Perú

Visita del papa León XIV al Perú en duda: “No confirmado”, responde el sumo pontífice y genera incertidumbre

El anuncio previo de la Conferencia Episcopal Peruana había despertado entusiasmo en el país, pero las recientes declaraciones de León XIV dejaron en suspenso los preparativos y aumentaron la expectativa sobre la definición de su agenda en América Latina

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El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Hace unos meses, la Conferencia Episcopal Peruana sorprendió al país al anunciar la confirmación de la visita del papa León XIV al territorio nacional para los meses de noviembre y diciembre de 2026.

El anuncio, realizado en una conferencia de prensa encabezada por monseñor Carlos García Camader, presidente del Episcopado, generó entusiasmo entre fieles y autoridades, quienes comenzaron a preparar el terreno para un acontecimiento considerado histórico.

La noticia ocupó espacios centrales en medios nacionales y movilizó a comunidades católicas que aguardaban detalles sobre la posible agenda del sumo pontífice. Los representantes de la Iglesia católica en Perú explicaron que la confirmación se dio tras una visita ad limina de los obispos peruanos al Vaticano.

Durante ese encuentro se habría alcanzado, según palabras del propio monseñor García Camader, “un nivel de certeza cercano al 80 %” respecto a la llegada de León XIV, aunque admitieron que algunos aspectos logísticos y de agenda aún estaban en etapa de coordinación con la Santa Sede.

La expectativa nacional creció con la presencia de gestos simbólicos, como la inauguración de un mosaico de la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, eventos en los que el papa recordó a Perú como “un país muy querido”.

También, desde el Gobierno, el excanciller Hugo de Zela reiteró que la invitación oficial al Vaticano ya había sido enviada y que la respuesta recibida era positiva. Todo parecía encaminado para la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia católica.

El papa León XIV llega para la bendición de un mosaico de la virgen María y una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, el sábado 31 de enero de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)
El papa León XIV llega para la bendición de un mosaico de la virgen María y una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, el sábado 31 de enero de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

La visita no está confirmada

Pese al clima de certeza construido en los últimos meses, la agenda internacional de León XIV dio un giro inesperado tras sus recientes declaraciones en una miniconferencia de prensa antes de partir de África.

El sumo pontífice fue consultado por periodistas del grupo de lengua hispana sobre sus próximos viajes y la posibilidad de visitar países de América Latina, entre ellos Perú, Argentina y Uruguay.

La respuesta del papa disipó la confianza que predominaba en el ambiente: “No confirmado. Vamos a ver”, expresó de manera escueta, dejando en suspenso los planes sobre su presencia en la región.

El líder de la Iglesia católica reiteró ante la prensa internacional: “Sabemos el deseo grande de visitar varios países de América Latina también. Hasta ahora no confirmados”, subrayando que la decisión final sobre los destinos americanos todavía no está cerrada.

Pope Leo XIV walks at the Leon XIV campus of the National University of Equatorial Guinea in Malabo, Equatorial Guinea, April 21, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Pope Leo XIV walks at the Leon XIV campus of the National University of Equatorial Guinea in Malabo, Equatorial Guinea, April 21, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Migración

Durante la misma intervención, León XIV abordó otros temas centrales de su agenda internacional, como el fenómeno de la migración y la desigualdad global.

Según el papa, “el tema de la migración es muy complejo y afecta a muchos países, no solo a España y no solo a Europa, sino también a Estados Unidos. Es un fenómeno mundial”. El pontífice planteó una reflexión sobre la desigualdad global al señalar: “¿Qué hace el Norte Global para ayudar al Sur Global o aquellos países donde los jóvenes hoy no encuentran un futuro?”.

El sumo pontífice defendió el derecho de los Estados a regular sus fronteras, pero subrayó la necesidad de promover el respeto a la dignidad humana de los migrantes.

“Yo personalmente creo que un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. No digo que todos deban entrar como sea, sin orden, creando situaciones más injustas en el lugar donde llegan de lo que han dejado. Pero cuando llegan las personas, son seres humanos y merecen el respeto que cada ser humano merece por la dignidad humana”, precisó.

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