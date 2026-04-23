¿Cuál es el límite de velocidad máximo y mínimo en Perú en 2026?

Oficiales de la Policía de Tránsito de Perú realizan operativos de control de velocidad en una avenida de Lima, donde se observa un radar digital marcando 46 km/h y una señal de velocidad máxima de 50 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tránsito vehicular en Perú vive una transformación clave tras la publicación del Decreto Supremo 011-2026-MTC, que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito y redefine los límites de velocidad en calles, avenidas y carreteras de todo el país. Las nuevas disposiciones, impulsadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), buscan reducir los accidentes de tránsito, adaptarse al crecimiento del parque automotor y fortalecer la seguridad vial en zonas urbanas y rurales. La norma, que entrará en vigencia en los próximos meses, introduce además márgenes de tolerancia, nuevas multas y cambios en los procedimientos de fiscalización.

Nuevos límites de velocidad en zonas urbanas

Desde julio de 2022, el MTC redujo los límites máximos de velocidad en zonas urbanas, una medida que se mantiene y refuerza en 2026 con la nueva reglamentación. Los valores son los siguientes:

Calles y jirones: 30 km/h (antes 40 km/h).

Avenidas: 50 km/h (antes 60 km/h).

Zonas escolares, hospitalarias o comerciales: 30 km/h.

Zonas residenciales: 50 km/h.

La modificación responde a la necesidad de proteger a peatones, ciclistas y grupos vulnerables, así como a reducir la gravedad de los siniestros viales. Las municipalidades provinciales tienen la obligación de señalizar adecuadamente los límites y adaptar la infraestructura para garantizar el cumplimiento de la norma.

Agentes de la Policía Nacional del Perú, división de Tránsito, realizan un operativo de control de velocidad en una calle de Lima, donde un conductor es registrado a 48 km/h con un límite de 50 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Límites máximos de velocidad en carreteras y vías nacionales

En las carreteras fuera de zonas urbanas, el nuevo reglamento mantiene los valores diferenciados según el tipo de vehículo:

Automóviles, camionetas y motocicletas: 100 km/h.

Transporte público de pasajeros: 90 km/h.

Vehículos de carga: 80 km/h.

Vehículos de transporte de mercancías peligrosas: 70 km/h.

En los tramos de carretera que cruzan centros poblados, zonas residenciales, escolares o comerciales, la velocidad debe reducirse obligatoriamente:

Zonas comerciales, escolares u hospitalarias: 30 km/h.

Zonas residenciales: 50 km/h.

Estas restricciones buscan proteger a la población donde el tránsito peatonal es intenso y el riesgo de accidentes es mayor. Las señales viales prevalecen sobre los valores generales, por lo que los conductores deben estar atentos a la señalización específica de cada tramo.

Nuevo margen de velocidad en Perú

Una de las principales innovaciones del Decreto Supremo 011-2026-MTC es la incorporación de márgenes de tolerancia en la fiscalización de la velocidad. Esta medida reconoce posibles errores técnicos en los dispositivos de medición y da mayor certeza jurídica a los conductores:

En general: solo se sancionará el exceso de velocidad cuando se supere el límite máximo en más de 5 km/h.

En sistemas de monitoreo inalámbrico (principalmente para transporte público y de carga): el margen se amplía a 10 km/h.

Por ejemplo, si el límite en una avenida es de 50 km/h, la multa se aplicará al superar los 55 km/h según la medición del radar. Para sistemas inalámbricos, la sanción empieza a partir de los 60 km/h.

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¿Existe un límite mínimo de velocidad en Perú?

El Reglamento Nacional de Tránsito no establece un valor mínimo numérico fijo para todas las vías, pero sí exige que los vehículos circulen a una velocidad adecuada para no entorpecer el flujo vehicular ni poner en riesgo la seguridad. En carreteras y vías rápidas, las autoridades pueden sancionar la conducción a una velocidad peligrosamente baja si representa un obstáculo al tránsito normal. La recomendación general es mantener una velocidad que permita reaccionar ante imprevistos y respetar la señalización específica que indique límites mínimos.

