Tráfico en Lima llega al límite: caos sin horario colapsa la ciudad y provoca un Estado de Emergencia vial

De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía, el país perdió más de 4.100 millones de soles debido a la congestión vehicular durante el último año. // Video: Latina Noticias

El sonido del claxon se ha convertido en la banda sonora permanente de la capital peruana. En Lima, avanzar unas cuadras puede tomar más tiempo del esperado y la frustración se acumula entre conductores y pasajeros que, día tras día, enfrentan un tráfico insostenible. Lo que antes se limitaba a las llamadas “horas punta” hoy se extiende durante casi toda la jornada, generando una sensación de colapso constante en las principales vías de la ciudad.

La crisis de movilidad ya no es solo una percepción ciudadana. Datos recientes confirman que la capital peruana figura entre las ciudades con peor congestión vehicular del mundo, mientras miles de limeños pierden horas valiosas atrapados en embotellamientos. En este contexto, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha decidido declarar en emergencia el sistema vial por 180 días, una medida que busca frenar un problema que afecta la economía, la seguridad y la calidad de vida.

PUBLICIDAD

Tráfico en Lima: caos permanente, pérdidas millonarias y una ciudad al límite

Tráfico en Lima para recibir el Año Nuevo 2025. (Foto: Andina)

El tráfico en Lima ha dejado de ser un problema pasajero para convertirse en una crisis estructural. Según el ranking TomTom Traffic Index, los limeños pierden en promedio 195 horas al año atrapados en congestión vehicular. Esto equivale a más de ocho días completos detenidos en medio del caos urbano, una cifra que refleja el nivel crítico que ha alcanzado la ciudad.

Recorrer apenas 10 kilómetros puede tomar cerca de 35 minutos en condiciones regulares, pero en horas de mayor congestión el tiempo se dispara aún más. Vías clave como la Avenida Abancay o la Vía Expresa evidencian este colapso, donde largas filas de vehículos avanzan a paso lento mientras el ruido del claxon domina el ambiente.

PUBLICIDAD

Este escenario no solo impacta en la paciencia de los conductores, sino también en la economía. De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía, el país perdió más de 4.100 millones de soles debido a la congestión vehicular durante el último año. Las horas perdidas en el tráfico afectan directamente la productividad, retrasan jornadas laborales y generan pérdidas tanto para trabajadores como para empresas.

Además, la congestión tiene un efecto directo en la seguridad vial. En lo que va del año, al menos 224 personas han fallecido en accidentes de tránsito en Lima, según datos del Sinadef. El estrés, la imprudencia al volante y prácticas peligrosas como el uso del celular mientras se conduce incrementan el riesgo en una ciudad donde el sistema vial ya opera al límite.

PUBLICIDAD

A esto se suma la falta de cultura vial y la desorganización en las calles. Semáforos que no funcionan correctamente, señalización deficiente y la convivencia desordenada entre transporte público, vehículos particulares y peatones agravan una situación que, para muchos ciudadanos, parece no tener solución inmediata.

Avenidas en emergencia: qué medidas se aplicarán y por qué generan dudas

Trafico en Lima

Frente a este panorama, la Municipalidad Metropolitana de Lima declaró en emergencia varias de las principales arterias de la ciudad, entre ellas la Vía de Evitamiento, Panamericana Norte, Panamericana Sur, Javier Prado, Paseo de la República, Universitaria y Túpac Amaru. Estas vías concentran gran parte del flujo vehicular y presentan velocidades promedio que apenas alcanzan los 10 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

La medida, oficializada mediante la Ordenanza N° 2817, permitirá ejecutar acciones urgentes orientadas a recuperar la operatividad del sistema vial. Entre ellas se incluyen mayor fiscalización, implementación de semaforización moderna, mejoras en la señalización y coordinación con entidades como la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Uno de los anuncios más relevantes es la implementación de una red de semaforización inteligente en 500 intersecciones, financiada con una transferencia de aproximadamente 150 millones de dólares del Ministerio de Economía y Finanzas. Este sistema busca optimizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de espera en cruces críticos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en las calles el escepticismo es evidente. Conductores consultados consideran que las declaratorias de emergencia anteriores no han logrado cambios significativos. “No funciona para nada”, es una de las respuestas más repetidas entre quienes enfrentan diariamente el tráfico limeño.

Especialistas también advierten que el éxito de estas medidas dependerá de una adecuada planificación y ejecución. Problemas como la ubicación inadecuada de pasos peatonales, la falta de respeto a las normas de tránsito y la débil fiscalización podrían limitar el impacto de las acciones anunciadas.

PUBLICIDAD

Durante los 180 días que durará la emergencia, entidades como EMAPE, INVERMET y la Gerencia de Movilidad Urbana deberán coordinar intervenciones inmediatas. El objetivo es mejorar la fluidez vehicular, reducir accidentes y ordenar el tránsito en una ciudad donde desplazarse se ha convertido en un desafío diario tanto para conductores como para peatones.