferencias importantes respecto al mercado argentino. En la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025, la compañía informó que la mora regional alcanzó 4,4%, el nivel más bajo de su historia. Este dato contrasta con el 14,7% reportado en la Argentina en enero de 2026, lo que refleja la magnitud de los desafíos locales en comparación con otros países donde opera la plataforma.

Los problemas que sufren las familias para hacer frente a los pagos de sus préstamos no evitaron que Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, se sumara al debate. A través de un tuit, Galperin compartió un gráfico que ubicó a la Argentina con un ratio de deuda/PBI de 11,9%. Esta cifra se ubicó entre las más bajas de América Latina, solo por encima de Venezuela y Haití, y por debajo de varios países africanos incluidos en la muestra comparativa. Galperin cuestionó la cobertura periodística sobre el nivel de endeudamiento familiar y sostuvo que “Argentina tiene el menor ratio de deuda/PBI de todo el continente exceptuando a Haití y Venezuela... Tenemos un ratio de deuda/PBI menor que los países de África”.

El gráfico difundido por Galperin mostró que países como Chile, Honduras, Brasil y Bolivia registraron ratios deuda/PBI de los hogares superiores al 69%. Argentina, con 11,9%, quedó lejos de esos niveles y presentó un perfil de endeudamiento familiar bajo en términos regionales e internacionales. La comparación incluyó a Marruecos, Sudáfrica y Cabo Verde, todos con ratios por encima del 50%. Incluso Camerún y República del Congo exhibieron indicadores más elevados que el argentino.

La evolución de la mora en Mercado Pago se enmarca en un contexto de deterioro generalizado de la cartera en el sistema financiero, con particular impacto en las familias y en el segmento de fintechs y billeteras digitales. Las estrategias de evaluación de riesgo, la diversificación de fuentes de fondeo y la expansión regional forman parte de la respuesta de la empresa para enfrentar el aumento de la irregularidad. El dato de la mora regional, muy por debajo del nivel local, ilustra las diferencias entre mercados y la magnitud de los desafíos en la Argentina.

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