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Yape ahora muestra usuarios a quiénes yapeas más seguido e implementa atajos

¿Quiénes son tus yaperos frecuentes? Una nueva actualización de Yape ahora muestra a quiénes pagas más por la billetera digital

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Mano con celular con Yape en pantalla de yaperos frecuentes
Ahora podrás ver los yaperos a los que más mandas dinero y tendrán un atajo de un solo clic. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Atención, usuarios de Yape. La billetera digital ha implementado una nueva funcionalidad en su última actualización. Se trata de una minisección que muestra los “yaperos frecuentes” del usuario.

¿Qué quiere decir esto? “Yaperos frecuentes” hace referencia a aquellas cuentas a las que el usuario yapea más seguido; es decir, a quienes uno más le envía dinero, ya sea una pareja, un amigo u otra persona.

Pero, además, esta parte del aplicativo muestra también la opción de atajo para poder yapear a estos yaperos frecuentes. Así, con solo un clic y no tener que buscar el contacto ni por nombre ni por número, el usuarios podrá hacer más rápida esta transferencia.

La Sunat ha aumentado su supervisión respecto a los pagos efectuados mediante plataformas digitales como Yape y Plin.
La Sunat ha aumentado su supervisión respecto a los pagos efectuados mediante plataformas digitales como Yape y Plin. Foto: difusión

¿Cómo ver tus yaperos frecuentes?

Para visualizar esta nueva minifuncionalidad de yaperos frecuentes, tan solo debe ingresar a tu aplicativo de la billetera digital Yape, deberás poner tu contraseña y entrar al botón morado que está en la parte inferior a la derecha que dice ‘Yapear’.

Ya en esta siguiente pantalla podrás ver la parte en que colocas el número al cual yapear o buscas en tus contactos. Aquí mismo, bajo la parte en que te pone para yapear a un ‘nuevo número’, sale la opción de un carrusel con tus ‘yaperos frecuentes’, del cual salen sus iniciales en un círculo, su nombre y parte de su apellido y los últimos tres dígitos de su número.

Pero esto, además de mostrarte estos datos, te permite también hacerle clic en cada uno para llevar a la pantalla de yapeo; es decir, funciona como un atajo, dado que el sistema detecta que son personas a las que yapeas más seguido.

tarjetas gigantes del Metropolitano y Lima Pass
Ya puedes hacer el pago de la tarjeta del Metropolitano con Yape. - Crédito Infobae/Tomás Ezerskii

Los últimos cambios de Yape

Como se sabe, Yape hace unos meses implementó la muestra de nombres acotados. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, al yapear, se te mostraba todo el nombre del yapero para corroborar que estabas enviando tu dinero a la persona correcta.

Pero hace unos meses, el aplicativo ahora solo muestra, al momento en que vas a yapear, el nombre acotado del contacto. En este caso, su primer nombre entero y las primeras tres letras del apellido.

Como se recuerda, con el auge de las billeteras digitales como Yape y Plin grupos delictivos han empezado a usar estas plataformas de transferencias para exigir el pago de “cupos”, “vacunas” u otras coimas, también pidiendo a las víctimas enviar dinero a cuentas de aplicaciones de pago rápido para dificultar el rastreo tradicional de efectivo.

mano con celular y pantalla en Yape
Yape difunde información sobre las elecciones este 2026 y ahora implementará buses gratis. - Crédito Difusión

Es en este contexto que Yape realizó el cambio a la manera en que se realizan las transacciones: al inicio no era posible ver el nombre de la persona a quien le yapeas. Tampoco se podía ver la identidad de quien te transfiera dinero.

“A partir de ahora, solo se verán los tres primeros dígitos de tu nombre y apellido cuando alguien reciba un yapeo tuyo. Este cambio nos ayuda a seguir cuidando mejor tu información", se lee en la descripción de un video publicado por la billetera digital en redes sociales. Luego de esto, sin embargo, ahora se muestar el primer nombre entero y parte del apellido.

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