Fiscalización y control

La fiscalización del cumplimiento de los nuevos límites de velocidad corresponde a la Policía Nacional del Perú, Sutran y las municipalidades provinciales. El uso de cinemómetros, cámaras, sistemas de monitoreo inalámbrico y controles móviles se ha expandido en los últimos años para detectar infracciones de manera precisa y eficiente.

El nuevo decreto exige la elaboración de un Plan Anual de Control de Tránsito, que organizará las acciones de fiscalización y reportes mensuales de resultados. Además, la norma prevé la aprobación de un “Protocolo de control de tránsito” que establecerá los procedimientos técnicos y los escenarios de actuación para los efectivos policiales en todo el país.

La Policía Nacional del Perú y la ATU realizaron un operativo en la avenida Túpac Amaru, en el límite de San Martín de Porres y el Rímac, sancionando a 29 conductores por invadir la vía exclusiva del Metropolitano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escala de sanciones y puntos en el récord del conductor

El exceso de velocidad es una de las causas más frecuentes de accidentes graves y muertes en la vía pública peruana. Ante ello, las sanciones se han endurecido y diversificado. A partir de 2026, la escala de multas por superar los límites de velocidad es la siguiente:

Hasta 10 km/h sobre el límite: S/ 990.00 (18% de una UIT) y 50 puntos negativos.

Entre 10 km/h y 30 km/h sobre el límite: S/ 1,320.00 (24% de una UIT) y 60 puntos negativos.

Más de 30 km/h sobre el límite: S/ 2,750.00 (50% de una UIT) y 70 puntos negativos.

La reincidencia puede llevar a la suspensión temporal o inhabilitación definitiva del brevete. El conductor sancionado acumula puntos en su récord, y el sistema de puntos negativo puede derivar en la pérdida del derecho a conducir.

El nuevo reglamento también suma infracciones muy graves, como circular con placas adulteradas, modificar características técnicas del vehículo que afecten la seguridad, o incumplir límites de altura, con sanciones que llegan hasta una UIT (S/ 5,500) y retención o suspensión de la licencia.

Procedimiento sancionador y beneficios por pronto pago

El infractor puede reconocer voluntariamente la multa y acogerse a descuentos: abonar el 17% del importe dentro de los primeros cinco días hábiles tras la notificación, o el 33% si paga entre el sexto día y antes de la resolución sancionadora. Este beneficio no aplica a las infracciones muy graves.

Si el conductor no paga o presenta descargos, la autoridad emite una resolución administrativa, contra la que se pueden interponer los recursos legales correspondientes.

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Obligaciones adicionales para conductores

El Decreto Supremo 011-2026-MTC amplía las obligaciones de los conductores, que ahora deben verificar el estado técnico del vehículo antes de circular, respetar las señales de altura máxima y asegurarse de que no haya placas adulteradas o ilegibles. La infracción de estas disposiciones puede acarrear multas considerables y medidas preventivas como la retención del vehículo.

El MTC justifica la actualización de los límites de velocidad como parte de una política nacional de seguridad vial. El exceso de velocidad es responsable de un alto porcentaje de accidentes fatales en Perú y la reducción de los límites, combinada con una fiscalización más estricta, busca salvar vidas y disminuir la gravedad de los siniestros, especialmente en zonas urbanas y en entornos escolares, hospitalarios y residenciales.

Consejos y recomendaciones para los conductores

Revisa siempre la señalización: los límites pueden variar según la vía y la zona.

Adapta la velocidad a las condiciones del clima, tráfico y estado de la carretera.

Mantén el velocímetro visible y realiza revisiones técnicas periódicas.

Respeta los márgenes de tolerancia, pero no los veas como “extra” para acelerar.

Mantén la distancia con otros vehículos y evita distracciones al conducir.

Planifica tu ruta y evita la presión de llegar rápido.

El MTC y Sutran acompañarán la implementación de los nuevos límites con campañas de difusión y acciones de sensibilización para consolidar una cultura de respeto a las normas de tránsito. La modernización de la fiscalización electrónica y la actualización permanente de la normativa buscan garantizar que el tránsito sea más seguro y ordenado para todos los peruanos.