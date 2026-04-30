Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, jueves 30 de abril de 2026

El directivo del Opecu sostuvo que el Indecopi debe intervenir para verificar que las bajas de precios de referencia internacional de los combustibles se trasladen de manera total en la venta al público en grifos y estaciones de servicios en el país.

El incremento constante en el precio de la gasolina en Perú tiene relación directa con la dinámica internacional del mercado petrolero y la marcada dependencia nacional de las importaciones de combustibles. Este escenario provoca un aumento en los costos que repercute en la movilidad urbana y en la cadena logística de productos esenciales. Las estaciones de servicio reflejan ajustes al alza de manera recurrente, lo que se traslada también a las tarifas del transporte público y de carga, generando un efecto cascado sobre el costo de vida.

Las familias con menores recursos resultan especialmente afectadas, dado que destinan una parte relevante de sus ingresos al transporte y la adquisición de alimentos. Los gremios y organizaciones sociales han reforzado sus reclamos ante el Estado, solicitando la implementación de medidas como la reducción de impuestos o subsidios focalizados, con el objetivo de contener el impacto de la crisis de los combustibles sobre el acceso a bienes y servicios indispensables.

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Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 17,79 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 18,59 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,58 a 26,89 soles en el mismo distrito.

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Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Los Olivos, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 18,28 y 21,99 soles, el premium entre 19,28 y 24,39 soles y el diésel alcanza valores de 21,48 a 25,19 soles.

Una estación de servicio Shell se ilumina por la noche con un poste de precios digital mostrando el coste de varios tipos de combustible, mientras rastros de luz de vehículos crean dinamismo en la imagen.

En Lima Sur, San Juan de Miraflores reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 19,19 a 22,99 soles, y el premium entre 20,59 y 24,99 soles. El diésel en esta zona varía de 21,95 a 25,99 soles.

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En San Juan de Lurigancho, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 17,62 a 22,19 soles, el premium de 18,49 a 24,09 soles y el diésel de 20,97 a 25,99 soles.

El diésel más económico se ubica en Lurigancho a 19,90 soles, mientras que el gasohol regular más bajo está a 17,94 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,40 soles para el diésel y 18,18 soles para el gasohol de 90 octanos.

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La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

¿Cómo va el alza de la gasolina?

Durante abril de 2026, el precio de la gasolina en Lima mantiene una tendencia al alza que inquieta tanto a usuarios particulares como a los gremios vinculados al transporte. Datos de OSINERGMIN señalan que el gasohol regular oscila entre 18 y 23 soles por galón, mientras que la gasolina premium supera los 25 soles en distritos como Los Olivos y Surco. Entre los principales factores que explican este aumento se encuentran la crisis en Medio Oriente y la volatilidad en los mercados energéticos globales, lo que ha llevado el precio internacional del barril de crudo por encima de los 100 dólares.

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El efecto de estos incrementos se percibe en la vida diaria de la ciudad. El transporte público registra subas de al menos 0,50 soles en sus tarifas y los taxis colectivos han elevado sus precios hasta 3 soles por trayecto. Comerciantes y familias enfrentan mayores gastos en productos esenciales, mientras que especialistas advierten que la tendencia podría extenderse si persisten las tensiones internacionales, lo que obliga a los limeños a revisar sus patrones de consumo y ajustar sus presupuestos familiares.

Ante este escenario, organizaciones sociales y gremios del transporte han solicitado al gobierno la adopción de medidas orientadas a aliviar la situación de los sectores más afectados, como la implementación de subsidios y la revisión de la carga tributaria. Las autoridades evalúan posibles alternativas para contener el impacto, aunque la efectividad de las acciones dependerá en gran parte de la evolución del contexto internacional y de la capacidad de respuesta estatal frente al encarecimiento sostenido de los combustibles.

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Los Grifos Repsol registran altos precios de combustible a nivel nacional.

Factores que impulsan el alza del combustible

El alza del petróleo a nivel global responde a múltiples factores que confluyen en los mercados energéticos. Uno de los más relevantes es la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de hidrocarburos. De acuerdo con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, cualquier restricción o interrupción en esta ruta genera un impacto inmediato sobre la cotización internacional del petróleo. Además, la percepción de riesgo e incertidumbre amplifica la volatilidad y refuerza la tendencia alcista en los precios del crudo.

La tensión geopolítica en Medio Oriente ha intensificado la preocupación de los mercados. Benoit Mougenot, director de las carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola, señala que los mercados financieros consideran la posibilidad de un conflicto prolongado, lo que eleva los precios incluso sin que exista una guerra de gran escala. La expectativa de un cierre parcial del Estrecho de Ormuz o una escalada militar podría agravar la situación, mientras que una mayor producción global o la liberación de reservas estratégicas servirían para mitigar la presión sobre los precios internacionales del petróleo.

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En el caso peruano, la dependencia de la importación de combustibles multiplica el impacto de la coyuntura internacional . Según Felipe Cantuarias, los aumentos en el precio internacional se trasladan rápidamente al mercado interno, encareciendo los combustibles y elevando los costos logísticos. Esto repercute en toda la cadena de distribución y termina afectando el precio de alimentos y otros bienes esenciales, lo que reduce el poder adquisitivo de los hogares y genera preocupación sobre el efecto en la población más vulnerable.

Conductores tratando de conseguir el combustible más económico en los diferentes grifos del país (Paula Elizalde / Infobae Perú)

¿Se podrá seguir cobrando el pasaje de un sol?

El pasaje de un sol, que representó durante años la tarifa mínima en rutas del transporte urbano limeño, está dejando de ser una opción habitual para los usuarios. Empresas como El Rápido, Pegaso Express y los conocidos ‘Chinos’ aplican desde marzo un recargo de 0,50 céntimos en sus recorridos, especialmente en corredores concurridos como el de Acho. Este ajuste afecta a miles de pasajeros que dependen del servicio para movilizarse diariamente por motivos laborales, educativos y personales.

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La situación también se refleja en los taxis colectivos que conectan Acho con distritos periféricos como Puente Piedra y Zapallal. Según testimonios recogidos por medios locales, el pasaje en estas rutas pasó de 7 a 10 soles por viaje. Los conductores argumentan que el aumento responde a la escasez de combustibles y al alza internacional del petróleo, lo que ha encarecido sus operaciones y reducido sus márgenes de ganancia.

En este contexto, las posibilidades de acceder a pasajes de un sol disminuyen de modo notable en Lima. El aumento generalizado de los precios presiona a empresas de transporte y a usuarios, quienes deben ajustar sus presupuestos ante el retiro progresivo de la tarifa mínima tradicional en el sistema de transporte público de la ciudad.

Un coche sedán rojo es abastecido de combustible en una estación de servicio Petroperú, con una manguera azul conectada al tanque mientras un SUV rojo espera en segundo plano. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

¿Cómo ahorrar gasolina?

Según APESEG, pequeñas modificaciones en la rutina al volante pueden traducirse en ahorros sustanciales, tanto para usuarios particulares como para quienes emplean automóviles en actividades comerciales. Entre estas destacan:

Conduce con suavidad,

Mantén una velocidad moderada,

Cuida el motor,

Verifica la presión de los neumáticos,

Evita llevar peso innecesario,

Apaga el motor si vas a detenerte por varios minutos,

Usa el aire acondicionado con moderación,

Planifica tus rutas,

No abuses del punto muerto,

Comparte el auto cuando sea posible.