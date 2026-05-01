Ale Fuller niega haberle sido infiel a Renato Rossini Jr. y explica por qué no lo oficializó: “No me sentía lista”

Ale Fuller desmiente las acusaciones de infidelidad hechas por Renato Rossini Jr. y explica que nunca oficializaron su relación porque no estaba emocionalmente preparada. Amor y Fuego.

Ale Fuller rompió su silencio durante la alfombra roja de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ y negó tajantemente haberle sido infiel a Renato Rossini Jr., luego de que el chico reality insinuara que su relación terminó por la aparición de un tercero.

La actriz también explicó que nunca formalizó la relación porque no se sentía emocionalmente preparada tras una ruptura dolorosa y un compromiso previo.

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En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego’, Alexandra Fuller enfatizó que las versiones sobre una supuesta infidelidad no corresponden a la realidad y lamentó que detalles falsos sobre su vida privada sean tema de conversación pública, tanto por parte de Renato Rossini Jr. como de Pablo Heredia, quienes han hablado de ella en 'La Granja VIP Perú’.

Ale Fuller: “No me sentía lista para una relación formal”

Consultada por el reportero sobre la naturaleza de su vínculo con Renato Rossini Jr., Ale Fuller fue clara: “Yo no me sentía lista para tener una relación. Yo venía de un compromiso de cara a un matrimonio. Se nos veía juntos y tal, pero yo nunca tuve la decisión de tocar el tema, que venía de romper un compromiso, de una situación superdolorosa. Yo no me sentía lista para tener una relación”.

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Fuller explicó que su proceso personal después de una ruptura importante le impidió avanzar hacia una relación formal con Rossini Jr., a pesar de la cercanía y los momentos compartidos. La actriz hizo hincapié en que la decisión de no oficializar el vínculo fue completamente suya y no tuvo que ver con la aparición de una tercera persona.

Ale Fuller niega haberle sido infiel a Renato Rossini Jr. y explica por qué no lo oficializó:

Niega infidelidad y lamenta los rumores

Ante la pregunta directa sobre si le fue infiel a Renato Rossini Jr., Ale Fuller respondió enfáticamente:

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“No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Los involucrados, es decir, Renato y yo sabemos cómo se dieron las cosas”, dijo.

La actriz manifestó tristeza por el rumbo que tomó la conversación pública y se mostró sorprendida por la insistencia en un tema que, según ella, está completamente aclarado entre las partes involucradas. “Es delicado cuando se dicen cosas que no son y sobre todo cuando se dicen cosas de esa magnitud y cosas falsas”, agregó.

El origen de la controversia: declaraciones en ‘La Granja VIP Perú’

La polémica resurgió luego de que Renato Rossini Jr. relatara en La Granja VIP Perú los motivos detrás del final de su relación con Ale Fuller. El chico reality dejó entrever que la ruptura se debió a una “cercanía dudosa” entre la actriz y un colega actor, con quien compartió tiempo durante la postproducción de una película.

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Rossini Jr. aseguró que prefirió terminar la relación antes de involucrarse en una situación marcada por la desconfianza: “Había una cercanía dudosa. Prefiero dar un paso al costado, algo que a mí no me va a sumar”.

Según él, amigos en común confirmaron con el tiempo sus sospechas sobre la relación entre Ale y el colega.

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Por su parte, Pablo Heredia, también participante en el reality, comentó que la supuesta tercera persona habría estado presente desde antes, incluso durante su propio vínculo con Fuller: “Él estaba desde mucho antes, desde mi época. Viene remándola desde la mitad de mi relación”, sostuvo el actor argentino.

Pati Lorena les juega broma a Renato Rossini Jr y Pablo Heredia.

Ale Fuller responde a las declaraciones de Rossini Jr. y Pablo Heredia

Frente a las constantes menciones de su vida privada por parte de Renato Rossini Jr. y Pablo Heredia, Ale Fuller expresó su incomodidad y pidió respeto:

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“Tanto Renato, como Pablo, han sido personas superimportantes en mi vida, independientemente de lo que haya pasado después. Entonces, de pronto, como enterarme que se está diciendo algo que no es, que es totalmente falso… Es raro, la verdad”.“

La actriz lamentó que temas delicados y falsos sean motivo de conversación en programas de televisión, y sostuvo que solo ella y Renato conocen la verdad sobre su relación.

Ale Fuller durante la alfombra roja de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, donde se pronunció sobre las acusaciones de infidelidad. IG