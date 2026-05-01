Oleajes anómalos amenazan la costa peruana durante feriado largo por Día del Trabajador: Autoridades refuerzan advertencias

Una vez más, las alarmas se encendieron en la costa peruana por un comportamiento inusual de sus olas. La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), comunicó que oleajes anómalos de hasta intensidad moderada afectarán el litoral durante el feriado largo por el Día del Trabajador.

El aviso especial, reportado por la DHN, establece el periodo de afectación desde la madrugada del sábado 2 hasta el miércoles 6 de mayo. El fenómeno marítimo coincide con el descanso prolongado durante este fin de semana, lo que incrementa la preocupación por la potencial exposición de turistas y residentes.

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Las condiciones en el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se mantendrán estables, igual que en el litoral centro, que abarca de Salaverry hasta Supe.

El foco se desplaza hacia el tramo sur, desde Supe hasta San Juan de Marcona, donde persistirán oleajes ligeros hasta el viernes 1; a partir del sábado 2, la intensidad aumentará a moderada y luego retornará a nivel ligero en la tarde del domingo 3. En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, también se espera un incremento similar de la actividad marítima.

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(Marina de Guerra del Perú)

Medidas y recomendaciones ante los oleajes

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población sobre medidas de protección.

La entidad recomendó evitar la exposición directa al fenómeno para prevenir accidentes y daños materiales, así como suspender actividades portuarias y pesqueras, asegurar embarcaciones, retirar flotas pequeñas a tierra firme y no realizar deportes acuáticos ni campamentos cerca de la playa.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que continuará el monitoreo de los departamentos costeros en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con el objetivo de mantener informadas a las autoridades y la ciudadanía sobre cualquier novedad.

Las recomendaciones oficiales incluyen no acercarse a la orilla del mar durante las horas de mayor actividad de los oleajes anómalos, postergar paseos y actividades recreativas en zonas costeras, y estar atentos a los comunicados de la Marina de Guerra y el INDECI.

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Según los reportes, los oleajes moderados pueden desplazar objetos, dañar embarcaciones menores y generar riesgos adicionales durante el feriado.

En años anteriores, incidentes similares han causado daños a embarcaciones y sorpresas entre quienes subestiman la fuerza del mar en temporadas de oleaje. El monitoreo se mantendrá activo durante todo el periodo de aviso, y las autoridades reiteran que la seguridad depende de la prevención y la colaboración ciudadana.

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Clima durante el feriado largo

La presencia de este fenómeno marítimo ocurre en paralelo con un contexto climático particular en la capital. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipó que Lima experimentará mañanas y atardeceres nublados, baja temperatura y humedad cercana al 100% en distritos costeros como San Miguel y Miraflores.

Esta condición, influida por el Niño Costero, podría potenciar los efectos del oleaje, dificultando las actividades al aire libre e incrementando el riesgo para las personas vulnerables.

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