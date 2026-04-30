Perú

El ‘Breaking Bad’ del Callao: PNP detuvo a sujeto que aprendió a cocinar tusi por TikTok con una olla arrocera

Durante el operativo, los agentes encontraron ketamina de uso veterinario, pastillas de éxtasis, una balanza y otros insumos vinculados a la elaboración de drogas sintéticas

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Agentes del Escuadrón de Emergencia capturaron a un sujeto que fabricaba la peligrosa droga sintética conocida como 'cocaína rosa'. En el inmueble se encontró una olla arrocera, ketamina de uso veterinario y la droga lista para su venta en redes sociales. (Crédito: Panamericana Tv)

Un joven de 26 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras ser acusado de elaborar y comercializar ‘tusi’ o cocaína rosada en un inmueble ubicado en el jirón Sáenz Peña, en el Callao. El operativo fue ejecutado por efectivos del Escuadrón de Emergencia y de la Región Policial Callao, luego de un trabajo de inteligencia que permitió identificar el presunto funcionamiento de un minilaboratorio clandestino.

De acuerdo a la información difundida por Panamericana Televisión, los agentes ingresaron hasta el segundo piso de la vivienda y encontraron diversos implementos que, según la investigación policial, eran utilizados para la preparación de esta droga sintética. Entre los objetos hallados destacó una olla arrocera que habría servido para el procesamiento de los insumos químicos empleados en la elaboración del ‘tusi’.

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En imágenes difundidas durante la cobertura televisiva del caso, se observó parte del material incautado por la Policía. Además de la olla arrocera, los efectivos encontraron una caja de ketamina de uso veterinario, una balanza y pastillas de éxtasis, productos que serían utilizados tanto para la preparación como para la distribución de las sustancias ilícitas.

Policía captura a joven que elaboraba tusi en el Callao y aseguró que aprendió viendo TikTok. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana)
Policía captura a joven que elaboraba tusi en el Callao y aseguró que aprendió viendo TikTok. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana)

Presunta venta de droga

Según informó Panamericana Televisión, el detenido habría confesado ante la Policía que vendía cada paquete de droga entre 25 y 50 soles. Según la investigación preliminar, la comercialización se realizaba mediante redes sociales y también en fiestas electrónicas.

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De acuerdo con el reporte policial, el joven admitió que inicialmente consumía drogas y que posteriormente comenzó a vender pequeñas cantidades a personas cercanas. “Primero fue por una ex que me enganché con el consumo y después con el tiempo mis amigos mismos me decían: ‘Véndeme uno, véndeme otro’, y ahí comenzó todo”, declaró durante el interrogatorio policial.

Las autoridades también investigan si la distribución de la droga se realizaba mediante servicios de motorizados. Según lo informado durante la intervención, la Policía busca determinar si otras personas estarían involucradas en la red de comercialización y si el inmueble era utilizado exclusivamente para la elaboración del ‘tusi’.

Cayó presunto fabricante de tusi en el Callao: usaba una olla arrocera para preparar la droga. (Foto: Captura video: Panamericana Tv)
Cayó presunto fabricante de tusi en el Callao: usaba una olla arrocera para preparar la droga. (Foto: Captura video: Panamericana Tv)

Aprendió por TikTok

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la declaración del detenido sobre la forma en que habría aprendido a preparar la droga. Durante el interrogatorio, el joven aseguró que obtuvo información observando contenido difundido en redes sociales. “Por TikTok lo vi. En TikTok sale ahí, puede buscar y salen las ollas con los platos”, manifestó el intervenido ante los agentes policiales.

Según informó el citado medio, las sospechas de los vecinos fueron determinantes para el inicio de las investigaciones. Residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre movimientos extraños y la presencia frecuente de personas de dudosa procedencia en el inmueble intervenido.

Un joven de 26 años fue detenido en el Callao por fabricar la droga sintética conocida como 'tusi'. Lo más insólito es que confesó a la policía haber aprendido el método a través de videos en internet. (Crédito: Panamericana Tv)

La Policía continúa con las diligencias para identificar a posibles cómplices y determinar quién es el propietario de la vivienda donde funcionaba el presunto laboratorio clandestino. Asimismo, las autoridades evalúan los delitos que podrían imputarse al detenido, entre ellos tráfico ilícito de drogas, delito que contempla penas privativas de libertad.

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