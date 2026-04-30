Franco Velazco aclara dichos sobre la exigencia en Universitario de campeonar todos los años: “En redes sociales viven del escándalo”

Franco Velazco cambió su postura y aseguró que su gestión busca que Universitario se haga con el trofeo nacional cada año. Crédito: Universitario.

Las expectativas sobre Universitario de Deportes suelen estar marcadas por la exigencia de obtener títulos año tras año. En diciembre de 2025, Franco Velazco, administrador provisional del club, generó controversia al afirmar que era “imposible” campeonar cada temporada. Esa declaración, brindada en una entrevista con ’Tiempo Crema’, resurgió en el debate público tras una serie de resultados adversos del equipo en la actual campaña.

Velazco, al ser consultado sobre sus palabras, aclaró el contexto en el que se produjo ese mensaje. “Respecto a los objetivos, recuerdo mucho aquella entrevista que, más que eso, fue un conversatorio donde hablaba de un contexto general. En ese momento, se había generado una situación de violencia contra una de nuestras voleibolistas y yo hacía hincapié en la enorme intolerancia que existe hoy en las redes sociales”, explicó.

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El dirigente insistió en que sus palabras no respondían a una falta de ambición deportiva, sino a la necesidad de contextualizar la realidad del club y el fútbol en general. “En esa entrevista dije claramente, desde un inicio, que Universitario de Deportes siempre sale a campeonar”, subrayó Velazco, quien además resaltó su trayectoria al interior de la institución. “Hay que recordar que yo no soy un aparecido en la institución: desde el año 2020 vengo peleando por su recuperación. Junto con Jean —a quien no suelo mencionar porque hoy está en la Federación—, sacamos a todas las lacras [de Gremco] que estaban aquí. Peleamos en las calles durante la pandemia, con mascarillas, cuando nadie podía salir, haciendo marchas para rescatar al club”, recordó.

Franco Velazco, administrador de Universitario, se refirió a la posibilidad de que Fabián Bustos sea el próximo DT del cuadro crema. YouTube Universitario

La polémica en torno a su supuesta falta de ambición fue alimentada por el clima en redes sociales, según el directivo. “¿Ustedes creen que no quiero campeonar? Formo parte de esta institución desde el año 2021 y Dios me ha dado la dicha de cerrar una etapa hermosa con el tricampeonato, que es nuestro segundo tri histórico. ¿No creen que tengo ganas de lograr el tetracampeonato y enrostrárselo a todo el mundo? Realmente es un absurdo dudar de eso”, afirmó.

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Velazco fue enfático al señalar el impacto que tienen las redes sociales en la percepción pública de los dirigentes y futbolistas. “Entiendo que hay campañas y que las redes sociales hoy viven del escándalo, de las malas noticias y de hacer leña del árbol caído. Yo daría todo lo que tengo y haré lo que esté a mi alcance para salir tetracampeón. Tenemos un sueño y vamos a hacer lo imposible por cristalizarlo. El hincha debe saber eso de parte nuestra y mía, frente a todos esos mensajes malintencionados que han surgido estas semanas y que, obviamente, se ahondan cuando los resultados no nos acompañan”, sostuvo.

Explosivas declaraciones contra Jorge Fossati

Velazco también abordó su relación con el ex entrenador Jorge Fossati, quien ha hecho comentarios sobre Universitario y su gestión desde su salida del club. “A pesar de que el profesor ya tiene equipo, sigue refiriéndose a Universitario y a algunos funcionarios, lo que me involucra directamente. Sobre su salida, no fue posible mantener la relación contractual porque nuestra política institucional está por encima de cualquier persona. No podemos aceptar que un profesional exija el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase o injerencia en decisiones comerciales y de marketing del club. Por esa razón no se renovó el vínculo”, detalló.

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El administrador de Universitario recordó los motivos por los cuales el técnico uruguayo no siguió en el club. Créditos: Universitario / Youtube.

El administrador envió una advertencia al ex entrenador: “Lamento tener que hablar de estos temas, pero si el profesor continúa refiriéndose a nosotros y deja mal parada a la institución y a quienes trabajamos aquí, me corresponde hacer esta aclaración. La decisión se tomó en función de lo que representa Universitario de Deportes, que está por encima de cualquier profesional. No hablaré más del tema y espero que él tampoco, porque de seguir así esto no terminará nunca”.