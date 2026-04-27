América Latina

Papa León XIV a Argentina, Perú y Uruguay: el cardenal de Montevideo estimó el porcentaje de probabilidad del viaje

Un comentario del Sumo Pontífice en el regreso de la gira por África renovó la expectativa de la Iglesia Uruguaya de una visita por la región

Guardar
El papa León XIV llega para un encuentro con jóvenes y familias en el estadio de Bata, en Bata, Guinea Ecuatorial, el 22 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV llega para un encuentro con jóvenes y familias en el estadio de Bata, en Bata, Guinea Ecuatorial, el 22 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La llegada del papa León XIV a Argentina, Perú y Uruguay en noviembre tiene un 80% de probabilidades de concretarse, estimó este domingo el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

“80% que viene”, dijo Sturla entrevistado en el noticiero Subrayado de Canal 10. “En noviembre, esperemos”, detalló.

La ilusión del arzobispo de Montevideo está dada por una respuesta del propio León XIV, en su regreso a Roma tras la gira por África. “Le preguntaron expresamente y dijo: ‘Vamos a ver si se confirma’. Así que él mismo tiene que hacerlo”, aseguró Sturla. Agregó que el viaje se haría por Perú, Argentina y Uruguay, aunque esto tampoco está confirmado.

El papa León XIV llega para celebrar una misa en el estadio Malabo en Malabo, Guinea Ecuatorial, el jueves 23 de abril de 2026, en el último día de su visita pastoral de 11 días a África. (AP Foto/Misper Apawu)
El papa León XIV llega para celebrar una misa en el estadio Malabo en Malabo, Guinea Ecuatorial, el jueves 23 de abril de 2026, en el último día de su visita pastoral de 11 días a África. (AP Foto/Misper Apawu)

Si bien no comentó cuántos días se extendería la gira, detalló que la recorrida incluiría alguna visita al interior del país.

Por su parte, entrevistado en Telemundo de Canal 12, el cardenal expresó: “La novedad es que podemos decir que en un 80% el papa viene en noviembre. Vamos a ver. Esperemos que ese 80% termine siendo un 100%”.

Falta que otros países, en los que el Papa haría la gira, tengan ya su gobierno electo y por lo tanto la invitación bien concreta. Hasta ahí es dónde yo sé y donde espero que pronto se pueda saber”, expresó.

Sobre el itinerario en Uruguay, dijo que “hay varias propuestas” para que el Papa recorra.

El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)
El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

La última vez que el arzobispo de Montevideo se encontró con el papa León XIV en el Vaticano, el líder de la Iglesia Católica se despidió con una sugestiva frase: “Nos vemos en Uruguay. El comentario desató entusiasmo en los fieles católicos uruguayos, al tiempo que comenzó el diseño de un posible itinerario del pontífice. Además, un grupo de legisladores se sumó a los pedidos de visita.

A su vez, lo que alienta la posibilidad es que ahora en Argentina están buscando un nuncio que tenga experiencia en viajes papales, según pudo saber Infobae. Esto luego de que el titular de la Nunciatura Apostólica en Argentina, Miroslaw Adamczyk, arzobispo titular de Otricoli, fuera designado por el papa León XIV como nuevo nuncio en Albania.

Adamczyk había sido designado en 2020 como embajador de la iglesia en el país, tras el fallecimiento del congoleño León Kalenga.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)
El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

Hay otro elemento que se suma a las consideraciones para la posible llegada del papa: las elecciones presidenciales de Perú. Según ha expresado Sturla en otras ocasiones, la intención del pontífice es esperar a que se instale un nuevo gobierno en ese país –en el que fue obispo durante muchos años.

Durante la última Semana Santa, el cardenal Sturla habló varias veces sobre esta posibilidad. “Es muy probable que el papa visite Uruguay, junto con Argentina y Perú, a fines de noviembre o principios de diciembre”, dijo, durante una rueda de prensa.“Depende de muchas realidades. Entre otras, que en Perú hay elecciones este año. Y, por lo tanto, tendrá que esperar a que se establezca el gobierno en Perú. El presidente (de Uruguay, Yamandú) Orsi, fue personalmente y lo invitó en el Vaticano al Santo Padre, así que confiamos que vendrá este año”, señaló.

Los viajes del papa se avisan, siempre, con seis meses de antelación a los gobiernos involucrados. Por este motivo, si la visita es en noviembre, en mayo ya debería saberse.

Una fotografía facilitada por Medios de comunicación de Vaticano muestra al papa León XIV durante su visita privada al Hospital Católico San Pablo de Douala, en Camerún, el 17 de abril de 2026. EFE/EPA/VATICAN MEDIA / SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS
Una fotografía facilitada por Medios de comunicación de Vaticano muestra al papa León XIV durante su visita privada al Hospital Católico San Pablo de Douala, en Camerún, el 17 de abril de 2026. EFE/EPA/VATICAN MEDIA / SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

¿Cómo sería esa visita? Sturla ha detallado que la iglesia uruguaya está trabajando en distintos planes para la eventual visita. La llegada del Papa incluiría instancias protocolares y pastorales. “Habrá una actividad más de Estado: encuentro del Papa con el gobierno, con los diplomáticos. Siempre el Papa se encuentra con los sacerdotes consagrados y consagradas”, señaló el arzobispo de Montevideo esa vez.

