Perú

Energía fotovoltaica, paneles solares y 25 años de electricidad gratis en Perú: ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión?

El interés por sistemas fotovoltaicos viene creciendo entre industrias y comercios peruanos, permitiendo generar su propia energía, reducir costos y avanzar hacia la sostenibilidad

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El país proyecta superar los
El país proyecta superar los 2.250 MW de energía solar operativa en dos años, impulsado por nuevas plantas y regulaciones flexibles, según la Asociación Peruana de Energías Renovables.

El interés por el autoconsumo energético, principalmente a través de sistemas solares fotovoltaicos, crece en el Perú, de acuerdo con un análisis compartido por la organización de la Expo Solar Perú 2025.

Este modelo permite a empresas e instituciones generar la energía que consumen, impulsando ahorros y reducción del impacto ambiental. La tendencia es incipiente, pero se acelera ante la necesidad de independencia energética y la baja progresiva en los costos tecnológicos.

Electricidad y autoconsumo solar en el Perú: un cuarto de siglo bajo el sol

Roberto Tamayo, exdirector general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), revela que el autoconsumo representa una alternativa concreta para reducir la dependencia de la red eléctrica y mejorar el uso eficiente de la energía. Esto supone no solo una innovación tecnológica, sino también una transformación en la gestión empresarial y operativa.

El autoconsumo solar presenta ventajas económicas directas, entre ellas la reducción en costos operativos y la estabilidad frente a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Si bien la inversión inicial puede parecer elevada, el retorno suele alcanzarse entre 4 y 7 años, mientras que la vida útil de estos sistemas supera los 25, lo que permite un periodo prolongado de acceso a energía gratuita.

El especialista, que participará en la próxima Expo Solar Perú 2025 -prevista para el 17 y 18 de noviembre en Lima-, explica que este modelo refuerza la competitividad y apoya los compromisos de sostenibilidad, ya que disminuye la huella de carbono y mejora la reputación corporativa.

Energía solar, clave para la competitividad y sostenibilidad empresarial

Sin embargo, todavía hay retos pendientes, sobre todo la falta de un marco normativo específico y de mecanismos financieros que incentiven la participación de empresas medianas y pequeñas. La experiencia internacional, como la de España, muestra que los incentivos y la simplificación de trámites son determinantes para el despegue del autoconsumo.

Replicar estas condiciones en el Perú habilitaría un mejor aprovechamiento de los recursos solares. Desde el sector reconocen que el diálogo público-privado y el desarrollo de marcos técnicos serán centrales, según el exdirector del MINEM. ¿Estará listo nuestro país para dar el siguiente paso?

Perú cuadruplicará capacidad solar para 2026

Al cierre de 2025, la energía solar en Perú muestra señales claras de expansión. Se estima que la capacidad operativa podría superar los 2.250 MW en 2026, lo cual implica cuadruplicar la capacidad instalada actual, que se sitúa en 476 MW. La generación eléctrica de los parques solares ya marcó un crecimiento de 32% en el último año, con un incremento neto de 306 GWh gracias a la entrada de nuevas plantas y condiciones regulatorias más flexibles.

De acuerdo con la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), este crecimiento no solo elevará la participación solar en la matriz eléctrica sino que también diversificará sus fuentes y aumentará la seguridad del sistema. El sur del país concentra los principales desarrollos: Arequipa lidera con 9.196 MW proyectados, seguida por Moquegua (6.736 MW) e Ica (1.735 MW).

Por este motivo, la expansión prevista hasta 2026 consolida el papel del autoconsumo solar como una de las alternativas energéticas con mayor proyección para usuarios industriales y comerciales que buscan independencia, ahorro y sostenibilidad.

Temas Relacionados

energia solarpaneles solareselectricidadSPRExpo Solar 2025empresasperu-economia

Más Noticias

Recuperan restos de pareja de esposos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por efectivos militares en Huancavelíca

Autoridades exhumaron huesos de una pareja desaparecida en 1984 durante acciones militares, como parte de una investigación por crímenes de lesa humanidad ligados a la base de Coricocha del departamento andino

Recuperan restos de pareja de

Sporting Cristal se perdió dos goles en 10 segundos: Martín Távara falló penal y Leandro Sosa erró su disparo ante Los Chankas por Liga 2025

El cuadro ‘celestes’ despedició un par de ocasiones en los pies del volante peruano y del jugador uruguayo para empatar el partido en el estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal se perdió dos

Entre planes familiares y un embarazo a punto de anunciarse: las pistas que rodean el asesinato del policía en Carabayllo

El alférez Jordy Escobedo Mori, de 23 años, fue asesinado la noche del 22 de octubre frente a su pareja embarazada. Testigos y familiares reconstruyen los minutos previos y las pistas que rodean el ataque

Entre planes familiares y un

Sporting Cristal vs Los Chankas 0-1: gol y resumen de la dolorosa derrota ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Un cabezazo de Pablo Bueno, a la salida de un saque de esquina, ha servido para conseguir una victoria histórica en el Rímac. La exhibición de Hairo Camacho en el arco, además, ha sido uno de los puntos más altos. Martín Távara ha malogrado un penal con un lanzamiento irresponsable

Sporting Cristal vs Los Chankas

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal cayó sorpresivamente ante Los Chankas. Mientras tanto, Universitario busca el tricampeonato nacional en Tarma. Revisa cómo marcha tu equipo en la clasificación

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Más de la mitad del

Más de la mitad del país rechaza a José Jerí, pero un 37% aún cree que debe quedarse en el poder, según IEP

El 62% de peruanos consideró que el Congreso tuvo mucha influencia en el gobierno de Dina Boluarte, según IEP

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

ENTRETENIMIENTO

Mariana de la Vega rompe

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Nicholas Hoult confirma su llegada a Lima: actor de Superman será parte de Perú Comic Con 2025

Productor peruano responde a La Chilindrina tras ser acusado de maltrato: “Su manager me dijo que solo estaba cansada

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a productores de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

DEPORTES

Sporting Cristal se perdió dos

Sporting Cristal se perdió dos goles en 10 segundos: Martín Távara falló penal y Leandro Sosa erró su disparo ante Los Chankas por Liga 2025

Sporting Cristal vs Los Chankas 0-1: gol y resumen de la dolorosa derrota ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gol de Pablo Bueno tras insólito error de Sporting Cristal ante Los Chankas por duelo de Liga 1 2025