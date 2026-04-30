Indecopi advierte ‘fallas peligrosas’ en vehículos que podrían provocar accidentes: Estas son las marcas y modelos

Luces de freno y direccionales en perfecto estado son clave para la seguridad en carretera y para cumplir con la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta en el mercado automotriz peruano. Dos llamadas a revisión encendieron las alertas este 30 de abril de 2026 luego de que empresas vinculadas a las marcas Peugeot y Audi informaran al Indecopi sobre posibles fallas técnicas en modelos recientes que circulan en el país. En ambos casos, los defectos detectados podrían comprometer la seguridad de los conductores, pasajeros y terceros, por lo que se han activado revisiones preventivas gratuitas para las unidades involucradas.

La primera advertencia alcanza a 113 vehículos Peugeot 3008 NW, correspondientes a los años 2025, 2026 y 2027, fabricados en Francia. La segunda involucra a 31 unidades Audi E-TRON (2022-2023) y Q8 E-TRON (2024), producidas en Bélgica. Aunque se trata de modelos distintos, el riesgo en ambos casos es serio: en uno, la visibilidad del conductor podría verse reducida por una falla en los limpiaparabrisas; en el otro, el sistema de frenado podría presentar una condición anómala en una pieza clave para la detención del vehículo.

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Peugeot 3008 NW: falla en limpiaparabrisas podría afectar la visibilidad

Imagen de archivo de un limpiaparabrisas. (Adobe Stock)

De acuerdo con la información comunicada por Automotores Francia S.A.C. al Indecopi, los Peugeot 3008 NW comprendidos entre los años modelo 2025 y 2027 podrían presentar un funcionamiento inadecuado de los limpiaparabrisas delantero y/o trasero mientras el vehículo se encuentra en marcha. La observación no es menor, sobre todo si se considera que este componente resulta esencial cuando hay lluvia, neblina o condiciones de baja visibilidad en carretera.

La alerta precisó que la condición detectada podría reducir la capacidad del conductor para ver con claridad el entorno, lo que eleva el riesgo de accidente, especialmente en escenarios climáticos adversos. En una ruta urbana con tráfico intenso o en una vía rápida durante una llovizna, una falla de este tipo puede convertirse en un factor de peligro inmediato tanto para quienes viajan dentro del vehículo como para peatones, motociclistas y otros automovilistas.

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El llamado a revisión abarca 113 unidades y, por el momento, el proveedor informó que el fabricante aún evalúa la solución técnica definitiva. Es decir, todavía se encuentra en análisis el procedimiento que deberá aplicarse para corregir el defecto y, de ser necesario, también se determinará la disponibilidad de repuestos. Mientras se define ese punto, la empresa comenzó a contactar a los consumidores para coordinar inspecciones gratuitas en cada unidad involucrada.

Por ahora, la atención se mantiene centrada en la identificación de las unidades y en la revisión preventiva que permita evitar un escenario de riesgo mayor durante la conducción. Los propietarios o usuarios de estos modelos pueden comunicarse con el proveedor al número (01) 630-7244 o al correo reclamos.pe@astara.com.

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Audi E-TRON y Q8 E-TRON: revisión por posible falla en el sistema de freno

Los discos ventilados permiten una mejor disipación del calor y un frenado más seguro en trayectos exigentes - crédito VisualesIA

La segunda alerta corresponde a vehículos de la marca Audi y fue comunicada por Euromotors S.A. al organismo de protección al consumidor. En este caso, el llamado a revisión alcanza a 31 vehículos Audi E-TRON (2022-2023) y Q8 E-TRON (2024), también fabricados fuera del país. El problema detectado está relacionado con la unión atornillada de la varilla de empuje entre el pedal del freno y el servofreno, una pieza mecánica clave para el funcionamiento correcto del sistema de detención.

Según la comunicación remitida al Indecopi, esa unión atornillada podría no haber sido ejecutada conforme a las especificaciones técnicas establecidas. La consecuencia posible es que la pieza se suelte y deje de ser segura, lo que afectaría directamente la respuesta del vehículo al momento de frenar. En el escenario más crítico, si la unión llegara a soltarse por completo, el conductor solo podría detener la unidad utilizando el freno de emergencia.

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Ese tipo de situación comprometería la estabilidad del vehículo y podría incrementar el riesgo de accidente. En autos eléctricos de gama alta como los Audi E-TRON y Q8 E-TRON, donde el sistema de frenado debe responder con precisión en todo momento, cualquier anomalía en este componente exige atención inmediata. Por ese motivo, la empresa informó que, como medida preventiva y gratuita, realizará la revisión y comprobación de la unión atornillada en las unidades afectadas.

A diferencia del caso de Peugeot, en esta alerta ya se detalló un camino más concreto para los consumidores. Los propietarios pueden verificar si su vehículo está comprendido dentro del llamado a revisión ingresando a la página oficial de Audi en Perú y colocando el VIN o número de identificación vehicular. Con ello podrán confirmar si su unidad figura en la lista y luego coordinar una cita con cualquiera de los concesionarios oficiales de la marca a nivel nacional. Para consultas, también están habilitados el teléfono (01) 618 5050 y el correo atencionalcliente@audi.com.pe.

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