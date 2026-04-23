SBS impulsará regulación del banking as a service en Perú: ¿Cómo cambiará la forma de solicitar créditos?

El modelo de open banking fomentará la portabilidad financiera entre bancos, cajas y cooperativas mediante el uso de APIs estandarizadas y autorizaciones revocables del cliente.

El superintendente Sergio Espinosa informó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) está preparando una nueva regulación para el desarrollo del banking as a service (BaaS) en el Perú, cuyo borrador se prepublicará en los próximos meses. Según lo adelantado, el proceso normativo se encuentra en sus etapas finales y el documento será presentado para consulta pública en mayo.

En diálogo con Infobae Perú, Espinosa constató que este nuevo esquema regulatorio para BaaS se implementará en paralelo al avance de la agenda de open banking o finanzas abiertas, una iniciativa que permanece en una etapa de trabajo técnico y mesas de consulta con actores del sector financiero, fintech y organismos públicos.

Banking as a service: utilidad, desafíos legales y ejemplos prácticos

BaaS permite que entidades no bancarias, principalmente fintech, gestionen y ofrezcan productos financieros de bancos a los usuarios, a través de plataformas digitales. Si bien este modelo ya opera en el país en escala limitada, no cuenta con un marco regulatorio que defina responsabilidades y obligaciones entre los participantes.

“Actualmente existen fintech que gestionan servicios financieros para los bancos, pero no hay regulación clara sobre cuáles son las responsabilidades de cada parte en la cadena”, dijo el funcionario. Añadió que el nuevo reglamento buscará establecer condiciones precisas para la operación de BaaS y proteger los intereses de los clientes.

La normativa de BaaS busca cubrir vacíos legales, definir responsabilidades y aumentar la supervisión sobre las fintech aliadas al sistema bancario, según Espinosa.

Un ejemplo práctico de BaaS es el de una aplicación que permite tramitar un crédito bancario sin acudir a una agencia física. El usuario inicia el proceso en la plataforma digital de la fintech, que a su vez canaliza la gestión y aprobación con el banco. Para las personas, esto significa acceso a productos financieros más allá de las sucursales tradicionales, con menores costos y mayor competencia entre entidades.

Sin embargo, la falta de legislación específica genera hoy vacíos regulatorios. “Podemos sancionar a bancos, cajas y financieras, pero no tenemos la facultad de multar a una fintech. Para cubrir ese vacío, existen dos alternativas: crear una ley que las incorpore bajo supervisión o establecer contratos de adhesión, como un club, donde al ingresar aceptan las reglas y pueden ser expulsadas si no las cumplen”, afirmó el superintendente.

Open banking: avances y próximos pasos de las finanzas abiertas para Perú

El desarrollo de open banking en el Perú avanza con una hoja de ruta que inicia la obligatoriedad para los cuatro bancos más grandes y permite la incorporación voluntaria de otras entidades, como cajas y cooperativas, que puedan cumplir los estándares tecnológicos y de seguridad. La iniciativa ha convocado ya a más de cien participantes de diferentes sectores en mesas técnicas.

El proceso incluye la definición de los grupos de datos que podrán ser compartidos entre entidades financieras, bajo un lenguaje común y mediante APIs estandarizadas.

La protección del consumidor y la mitigación de riesgos en servicios financieros digitales son prioridades en el borrador regulatorio de BaaS, según la SBS.

El objetivo, según la SBS, es facilitar la portabilidad de información financiera del usuario y potenciar la competencia y la innovación, sin crear repositorios centralizados ni exponer la información a riesgos sistémicos. Para las personas, esto significa que podrán trasladar fácilmente su historial financiero de una entidad a otra y acceder a mejores ofertas y productos.

La implementación del open banking también contempla mecanismos de gobernanza claros, un directorio de participantes y normas para la resolución de disputas. Además, la experiencia internacional ha mostrado la importancia de avanzar de forma gradual y participativa, permitiendo identificar los casos de uso más relevantes y adaptando la regulación a las necesidades del mercado local. La SBS planea publicar la regulación inicial sobre intercambio de datos durante el segundo semestre del año.

¿Se imagina llegar a un banco y que incluso sepan si juega en bolsa?

La visión de la SBS apunta a que, en el futuro, el ecosistema de finanzas abiertas abarque no solo productos bancarios, sino también seguros, pensiones y el mercado de valores, por lo cual una siguiente etapa tendría que involucrar a la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

“Si voy a un banco y solicito un crédito, puede ser relevante que tenga fondos mutuos, fondos de inversión o acciones. Actualmente, esa información no figura en la Central de Riesgos ni en ningún otro registro. Hoy en día, puedo reunir esos datos y entregarlos, pero con el nuevo sistema, esa información podrá transferirse de manera rápida y sin costo elevado, siempre con autorización del usuario”, sostuvo Espinoza.

Los planes de open banking en Perú, con respaldo del BCR, incluyen mecanismos de gobernanza estrictos y facilitan el intercambio seguro de datos solo entre entidades financieras autorizadas.

Experiencias internacionales, como la de Brasil y el Reino Unido, muestran que la integración de datos de diferentes sectores financieros promueve productos más personalizados y accesibles. El avance en el Perú buscará replicar los beneficios y evitar errores documentados en otras jurisdicciones.

“El avance del open banking en Perú se da en coordinación con el Banco Central de Reserva (BCR), entidad que ya ha impulsado la interoperabilidad en los sistemas de pago y colabora activamente en la definición de estándares y mecanismos de seguridad para el intercambio de datos financieros” dijo.

Open Banking: ¿Es riesgoso para los usuarios?

La SBS ha insistido en que la seguridad y el control de la información dependen exclusivamente del usuario. “Nada se mueve sin autorización del cliente. Puede decidir si comparte o no sus datos, para qué fin y por cuánto tiempo. La autorización es revocable en cualquier momento”, explicó.

“Si un usuario quiere cotizar un crédito hipotecario en varios bancos, puede autorizar el envío de su información solo durante el proceso, y retirarlo si así lo prefiere”, agregó Espinosa.

Parte de la información financiera ya es visible para las entidades a través de la Central de Riesgos, pero el sistema propuesto no crea bases de datos públicas ni repositorios abiertos. La transferencia de datos se realizará de manera encriptada y solo entre las entidades autorizadas por el usuario, bajo estrictos estándares de seguridad.