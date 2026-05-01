Perú

Furgoneta descontrolada cae sobre viviendas en San Juan de Lurigancho y revive temor en zona de Jicamarca

El accidente no dejó heridos, pero tres casas resultaron destruidas en la parte alta del distrito, donde los vecinos denuncian que los siniestros se repiten y exigen medidas a las autoridades

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El accidente no dejó heridos, pero tres casas resultaron destruidas.
El accidente no dejó heridos, pero tres casas resultaron destruidas.

El tarde del jueves 30 de abril, la tranquilidad de la avenida Unión en Jicamarca, zona alta de San Juan de Lurigancho (SJL), se interrumpió abruptamente cuando una furgoneta que transportaba repuestos para motocicletas perdió el control y cayó sobre varias casas.

El accidente ocurrió cerca de las 4:00 p.m., y el vehículo, de gran tamaño, permaneció sobre los restos de las viviendas hasta entrada la noche.

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La noticia se propagó rápidamente, pues la magnitud del daño en las casas encendió las alarmas entre los vecinos. Tres viviendas quedaron inutilizables, con paredes derrumbadas y techos destrozados.

Los residentes, en estado de preocupación, narraron a RPP Noticias que el accidente pudo tener consecuencias fatales si las familias hubieran estado dentro de los ambientes afectados. No se reportaron heridos ni víctimas mortales, dato que marcó el relato de la jornada y generó alivio entre los presentes.

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El propietario de una de las casas afectadas contó que este tipo de incidentes se ha vuelto frecuente en la zona, y mostró el daño acumulado en su propiedad y en otras cercanas.

“Ya con esta, sinceramente, son más de 15, 20 veces (que ocurre un accidente en la zona). Allá al frente, en ese edificio, se han metido ya cuantas veces. Ahí está la muestra, la puerta está rota, está en la pared con hueco”, relató.

Repetición de accidentes y demanda de soluciones

La parte alta de San Juan de Lurigancho enfrenta una problemática que se repite: accidentes de tránsito que afectan a viviendas y peatones. Vecinos de Jicamarca han señalado que la avenida Unión, por su geografía y falta de barreras de seguridad, se convierte en una vía peligrosa para vehículos pesados.

Los reclamos hacia las autoridades municipales se intensifican. Los pobladores exigen la instalación de defensas físicas y señalización, además de una revisión integral del tránsito en la zona. En palabras de uno de los afectados, los accidentes han dejado marcas visibles en puertas y paredes, y en algunos casos, vehículos han ingresado hasta el interior de las casas.

Madre de familia murió atropellada en San Juan de Lurigancho en heroico gesto evitó que arrollen a sus hijos. Latina

Más accidentes en SJL

El contexto de accidentes de tránsito en el distrito se agrava con otros hechos recientes. Según reportes recogidos por Latina Noticias, una madre de familia identificada como Vilma Pachas Alvarado falleció en el sector de San Hilarión tras ser atropellada por una minivan. El conductor, Giovanni de la Cruz Falcón, fue intervenido por la policía tras confirmarse que conducía con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido. Esta tragedia elevó la preocupación ciudadana, pues también resultaron heridos otros miembros de la familia y transeúntes, entre ellos dos menores y otra madre de familia.

Fuentes policiales precisaron que el conductor de la minivan realizó una maniobra peligrosa al retroceder e invadir la vereda, arrollando a la familia. La investigación sigue abierta, mientras los heridos permanecen hospitalizados en la clínica San Juan Bautista. Testigos relataron que la madre protegió a sus hijos con su propio cuerpo, evitando consecuencias fatales para los menores.

Las escenas posteriores al accidente, con vecinos y familiares intentando auxiliar a los afectados, reflejan el impacto emocional de estos siniestros sobre la comunidad.

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