Universitario contactó a Emily Zinger como refuerzo: ¿se cerrará su fichaje para la próxima temporada?

Fabrizio Acerbi confirmó que el club contactó a la jugadora norteamericana para que se sume como refuerzo. (Video: aquiTVO)

Universitario de Deportes inició la planificación de su plantel para la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley y la directiva puso en carpeta a un nombre atractivo con pasado reciente en el torneo local: Emily Zinger. La atacante estadounidense despertó el interés del club como una de sus opciones internacionales, generando expectativa sobre un posible fichaje. Sin embargo, ¿llegará a concretarse ese movimiento?

La exjugadora de Regatas Lima, que la última temporada militó en España, finalmente no vestirá la camiseta ‘crema’. Pese a ser una de las alternativas más llamativas en el mercado, su incorporación quedó descartada debido a la falta de respuesta a los intentos de contacto realizados por la dirigencia, lo que impidió avanzar en las negociaciones.

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La información fue confirmada por Fabrizio Acerbi, quien en entrevista con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación explicó los detalles de la fallida gestión. “Yo te puedo descartar la llegada de Emily. Con Emily nuestra intención fue traerla, tanto yo como Paco (Hervás) le hicimos un acercamiento, una propuesta y no tuvimos respuesta de ella. Insistimos, pero no sé, no tuvimos respuesta”, declaró el directivo de la ‘U’.

La posible incorporación de Zinger no era un nombre más en carpeta. La atacante estadounidense dejó una huella importante en su paso por el vóley peruano, defendiendo los colores del Regatas Lima, donde se consolidó como una de las figuras más determinantes del campeonato. Su capacidad ofensiva, regularidad y liderazgo la convirtieron en una de las extranjeras más destacadas del torneo, despertando el interés de distintos equipos.

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Emily Zinger interesó a la directiva de Universitario. Crédito: Instagram

En ese contexto, Universitario buscó convencerla de sumarse a su proyecto deportivo para la próxima temporada. Tanto Acerbi como el entrenador Francisco Hervás realizaron gestiones directas, pero nunca obtuvieron una respuesta formal por parte de la jugadora, lo que impide que se concrete su fichaje.

Planificación en marcha

Más allá de este intento fallido, Universitario sigue enfocado en la construcción de su plantel. En la misma entrevista, Acerbi brindó detalles sobre la organización de la pretemporada y el cronograma de trabajo que seguirá el equipo en los próximos meses.

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El directivo confirmó que el entrenador español arribará a Lima a mediados de agosto, tal como ocurrió en la campaña pasada. “Paco como siempre vendrá el 15 de agosto, porque él tiene también un tema personal en España. Vendrá esa fecha, como vino la temporada pasada, a comenzar a trabajar ya la parte técnica”, explicó.

Asimismo, señaló que la llegada de las jugadoras extranjeras está prevista para inicios de septiembre, aunque esto dependerá del calendario oficial de la liga. “Las extranjeras siempre vienen en principio de septiembre. Hay que ver cuándo empiezan la liga”, agregó.

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Emily Zinger fue la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2024/25. Crédito: Instagram

Universitario reconfigura su estrategia

Con la opción de Emily Zinger descartada, Universitario deberá reorientar su búsqueda de refuerzos internacionales. La dirigencia y el comando técnico continúan evaluando alternativas que se ajusten a las necesidades del equipo y al proyecto deportivo que buscan consolidar, tras el reciente podio conseguido.

El objetivo es claro: conformar un plantel competitivo que permita al club volver a pelear en los primeros lugares de la Liga Peruana de Vóley. Aunque la negociación con la estadounidense no prosperó, en tienda ‘crema’ confían en encontrar las piezas adecuadas para afrontar el desafío.

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Por ahora, el nombre de Zinger queda como una de las oportunidades que no se concretaron en este mercado, pese al interés directo del club y al antecedente de su destacado paso por el vóley peruano.