Conoce qué pacientes con Parkinson pueden acceder a la cirugía de estimulación cerebral para mejorar su movilidad

Un joven paciente de Parkinson muestra sus manos, una sujetando la muñeca de la otra, simbolizando el malestar y el dolor asociados a la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cirugía de Estimulación Cerebral Profunda (DBS, por sus siglas en inglés) no está indicada para todos los pacientes con enfermedad de Parkinson, sino únicamente para aquellos que cumplen una serie de criterios clínicos específicos. Así lo explicó el doctor Camilo Contreras, neurocirujano a cargo del Área de Neurocirugía Funcional del Hospital Almenara, quien detalló que este procedimiento se reserva para casos seleccionados tras una evaluación rigurosa.

El especialista precisó que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central que afecta el control del movimiento debido a la pérdida de neuronas productoras de dopamina. Entre sus principales síntomas se encuentran el temblor en reposo, la rigidez muscular, la lentitud de movimientos y el deterioro del equilibrio, lo que progresivamente limita la autonomía del paciente.

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Contreras explicó, en entrevista con el programa Andina Al día, que la cirugía de DBS no representa una cura para la enfermedad, sino una alternativa terapéutica orientada a mejorar la calidad de vida. El objetivo principal es recuperar parcialmente la capacidad motora del paciente, siempre bajo una estimación previa del posible beneficio clínico.

El neurocirujano Camilo Contreras detalla los criterios y el protocolo clínico para determinar si un paciente con Parkinson es candidato a la cirugía de estimulación cerebral profunda, un procedimiento que mejora significativamente la calidad de vida. (Crédito: Agencia Andina)

Requisitos clínicos para acceder a la DBS

El especialista detalló que el acceso a la cirugía está condicionado al cumplimiento de varios requisitos médicos. Entre ellos, destacó que el paciente debe tener más de cinco años con diagnóstico confirmado de Parkinson, haber mostrado una buena respuesta al tratamiento con levodopa, tener menos de 70 años y superar evaluaciones de psiquiatría y neuropsicología.

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Además, se aplica el denominado “test de levodopa”, una prueba que permite a los neurólogos estimar el grado de mejoría motora que podría alcanzar el paciente tras la intervención quirúrgica. Este examen es clave para determinar la viabilidad del procedimiento y evitar intervenciones sin resultados funcionales significativos.

El especialista subrayó que este proceso busca evitar operaciones innecesarias, ya que no todos los pacientes responden de la misma manera a la estimulación cerebral profunda. En ese sentido, la selección adecuada es determinante para el éxito del tratamiento.

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(Freepik)

Evaluación estricta y beneficios del procedimiento

Contreras remarcó que la DBS está reservada para casos específicos y no debe considerarse una opción generalizada. “Si no existiera este protocolo y se operara a todos los pacientes, un gran porcentaje no obtendría un beneficio significativo”, indicó, según declaraciones recogidas por Andina Noticias. Por ello, el protocolo permite identificar con precisión quiénes son candidatos idóneos.

El procedimiento, cuando es exitoso, puede generar mejoras importantes en la movilidad del paciente. Un ejemplo citado es el de Aída Vega Durán, de 61 años, quien logró recuperar aproximadamente el 60% de su capacidad motora tras la intervención, luego de 15 años de haber sido diagnosticada con Parkinson.

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El médico explicó que, en los casos en los que los pacientes no califican para la cirugía, el tratamiento continúa con el manejo optimizado de medicamentos, principalmente levodopa, que cumple la función de reemplazar la dopamina deficiente en el cerebro.

Cada 11 de abril, la conmemoración oficial invita a revisar la evolución del diagnóstico, la investigación y la atención, mientras el Parkinson continúa planteando desafíos sociales y científicos de gran magnitud en todo el mundo (Freepik)

Tratamiento y uso de levodopa

La levodopa constituye el pilar fundamental del tratamiento farmacológico del Parkinson, ya que ayuda a controlar los síntomas motores de la enfermedad. Este medicamento también es un factor clave dentro del proceso de evaluación para determinar la posible efectividad de la cirugía de estimulación cerebral.

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En los casos en los que los pacientes son aptos para la DBS, el tiempo de espera para la intervención puede ser de aproximadamente dos meses, dependiendo de la disponibilidad hospitalaria. Según información difundida por Andina Noticias, el procedimiento se realiza en centros especializados como el Hospital Almenara y el Hospital Rebagliati, además de algunas clínicas privadas.

Esta enfermedad neurodegenerativa no solo limita el movimiento, también genera trastornos emocionales y cognitivos, afectando tanto a pacientes como a sus entornos familiares. (Freepik)

Asimismo, se indicó que la técnica de Estimulación Cerebral Profunda se aplica en el Perú desde el año 2006 y tiene una trayectoria de aproximadamente 30 años a nivel mundial. Fuera del sistema de seguridad social, el costo de la intervención puede bordear los 25 mil dólares, lo que limita su acceso en el sector privado.

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De esta manera, la DBS se consolida como una alternativa terapéutica altamente especializada, orientada exclusivamente a pacientes cuidadosamente seleccionados, con el objetivo de mejorar su movilidad y calidad de vida bajo estrictos criterios médicos.