También está previsto que León XIV celebre una misa multitudinaria. Para este caso, la Iglesia Católica analiza distintos espacios que tengan una capacidad suficiente en Montevideo. Sturla manejó como posibilidad el Estadio Centenario y la Avenida del Libertador, una de las principales de Montevideo y que llega al Palacio Legislativo.

Temas Relacionados

Papa León XIVArgentinaPerúUruguayDaniel SturlaIglesia Católica

Últimas Noticias

Conmoción por el asesinato de otro delivery en Uruguay: un adolescente confesó crimen de ciudadano cubano

“¿Cuántos muertos más tenemos que poner?”, reclamó un grupo de repartidores que se movilizó en Montevideo exigiendo más seguridad. Relatan una creciente inseguridad para robarles las motos

Infobae

“Uruguay es inseguro y hostil para los niños”: la advertencia de Amnistía Internacional en su informe de 2025

La organización advierte por “serios deterioros” en el país y por un aumento del hacinamiento en las cárceles

“Uruguay es inseguro y hostil para los niños”: la advertencia de Amnistía Internacional en su informe de 2025

Guatemala: Las multas vigentes en el transporte extraurbano deben cancelarse sin plazos límite ni descuentos, advierte la DGT

Las personas que mantienen sanciones sin solventar se encuentran impedidas para iniciar cualquier trámite ante la autoridad correspondiente, según lo establecido por la Dirección General de Transportes, que advierte sobre la necesidad de regularizar situaciones pendientes

Guatemala: Las multas vigentes en el transporte extraurbano deben cancelarse sin plazos límite ni descuentos, advierte la DGT

Transformación educativa en República Dominicana: Más de 600 niños serán beneficiados con la inauguración de dos centros escolares

Dos escuelas abren sus puertas con instalaciones modernas y recursos inéditos en la provincia María Trinidad Sánchez. Autoridades y estudiantes celebran el impacto social y el avance hacia una educación más inclusiva

Transformación educativa en República Dominicana: Más de 600 niños serán beneficiados con la inauguración de dos centros escolares

La justicia costarricense detecta crecimiento sostenido del contrabando y advierte sobre vínculos con el crimen organizado

La proliferación de mercancía ilegal, encabezada por cigarrillos y licores, demuestra la consolidación de estructuras delictivas que aprovechan debilidades en el control aduanero y la baja proporción de sentencias de prisión efectiva

La justicia costarricense detecta crecimiento sostenido del contrabando y advierte sobre vínculos con el crimen organizado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sudores nocturnos en hombres: qué podría estar diciendo esto de tu salud y cuáles señales no debes omitir

Sudores nocturnos en hombres: qué podría estar diciendo esto de tu salud y cuáles señales no debes omitir

Detonó una camioneta con explosivos en Argelia, Cauca: cerca de 10 viviendas resultaron afectadas

Tráfico colapsa en la Panamericana Sur tras accidente: vías alternas saturadas y congestión extrema en hora punta

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 27 de abril

“Si algo me pasa, ya saben quién fue”: una vecina de Pilar denunció a su expareja por brutales golpizas y amenazas de muerte

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Las multas vigentes en el transporte extraurbano deben cancelarse sin plazos límite ni descuentos, advierte la DGT

Guatemala: Las multas vigentes en el transporte extraurbano deben cancelarse sin plazos límite ni descuentos, advierte la DGT

La justicia costarricense detecta crecimiento sostenido del contrabando y advierte sobre vínculos con el crimen organizado

Israel reinició sus operaciones en el valle de Bekaa después de tres semanas y atacó a Hezbollah en el sur del Líbano

Kim Ho- Yeon y cómo la “Healing Fiction” conquistó el corazón de Buenos Aires

El conflicto en Oriente Medio encarece el precio de un componente clave para fabricar teléfonos y computadoras

ENTRETENIMIENTO

El día que Margot Robbie reveló su insólita convivencia con una figura de John Cena

El día que Margot Robbie reveló su insólita convivencia con una figura de John Cena

Cómo los directores de sonido recrearon la voz de Michael Jackson en su biopic sin usar inteligencia artificial

La emotiva última temporada de Envidiosa llega con nuevos desafíos familiares

Rodrigo de la Serna protagoniza “Gordon”, el thriller argentino de Netflix que promete sacudir 2026

Por qué “Tron” fue rechazada en los Oscar de 1982 y cómo cambió para siempre los efectos visuales en el cine