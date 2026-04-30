Cabo del Ejército lideraría red de extorsión que presionaba con datos privados y videos con armas para cobrar cupos

Un cabo del Ejército fue detenido como presunto cabecilla de una red que extorsionaba a empresarios usando información personal de sus víctimas y videos con armas para intimidar. La intervención policial se realizó durante la entrega vigilada del dinero y permitió capturar a toda la estructura, incluida una extrabajadora que filtraba datos clave. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

Un cabo del éjército es señalado por la Policía como el presunto cabecilla de una red de extorsión que operaba contra un empresario local. La denuncia de la víctima y la intervención oportuna de la División de Investigaciones de Extorsiones de la Dirincri permitieron que los integrantes de la banda fueran detenidos en flagrancia durante la entrega del dinero exigido. Las autoridades informaron que la estructura delictiva se valía de información interna sobre los movimientos comerciales de la víctima, lo que facilitó la planificación de las amenazas y el cobro.

Entre los elementos encontrados al momento de la captura figuraban videos de intimidación, una pistola abastecida sobre la mesa, documentos con la ficha Reniec de la víctima y de sus hijos, así como una bolsa plástica con el dinero entregado bajo presión. Además, se decomisó el chip telefónico desde el cual provenían las llamadas de amenaza, según detalló el coronel PNP Holger Obando al medio 24 Horas de Panamericana. La intervención policial también reveló la participación de una extrabajadora del negocio extorsionado, quien actuaba como informante interna, conocida en el ámbito policial como “insider extorsiva”.

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La denominada banda, desarticulada por la acción coordinada de la Dirincri, empleaba métodos de intimidación directa y contaba con la ventaja de datos privilegiados tras la infiltración de la extrabajadora. El supuesto líder, identificado como cabo del ejército, tenía la función específica de acudir físicamente a retirar el dinero producto de la extorsión, rol confirmado por la policía tras su detención en el operativo conjunto.

Un joven militar en primer plano, con la espalda hacia la cámara, observa a un hombre encapuchado que habla por teléfono, mientras una pistola, documentos y dinero en efectivo yacen sobre la mesa, reflejando la tensión de un posible caso de extorsión y crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extrabajadora filtró información sensible para facilitar extorsiones

El accionar de la banda se caracterizaba por el uso sistemático de métodos de presión psicológica y amenazas explícitas. Según el reporte, el presunto cabecilla, identificado como un cabo del ejército peruano, grababa videos mostrando un arma de fuego abastecida, junto a documentos personales —incluida la ficha de Reniec de la víctima y sus hijos— y los enviaba como mensaje intimidatorio para forzar el pago del “cupo” requerido.

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Los investigadores revelaron que la eficacia de las amenazas se sustentaba en el acceso a información sensible facilitada por una extrabajadora del establecimiento extorsionado. “En este caso específico, había la participación de una extrabajadora, lo que se conoce en el mundo coloquial como un insider extorsivo. Persona que había trabajado anteriormente en uno de los locales, establecimientos de este rubro comercial y que brindaba la información privilegiada respecto a la dinámica comercial y también de los trabajos”, precisó el coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigaciones de Extorsiones de la PNP.

La figura del insider extorsivo resultó determinante para que los delincuentes pudieran identificar los puntos vulnerables del empresario afectado. El flujo constante de datos internos dotó de mayor credibilidad y contundencia a los mensajes amenazantes, dejando a la víctima en una situación de extrema vulnerabilidad. Este aspecto, señalado en la investigación de la Dirincri, marcó la diferencia frente a otros casos de extorsión sin acceso privilegiado al entorno laboral o personal del empresario.

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Los tres integrantes de la red de extorsión, incluyendo al cabo del ejército y la extrabajadora, son presentados tras su detención en flagrancia por la Dirincri en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Cabo cumplía función clave en la fase final del delito

La intervención que permitió desbaratar la banda se efectuó durante la entrega de dinero controlada, acción que culminó con la detención del cabo del ejército peruano, la extrabajadora y el conductor del vehículo utilizado para trasladar a los extorsionadores. El operativo incluyó la verificación del contenido de una bolsa plástica blanca en cuyo interior se encontraba el dinero entregado por la víctima. Los agentes constataron la correspondencia de los billetes con la denuncia original.

Durante la inspección de los vehículos utilizados por la banda, la policía halló el chip telefónico que había sido empleado para enviar amenazas contra el empresario y su familia. El coronel Holger Obando enfatizó en la gravedad del caso y realizó un llamado público a la fiscalía para que los involucrados respondan judicialmente: “El cabo del ejército peruano era el encargado de realizar el cobro físico del dinero el día de la intervención. él también se encuentra detenido.”

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Las imágenes y registros recolectados durante el operativo se suman a las pruebas que serán presentadas ante la justicia, mientras continúa la investigación sobre posibles conexiones adicionales y la participación de otros integrantes en la red. La detención en flagrancia de toda la estructura reveló el papel que jugó la colaboración interna y el riesgo al que pueden verse expuestos los empresarios cuando su entorno inmediato es vulnerado por antiguos empleados o personas con acceso a datos clave.