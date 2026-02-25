Reintegro 5 del Fonavi se pagaría en abril: Convocan al nuevo MEF para aprobarlo mañana

Fonavi 2026: El Reintegro 5 se pagaría en abril, pero primero debe aprobarse los lineamientos con el MEF. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La definición del nuevo pago de la devolución del Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado, se postergó. Debió definirse la semana pasada los rangos de edades y más detalles del llamado Reintegro 5; sin embargo, por el cambio de gobierno, los representantes del Ejecutivo pidieron aplazarla la sesión.

Pero ahora la misma Comisión Ad Hoc emplaza al representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la Comisión Ad Hoc, justo luego de la designación del nuevo titular, para que se pueda convoca para el jueves 26 de febrero la sesión para aprobar los lineamientos del Reintegro 5 y otros temas.

Asimismo, la Fenaf Perú (la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú) aclaró que “entre la tercera y cuarta semana de abril debe darse el pago a los fonavistas que conformaran el quinto grupo de pago de reintegro”.

La carta que enviaron al MEF para que se apruebe el nuevo pago del Fonavi. - Crédito Captura de Fenaf Perú

Reintegro 5 busca aprobarse

“Tengo bien a dirigirme a usted, a efectos de comunicar que, conforme a lo establece el artículo 15° del Reglamento Interno de la Comisión Ad Hoc, se convoca a Sesión Ordinaria de la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625, para el jueves 26 de febrero del 2026 a las 10:00 horas, provincia y departamento de Lima", señala la carta enviada por José Miguel Ángel Cortez Vigo, presidente de la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 y representante de la Fenaf Perú al MEF.

Así, en esta comunicación con fecha del martes 24 de febrero se resalta que se busca aprobar los lineamientos del Reintegro 5: es decir, el rango de edades de los beneficiarios exfonavistas, quienes, para este grupo, son quienes ya han sido considerados anteriormente en el padrón de una lista de pago. La agenda entera de esa sesión sería:

Lineamientos para el quinto grupo de Reintegro

Grupo de trabajo y respuestas pendientes con el Banco de Materiales

Respuesta a solicitud de información presentada el 08.01.2026

Lineamientos del Fondo Ley N° 27677

Cesión en uso de inmueble a la Municipalidad Santiago de Surco

Recursos de reconsideración.

Beneficiarios del Reintegro 5 podrían cobrar en abril. - Crédito Andina

Reintegro 5 para abril

Infobae Perú ya había revelado la fecha en que se buscaba dar los pagos del Reintegro 5. “En abril se pagará el grupo Reintegro 5. El jueves aprobamos los lineamientos para dicho grupo”, reveló entonces el miembro de la Comisión Ad Hoc Jorge Milla, quien añadió que lo que se aprobará también serán los rangos de edades de los beneficiarios.

Pero ese jueves fue postergado, y ahora este 26 de febrero sería la sesión para aprobar los pagos si el MEF acude para eso. Como se recuerda, sin embargo, existen “limitaciones de recursos” para destinar a los pagos de devolución de aportes del Fonavi.

Vale recordar que desde el año pasado los exfonavistas piden que se destine desde el Gobierno mayores montos en el presupuesto de este año para completar la devolución total a los exaportantes que faltan.

“Son cientos de miles de fonavistas que esperan su devolución”, señaló el Presidente de la Comisión Ad Hoc, Ing. José Cortez, quien convoca la sesión.