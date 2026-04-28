Perú

Científicos peruanos identifican plaga inédita que afecta cultivos de palta en Amazonas: antes solo se registraba en Ecuador y Colombia

La confirmación del insecto Monalonion velezangeli en cultivos de la región marca la primera evidencia en territorio peruano, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

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Primer plano de aguacates verdes colgando de un árbol; un inserto circular con borde naranja muestra dos insectos rojos con alas oscuras sobre la piel de un aguacate.
Dos insectos rojizos con alas oscuras son observados de cerca en la piel de un aguacate afectado, mientras en el fondo se aprecian aguacates sanos colgando de las ramas en un cultivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas logró la identificación de una plaga inédita para el Perú, que ya está afectando a los cultivos de palto, árbol del que se obtiene la palta, en la región Amazonas. A través del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES), se confirmó por primera vez la presencia en el país del insecto Monalonion velezangeli, especie previamente reportada solo en Colombia y Ecuador.

Este hallazgo anticipa riesgos concretos para la producción nacional de palta, uno de los cultivos más importantes del sector agrícola peruano, que en 2024 situó al país como cuarto productor mundial y segundo exportador global, con una producción de 11.200.000 toneladas, según datos de la revista científica Phytoparasitica.

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La investigación, publicada en Phytoparasitica y liderada por Santos Triunfo Leiva-Espinoza, determinó gracias al análisis del gen mitocondrial COI que los ejemplares recolectados en cinco plantaciones de la provincia de Chachapoyas pertenecen inequívocamente al clado de Monalonion velezangeli. Además, el estudio identificó que 97% de los productores del área trabajan superficies menores a cinco hectáreas, aumentando la vulnerabilidad del sistema productivo ante la aparición de nuevas plagas.

La detección de la plaga indica una expansión geográfica de la especie dentro de los ecosistemas andinos y resalta la importancia de fortalecer los sistemas locales de monitoreo, implementar estrategias integradas de manejo y profundizar los estudios sobre la biología y dinámica poblacional de este fitófago.

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Múltiples imágenes de primer plano muestran al insecto Monalonion velezangeli en diferentes etapas sobre tallos y frutos de palto con daños
Varias tomas en primer plano ilustran el insecto Monalonion velezangeli, una plaga inédita en Perú, que afecta los cultivos de palto en la región Amazonas y fue identificado por la UNTRM. (Captura: Phytoparasitica)

Así se realizó el hallazgo científico en plantaciones de Chachapoyas

El equipo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas llevó a cabo muestreos en cinco plantaciones localizadas en la provincia de Chachapoyas: San Francisco del Yeso, San Isidro de Mayno, San Francisco de Daguas y el campus universitario, abarcando una altitud de entre 2.218 y 2.410 metros. Según reporta Phytoparasitica (Leiva-Espinoza et al., 2026), se recolectaron 40 adultos y 30 ninfas de diversas etapas, conservados en etanol al 70% para análisis morfológicos y moleculares.

La identificación tradicional aplicó claves taxonómicas y caracterización rigurosa de rasgos diagnósticos, con examen de la genitalia masculina y la coloración característica del adulto (naranja a negro con manchas rojizas en las alas anteriores). Paralelamente, se realizó la extracción de ADN y amplificación del gen COI, cuyos resultados se compararon en bases de datos internacionales, confirmando la identidad de la especie mediante un análisis filogenético sólido.

La secuencia molecular de los cinco ejemplares agrupó todos los registros peruanos en un clado monofilético con un soporte estadístico del 98 al 100%, alineándolos con muestras de Monalonion velezangeli previamente reportadas en Ecuador y Colombia.

Así es el ciclo de vida y el comportamiento de la plaga que impacta la palta en Amazonas

Las evaluaciones de campo realizadas por los investigadores, consignadas en el artículo científico, documentaron que tanto las ninfas como los adultos de Monalonion velezangeli tienen un comportamiento fitófago sobre tejidos jóvenes. Es decir, se alimentan de brotes, hojas tiernas y frutos en crecimiento.

Placa científica con múltiples imágenes de cerca de un insecto Monalonion velezangeli, mostrando cuerpo completo, cabeza, patas, antenas y alas
La imagen muestra diversas vistas morfológicas del Monalonion velezangeli, el insecto recientemente identificado como una plaga inédita que afecta los cultivos de palto en la región Amazonas de Perú. (Captura: Phytoparasitica)

El insecto deposita sus huevos en la base de las yemas laterales de ramas jóvenes; los huevos presentan proyecciones filamentosas blancas visibles sobre el tejido vegetal. Las ninfas atraviesan cinco estadios de desarrollo incrementando la intensidad y extensión de las marcas rojizas sobre el cuerpo en cada fase.

El ataque primario se da en frutos de 1,5 a 5,5 cm de diámetro y brotes nuevos, donde las picaduras provocan depresiones y lesiones necróticas de 2 a 7 mm. Estas lesiones tienden a expandirse, fusionándose en manchas necróticas más grandes tras la alimentación y a veces acompañadas de exudados cristalinos, resultado de la oxidación del perseitol, azúcar característico del palto. Los informes señalan que un solo adulto puede producir hasta 50 picaduras por fruto, reduciendo la calidad comercial del producto.

El daño a ramas jóvenes incluye puntos oscuros, liberación de exudados azucarados y necrosis superficial, desencadenando el amarillamiento, caída parcial de hojas y pérdida de vigor de la planta. Los síntomas pueden confundirse con patologías causadas por hongos, pero la presencia de acérvulos y el patrón de picadura permite diferenciar el daño, de acuerdo con el equipo de Leiva-Espinoza.

Dos insectos Monalonion velezangeli de cuerpo naranja y negro sobre un aguacate con manchas. Arriba, tres círculos muestran el insecto, otro aguacate dañado y ramas secas
Investigadores de la UNTRM en Amazonas identificaron por primera vez en Perú al insecto Monalonion velezangeli, una plaga que amenaza gravemente los cultivos de palto en la región. (Foto: Facebook / Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas)

De Colombia y Ecuador a Perú: así avanza la plaga en cultivos agrícolas

La literatura previa indica que Monalonion velezangeli había sido reconocida como plaga para el aguacate y el café en Colombia, con reportes posteriores en Ecuador, según Giraldo-Jaramillo et al. (2010) y Noboa et al. (2024). El reporte de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas constituye el primer caso documentado con evidencia científica en Perú, ampliando la distribución geográfica de la especie en la región andina.

Este fitófago evidencia una amplia capacidad para aprovechar hospedantes de distintas familias botánicas, lo que incrementa el riesgo de propagación en sistemas agrícolas de rápida expansión. La cercanía genética entre las muestras peruanas y las de los países vecinos apunta a una expansión reciente en los agroecosistemas de los Andes, según el análisis filogenético publicado en Phytoparasitica (2026).

Dada la alta proporción de pequeños agricultores en Perú, la presencia de Monalonion velezangeli representa un desafío para la protección fitosanitaria y las cadenas de valor del palto en el país.

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