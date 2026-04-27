Papa León XIV a Argentina, Perú y Uruguay: el cardenal de Montevideo estimó el porcentaje de probabilidad del viaje

El papa León XIV llega para un encuentro con jóvenes y familias en el estadio de Bata, en Bata, Guinea Ecuatorial, el 22 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La llegada del papa León XIV a Argentina, Perú y Uruguay en noviembre tiene un 80% de probabilidades de concretarse, estimó este domingo el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

“80% que viene”, dijo Sturla entrevistado en el noticiero Subrayado de Canal 10. “En noviembre, esperemos”, detalló.

La ilusión del arzobispo de Montevideo está dada por una respuesta del propio León XIV, en su regreso a Roma tras la gira por África. “Le preguntaron expresamente y dijo: ‘Vamos a ver si se confirma’. Así que él mismo tiene que hacerlo”, aseguró Sturla. Agregó que el viaje se haría por Perú, Argentina y Uruguay, aunque esto tampoco está confirmado.

El papa León XIV llega para celebrar una misa en el estadio Malabo en Malabo, Guinea Ecuatorial, el jueves 23 de abril de 2026, en el último día de su visita pastoral de 11 días a África. (AP Foto/Misper Apawu)

Si bien no comentó cuántos días se extendería la gira, detalló que la recorrida incluiría alguna visita al interior del país.

Por su parte, entrevistado en Telemundo de Canal 12, el cardenal expresó: “La novedad es que podemos decir que en un 80% el papa viene en noviembre. Vamos a ver. Esperemos que ese 80% termine siendo un 100%”.

“Falta que otros países, en los que el Papa haría la gira, tengan ya su gobierno electo y por lo tanto la invitación bien concreta. Hasta ahí es dónde yo sé y donde espero que pronto se pueda saber”, expresó.

Sobre el itinerario en Uruguay, dijo que “hay varias propuestas” para que el Papa recorra.

El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

La última vez que el arzobispo de Montevideo se encontró con el papa León XIV en el Vaticano, el líder de la Iglesia Católica se despidió con una sugestiva frase: “Nos vemos en Uruguay”. El comentario desató entusiasmo en los fieles católicos uruguayos, al tiempo que comenzó el diseño de un posible itinerario del pontífice. Además, un grupo de legisladores se sumó a los pedidos de visita.

A su vez, lo que alienta la posibilidad es que ahora en Argentina están buscando un nuncio que tenga experiencia en viajes papales, según pudo saber Infobae. Esto luego de que el titular de la Nunciatura Apostólica en Argentina, Miroslaw Adamczyk, arzobispo titular de Otricoli, fuera designado por el papa León XIV como nuevo nuncio en Albania.

Adamczyk había sido designado en 2020 como embajador de la iglesia en el país, tras el fallecimiento del congoleño León Kalenga.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

Hay otro elemento que se suma a las consideraciones para la posible llegada del papa: las elecciones presidenciales de Perú. Según ha expresado Sturla en otras ocasiones, la intención del pontífice es esperar a que se instale un nuevo gobierno en ese país –en el que fue obispo durante muchos años.

Durante la última Semana Santa, el cardenal Sturla habló varias veces sobre esta posibilidad. “Es muy probable que el papa visite Uruguay, junto con Argentina y Perú, a fines de noviembre o principios de diciembre”, dijo, durante una rueda de prensa.“Depende de muchas realidades. Entre otras, que en Perú hay elecciones este año. Y, por lo tanto, tendrá que esperar a que se establezca el gobierno en Perú. El presidente (de Uruguay, Yamandú) Orsi, fue personalmente y lo invitó en el Vaticano al Santo Padre, así que confiamos que vendrá este año”, señaló.

Los viajes del papa se avisan, siempre, con seis meses de antelación a los gobiernos involucrados. Por este motivo, si la visita es en noviembre, en mayo ya debería saberse.

Una fotografía facilitada por Medios de comunicación de Vaticano muestra al papa León XIV durante su visita privada al Hospital Católico San Pablo de Douala, en Camerún, el 17 de abril de 2026. EFE/EPA/VATICAN MEDIA / SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

¿Cómo sería esa visita? Sturla ha detallado que la iglesia uruguaya está trabajando en distintos planes para la eventual visita. La llegada del Papa incluiría instancias protocolares y pastorales. “Habrá una actividad más de Estado: encuentro del Papa con el gobierno, con los diplomáticos. Siempre el Papa se encuentra con los sacerdotes consagrados y consagradas”, señaló el arzobispo de Montevideo esa vez.

También está previsto que León XIV celebre una misa multitudinaria. Para este caso, la Iglesia Católica analiza distintos espacios que tengan una capacidad suficiente en Montevideo. Sturla manejó como posibilidad el Estadio Centenario y la Avenida del Libertador, una de las principales de Montevideo y que llega al Palacio Legislativo.