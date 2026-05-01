Perú

Sereno atropelló y mató a perrito muy querido en San Miguel: intentó deshacerse del cuerpo y fue separado por la municipalidad

El caso desató indignación en el distrito tras revelarse irregularidades en la actuación de los implicados, mientras la presión vecinal impulsa denuncias y pedidos de sanción más amplias

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La muerte de un perro comunitario en San Miguel, en medio de indicios de encubrimiento, ha provocado una fuerte reacción entre los vecinos. Peluchín, un animal reconocido por acompañar a policías y residentes en sus recorridos habituales, perdió la vida tras ser impactado por un vehículo de serenazgo durante la madrugada del 1 de abril. (Crédito: Infobae Perú)

Un caso de encubrimiento tras la muerte de un perro comunitario ha generado indignación en el distrito de San Miguel. Peluchín, un can conocido por acompañar a policías y vecinos en sus recorridos diarios, murió luego de ser atropellado por una unidad de Serenazgo en la madrugada del 1 de abril. Sin embargo, lo que ha provocado mayor rechazo es que, tras el hecho, su cuerpo fue retirado del lugar y abandonado en una bolsa de basura en otra jurisdicción.

La situación se conoció días después, cuando vecinos que lo buscaban sin éxito comenzaron a reconstruir lo ocurrido. De acuerdo con testimonios recogidos por Infobae Perú, el conductor implicado admitió lo sucedido, mientras que también se señaló la participación de un efectivo policial en las decisiones posteriores. Aunque la municipalidad ya separó al trabajador, ahora los vecinos exigen el retiro del agente policial involucrado y que el caso sea investigado a nivel fiscal.

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La desaparición que encendió las alertas

Peluchín era considerado parte de la comunidad. Según un aviso difundido tras su desaparición, la mascota acompañaba las rondas de seguridad y era cuidado tanto por efectivos como por vecinos. Su ausencia, registrada desde el 1 de abril, generó preocupación inmediata en el distrito.

Durante varios días, se compartieron mensajes en redes sociales para ubicarlo, sin resultados. “Peluchín era un perrito muy querido en San Miguel”, declaró Victoria Grados a Infobae Perú, al recordar cómo se organizaron búsquedas en distintos puntos de Lima Metropolitana.

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Peluchín solía participar en los patrullajes y recibía atención tanto del personal de seguridad como de los residentes de la zona.
Peluchín solía participar en los patrullajes y recibía atención tanto del personal de seguridad como de los residentes de la zona. Foto: composición Infobae Perú

La incertidumbre se prolongó hasta que surgieron indicios de que un perro con sus características había sido hallado sin vida en Magdalena. A partir de ahí, vecinos iniciaron averiguaciones para confirmar si se trataba de él.

El atropello y la versión del conductor

Según el relato recogido por Infobae Perú, el conductor de Serenazgo reconoció que atropelló a Peluchín frente a la comisaría. El hecho ocurrió en la madrugada, cuando la mascota se encontraba descansando.

En una conversación posterior, el ahora exserenazgo admitió su responsabilidad y explicó que actuó en medio del nerviosismo. “Me puse nervioso. En el momento me dijeron: ‘¿Sabes qué? Bótalo’”, señaló. También reconoció que dejó el cuerpo “a un costado de un tacho”, dentro de una bolsa negra.

Para los vecinos, el problema no se limita al accidente, sino a la falta de transparencia posterior. “Maté a Peluchín”, era lo que, según Grados, debió decir desde un inicio, en lugar de ocultar lo ocurrido.

Denuncia hecha por Victoria Grados tras lo sucedido con Peluchín
Denuncia hecha por Victoria Grados tras lo sucedido con Peluchín. Foto: Infobae Perú

Señalamientos contra un efectivo policial

Uno de los puntos más sensibles del caso es la presunta participación de un policía en el manejo de la situación. De acuerdo con la denuncia vecinal, el agente habría estado presente tras el atropello y habría sugerido retirar el cuerpo del lugar.

“Vamos a dejar a Peluchín en Magdalena”, es la frase que, según el testimonio difundido, marcó la decisión de trasladarlo fuera del distrito. Para los vecinos, esto constituye una omisión grave de funciones y un intento de encubrimiento.

Hasta el momento, según indicó Grados, no ha habido un pronunciamiento claro por parte de la comisaría. Esta falta de respuesta ha incrementado el malestar entre los residentes, quienes cuestionan la actuación institucional.

Municipalidad separa al trabajador

Frente a la presión vecinal, la Municipalidad de San Miguel tomó medidas contra el conductor implicado. El gerente Jorge Román informó que se decidió rescindir su contrato, al considerar que no actuó de manera adecuada tras el incidente.

Ante el reclamo de los vecinos, la Municipalidad de San Miguel adoptó acciones contra el chofer involucrado. El gerente Jorge Román señaló que se optó por poner fin a su vínculo laboral, al concluir que su comportamiento tras el hecho no fue el adecuado (Crédito: Infobae Perú).

Además, se inició un proceso disciplinario interno y se anunció que se remitirán reportes sobre lo ocurrido, incluyendo la posible intervención de personal policial. La comuna señaló que mantiene una política de respeto hacia los animales y que el comportamiento registrado no se ajusta a sus lineamientos.

Victoria Grados confirmó que la decisión fue adoptada tras reuniones con funcionarios municipales, lo que llevó a cancelar inicialmente un plantón convocado por los vecinos.

Exigen retiro del policía y acciones legales

Pese a la separación del exserenazgo, el reclamo vecinal continúa. Ahora, el principal pedido es el retiro del efectivo policial que habría participado en el caso, además de que se determinen responsabilidades en instancias superiores.

“Estamos pidiendo que, por favor, lo roten. Estamos pidiendo justicia”, afirmó Grados en declaraciones a Infobae Perú. También indicó que ya se presentó una denuncia formal y que el caso será llevado hasta Fiscalía.

Pedido de vecinos de San Miguel para sancionar al policía involucrado con la muerte de Peluchín.
Pedido de vecinos de San Miguel para sancionar al policía involucrado con la muerte de Peluchín. Foto: Infobae Perú

El comunicado vecinal difundido días después refuerza estas demandas y exige transparencia, sanciones y medidas preventivas. Para los vecinos, la muerte de Peluchín no solo evidenció un hecho lamentable, sino también fallas en la respuesta de quienes debían actuar conforme a la ley.

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